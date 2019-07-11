Türk mühendislerin geliştirdiği sürücüsüz araç İstanbul trafiğine çıkıyor

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Sürücü kavramını ortadan kaldırarak yolcuları A noktasından B noktasına hiçbir insan müdahalesi olmadan ulaştırmayı hedefleyen otonom araçlar dünyanın dört bir yanında test ediliyor. 2030 yılından itibaren piyasaya sunulması ön görülen bu araçlar, atılan mühendislik adımları sayesinde Türkiye’de de test edilecek noktaya ulaştı.

Dünyanın önde gelen otomotiv mühendislik firmalarından biri olan AVL, Türkiye’deki merkezinde yaptığı mühendislik çalışmaları sonucunda geliştirilen ilk sürücüsüz aracı İstanbul’da test sürüşüne hazır hale getirdi. Otonom sistemleri Türk mühendisler tarafından geliştirilen sürücüsüz aracın hibrit-elektrikli bir model olduğu ve ilk olarak L2 seviyesinde testlere başlanacağı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye Genel Müdürü Dr. Serkan İmpram, “Araçla herhangi bir kullanıcı müdahalesi olmadan otoyolda sürüş yapılabilecek. Direksiyon, hızlanma ve yavaşlama kontrolü araç üzerine yüklediğimiz akıllı algoritmalar sayesinde araç tarafından yönetilecek. Aynı zamanda otobanda seyir halindeyken kendi kendine virajlı yollarda dahi şeridini koruyabilecek” şeklinde konuştu.

İlerleyen aşamada kontrol tamamen yapay zekada olacak

İstanbul’da test edilecek sürücüsüz aracın trafik kurallarına göre kendi hızına kendisinin karar vereceğini belirten Serkan İmpram, “Önüne çıkacak araçların hızına göre kendi hızını güvenli bir mesafeden takip edecek şekilde ayarlayabilecek. Gerektiğinde şerit değiştirme, herhangi bir problem olduğunda aracı güvenli şekilde kenara çekmek gibi daha ileri gelişmiş fonksiyonlar eklenerek kontrol yapay zekaya bırakılacak. Eklenecek yeni özelliklerle tüm kararlar, geliştirilen otonom fonksiyonlarca alınıp uygulanabilmesi sağlanacak” ifadelerini kullandı.

Sürücüsüz araç dendiğinde ilk akla gelen şirketlerden biri olan Tesla, tam otonom sürüşe doğru adım adım ilerliyor. Bu alanda oldukça tecrübeli olan Waymo’nun sürücüsüz araç sistemi de simülasyon testlerinde 16 milyar kilometreyi devirmiş durumda. Otomotiv sektöründeki evrim beklediğimizden daha kısa sürede gerçekleşecek gibi görünüyor.