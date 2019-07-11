Türk mühendislerin geliştirdiği sürücüsüz araç İstanbul trafiğine çıkıyor

Dünyanın önde gelen otomotiv mühendislik firmalarından biri olan AVL, Türkiye’deki merkezinde yaptığı mühendislik çalışmaları sonucunda geliştirilen ilk sürücüsüz aracı İstanbul’da test sürüşüne hazır hale getirdi. Otonom sistemleri Türk mühendisler tarafından geliştirilen sürücüsüz aracın hibrit-elektrikli bir model olduğu ve ilk olarak L2 seviyesinde testlere başlanacağı belirtildi.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye Genel Müdürü Dr. Serkan İmpram, “Araçla herhangi bir kullanıcı müdahalesi olmadan otoyolda sürüş yapılabilecek. Direksiyon, hızlanma ve yavaşlama kontrolü araç üzerine yüklediğimiz akıllı algoritmalar sayesinde araç tarafından yönetilecek. Aynı zamanda otobanda seyir halindeyken kendi kendine virajlı yollarda dahi şeridini koruyabilecek” şeklinde konuştu.
İlerleyen aşamada kontrol tamamen yapay zekada olacak
İstanbul’da test edilecek sürücüsüz aracın trafik kurallarına göre kendi hızına kendisinin karar vereceğini belirten Serkan İmpram, “Önüne çıkacak araçların hızına göre kendi hızını güvenli bir mesafeden takip edecek şekilde ayarlayabilecek. Gerektiğinde şerit değiştirme, herhangi bir problem olduğunda aracı güvenli şekilde kenara çekmek gibi daha ileri gelişmiş fonksiyonlar eklenerek kontrol yapay zekaya bırakılacak. Eklenecek yeni özelliklerle tüm kararlar, geliştirilen otonom fonksiyonlarca alınıp uygulanabilmesi sağlanacak” ifadelerini kullandı.
Sürücüsüz araç dendiğinde ilk akla gelen şirketlerden biri olan Tesla, tam otonom sürüşe doğru adım adım ilerliyor. Bu alanda oldukça tecrübeli olan Waymo’nun sürücüsüz araç sistemi de simülasyon testlerinde 16 milyar kilometreyi devirmiş durumda. Otomotiv sektöründeki evrim beklediğimizden daha kısa sürede gerçekleşecek gibi görünüyor.
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tüm dünyaya bir şekliyle bir yazılım alt yapısı ücretsizmiş gibi
bir şekilde yayılmakta
yapay zeka bu kadar kolaydı da neden bunca yıldır yapılamadı !?
neyse işsiz kalan insanlar ve sonrası sosyal patlamalar
büyük savaşlar için gönüllü asker toplanmasına yardımcı olur her zaman.
ortada büyük bir oyun var !
Birde kafasına EDS taksınlar otomatik ceza kessin kurallara uymayanlara
Bence bu sirket sistemi gelistirmis. Otonom araclarin kullanilacaklari yerlerde test edilmeleri gerekiyor. Onlarda IStanbulda tezst etmek istemisler. Sistemler Istanbula gore adapte edilmistir en fazla Turkiye subesi tarafindan.
Buna güldüm. Türkiye'de kim trafik kurallarına uyuyor ki! Örnek; döner kavşağa gelince kavşak içindeki araca yol verilir. Kim yol veriyor! Diğer sürücüyle gerekirse göz teması kurulup kim önce geçerse o geçiyor. Algoritmayı ona göre tekrar yazsınlar.
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