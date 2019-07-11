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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türk mühendislerin geliştirdiği sürücüsüz araç İstanbul trafiğine çıkıyor

AVL, otonom sistemlerini Türk mühendislerin geliştirdiği sürücüsüz aracı İstanbul'da test sürüşüne çıkarıyor. Direksiyon kontrolü, hızlanma ve yavaşlama gibi fonksiyonlar araç tarafından yönetilecek.
8 sa. (Son Güncelleme: 8 sa.)
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Türk mühendislerin geliştirdiği sürücüsüz araç İstanbul trafiğine çıkıyor
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Sürücü kavramını ortadan kaldırarak yolcuları A noktasından B noktasına hiçbir insan müdahalesi olmadan ulaştırmayı hedefleyen otonom araçlar dünyanın dört bir yanında test ediliyor. 2030 yılından itibaren piyasaya sunulması ön görülen bu araçlar, atılan mühendislik adımları sayesinde Türkiye’de de test edilecek noktaya ulaştı.

Dünyanın önde gelen otomotiv mühendislik firmalarından biri olan AVL, Türkiye’deki merkezinde yaptığı mühendislik çalışmaları sonucunda geliştirilen ilk sürücüsüz aracı İstanbul’da test sürüşüne hazır hale getirdi. Otonom sistemleri Türk mühendisler tarafından geliştirilen sürücüsüz aracın hibrit-elektrikli bir model olduğu ve ilk olarak L2 seviyesinde testlere başlanacağı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye Genel Müdürü Dr. Serkan İmpram, “Araçla herhangi bir kullanıcı müdahalesi olmadan otoyolda sürüş yapılabilecek. Direksiyon, hızlanma ve yavaşlama kontrolü araç üzerine yüklediğimiz akıllı algoritmalar sayesinde araç tarafından yönetilecek. Aynı zamanda otobanda seyir halindeyken kendi kendine virajlı yollarda dahi şeridini koruyabilecek” şeklinde konuştu.

İlerleyen aşamada kontrol tamamen yapay zekada olacak

İstanbul’da test edilecek sürücüsüz aracın trafik kurallarına göre kendi hızına kendisinin karar vereceğini belirten Serkan İmpram, “Önüne çıkacak araçların hızına göre kendi hızını güvenli bir mesafeden takip edecek şekilde ayarlayabilecek. Gerektiğinde şerit değiştirme, herhangi bir problem olduğunda aracı güvenli şekilde kenara çekmek gibi daha ileri gelişmiş fonksiyonlar eklenerek kontrol yapay zekaya bırakılacak. Eklenecek yeni özelliklerle tüm kararlar, geliştirilen otonom fonksiyonlarca alınıp uygulanabilmesi sağlanacak” ifadelerini kullandı.

Sürücüsüz araç dendiğinde ilk akla gelen şirketlerden biri olan Tesla, tam otonom sürüşe doğru adım adım ilerliyor. Bu alanda oldukça tecrübeli olan Waymo’nun sürücüsüz araç sistemi de simülasyon testlerinde 16 milyar kilometreyi devirmiş durumda. Otomotiv sektöründeki evrim beklediğimizden daha kısa sürede gerçekleşecek gibi görünüyor.


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selcuksert38 8 sa. en beğenilen
dolmuşçu tayfasını görünce o araba kendini imha eder:::)))
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Redeemertr 8 sa. selcuksert38
ya da sağdan soldan her yerden fırlayan motorsikletçilerin hareketlerini hesaplamaya çalışırken işlemcisi yanabilir

2 Yanıt Yanıtla +29
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ertech26 8 sa. selcuksert38
Köprü trafiğini görünce köprüden atlayarak intahar da edebilir biraz yapay zekası varsa...
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orcnd 58 dk.
yapay zekayı aktif etmemeleri lazım. bilinç kazanırsa bu insanlar dünyanın virüsü diyip sağa sola saldırabilir
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evil2302 2 sa.
Seydioğlu çıkabilir!
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murettep 4 sa.
fem, avl türkiyede deli gibi adam alıyor. çok arkadaşım çalışıyor avl'de. türkiyede sistem köle mühendis sistemi, avrupada 2500 euro verdiği, haftada 38 saat çalıştırdığı adamın aynısı, burada 900 euro, haftada 45 saat çalışıyor. vurun kırbacı türk mühendislerine.
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oguzhan297 4 sa.
Sürücülüsünü yaptıkta bi sürücüsüzü kaldı daha yerli araba yok ortada
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darkfriairs 3 sa. oguzhan297
Bu mesajı okuyan AVL Araştırma ve Mühendislik şirketinin üst düzey yöneticileri, oguzhan297 doğru söylemiş, kapatın dükkanı, lamacuncu açalım demişler.
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SEO-Uzmanı 6 sa.
bizim -0- dan bir şey yaptığımız yok !
tüm dünyaya bir şekliyle bir yazılım alt yapısı ücretsizmiş gibi
bir şekilde yayılmakta
yapay zeka bu kadar kolaydı da neden bunca yıldır yapılamadı !?
neyse işsiz kalan insanlar ve sonrası sosyal patlamalar
büyük savaşlar için gönüllü asker toplanmasına yardımcı olur her zaman.
ortada büyük bir oyun var !
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CoreXXX 6 sa.
yapay zeka çabuk öğreniyorsa yakında küfür etmeye başlar:)
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kenbalx 7 sa.
Yeterli takip mesafesini bırakınca hep araya araç girip duruyor. :)
Birde kafasına EDS taksınlar otomatik ceza kessin kurallara uymayanlara
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usb2.0 7 sa.
ilk km de küfürü yer
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Hemican 7 sa.
Sirket yabanci, nerden anlamislar Turklerin gelistirdigini?
Bence bu sirket sistemi gelistirmis. Otonom araclarin kullanilacaklari yerlerde test edilmeleri gerekiyor. Onlarda IStanbulda tezst etmek istemisler. Sistemler Istanbula gore adapte edilmistir en fazla Turkiye subesi tarafindan.
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bulentcandan 8 sa.
"....test edilecek sürücüsüz aracın trafik kurallarına göre kendi hızına kendisinin karar vereceğini belirten...."
Buna güldüm. Türkiye'de kim trafik kurallarına uyuyor ki! Örnek; döner kavşağa gelince kavşak içindeki araca yol verilir. Kim yol veriyor! Diğer sürücüyle gerekirse göz teması kurulup kim önce geçerse o geçiyor. Algoritmayı ona göre tekrar yazsınlar.
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avl sürücüsüz araç, yerli sürücüsüz otomobil ve
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