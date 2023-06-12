SsangYong (KG Mobility) Torres Türkiye fiyatı belli oldu: Ne zaman gelecek?

Tam Boyutta Gör Geçen yıl haziran ayında tanıtılan yeni SsangYong Torres'in Türkiye pazarına da geleceği açıklanmıştı. Ülkemizde Şahsuvaroğlu Grup tarafından temsil edilen SsangYong'un (ya da yeni adıyla KG Mobility) güncel fiyat listesine baktığımızda Torres'in de yer aldığını görmekteyiz. Buna göre SsangYong Torres fiyatı 2.160.000 TL'den başlıyor.

Ağustos ayında gelmesi bekleniyor

Öncelikle şunu belirtmekte fayda var ki Torres için bir bayiyi aradığımızda henüz satışta olmadığını, Ağustos ayı gibi gelmesini beklediklerini öğrendik. Ancak şu anda 100 bin TL kapora ile yeni SsangYong Torres için sıraya girilebildiği belirtildi. Peki yeni Torres, Türkiye'de hangi motor ve özelliklerle satılacak gelin hep birlikte bakalım.

SsangYong Torres fiyat listesi 💸 (Haziran 2023) Versiyon Fiyat 4x2 1.5 GDI Turbo 2.160.000 TL 4x4 1.5 GDI Turbo 2.360.000 TL

Tam Boyutta Gör Yeni SsangYong Torres, yukarıdaki fiyat listesinden de anlaşılabileceği üzere 1.5 GDI turbo benzinli motora sahip. Söz konusu motor, 163 hp maksimum güç ve 1500 d/d'dan itibaren 280 Nm maksimum tork üretiyor. Torres'te kullanılan üçüncü nesil 6 vitesli AISIN otomatik şanzıman, gücü versiyona göre ön tekerleklere veya dört tekerleğe birden iletiyor. Son hızı 191 km/s olarak açıklanan modelin ortalama yakıt tüketimi de 8,5 - 9 litre aralığında değişiyor.

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Yeni Torres; 4700 mm uzunluğa, 1890 mm genişliğe ve 1710 mm yüksekliğe sahip. Bu noktada yeni Korando ve XLV'ye göre daha büyük bir model olduğunu söyleyebiliriz. 4x2 versiyonda 1528 kg ağırlığa sahip olan model, 5 kişilik konfigürasyonda 703 litre bagaj hacmi sunuyor. Arka koltukların 60-40 oranında katlanmasıyla bu alan 1662 litreye kadar çıkarılabiliyor. 235/55R lastiklerin kullanıldığı araçta 20 inç jantlar karşımıza çıkıyor.

Yeni SsangYong Torres'in öne çıkan donanımları ise şöyle:

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Çok noktadan bağlantılı bağımsız arka süspansiyon

Elektrikli açılır tavan

Isıtmalı yan aynalar

LED arka stoplar

Ön-arka park sensörleri

Geri görüş kamerası

Elektrikli bagaj kapağı

Elektrokrom iç dikiz aynası

Ambiyans aydınlatma

Hız sabitleyici

Anahtarsız giriş ve çalıştırma

8 yönlü elektrikli ve hafızalı sürücü koltuğu

Yağmur sensörü

Çift bölgeli iyonizerli otomatik klima

Isıtmalı ve soğutmalı ön koltuklar

Isıtmalı arka koltuklar

Android Auto ve Apple CarPlay

Kör nokta uyarı sistemi

Park asistanı

Uzun far asistanı

Şeritten çıkış uyarısı

Şerit koruma asistanı

Bağımsız acil fren sistemi

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Yeni SsangYong (KG Mobility) Torres Türkiye fiyatı açıklandı