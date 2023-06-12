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    SsangYong (KG Mobility) Torres Türkiye fiyatı belli oldu: Ne zaman gelecek?

    Bundan tam bir yıl önce tanıtılan SsangYong Torres, Türkiye'deki fiyat listelerinde yerini almaya başladı. Peki Torres ne zaman satışa sunulacak? Şu an ön sipariş verilebiliyor mu? İşte detaylar:
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    Yeni SsangYong (KG Mobility) Torres Türkiye fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Geçen yıl haziran ayında tanıtılan yeni SsangYong Torres'in Türkiye pazarına da geleceği açıklanmıştı. Ülkemizde Şahsuvaroğlu Grup tarafından temsil edilen SsangYong'un (ya da yeni adıyla KG Mobility) güncel fiyat listesine baktığımızda Torres'in de yer aldığını görmekteyiz. Buna göre SsangYong Torres fiyatı 2.160.000 TL'den başlıyor.

    Ağustos ayında gelmesi bekleniyor

    Öncelikle şunu belirtmekte fayda var ki Torres için bir bayiyi aradığımızda henüz satışta olmadığını, Ağustos ayı gibi gelmesini beklediklerini öğrendik. Ancak şu anda 100 bin TL kapora ile yeni SsangYong Torres için sıraya girilebildiği belirtildi. Peki yeni Torres, Türkiye'de hangi motor ve özelliklerle satılacak gelin hep birlikte bakalım.

    SsangYong Torres fiyat listesi 💸 (Haziran 2023)
    Versiyon Fiyat
    4x2 1.5 GDI Turbo 2.160.000 TL
    4x4 1.5 GDI Turbo 2.360.000 TL
    Yeni SsangYong (KG Mobility) Torres Türkiye fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Yeni SsangYong Torres, yukarıdaki fiyat listesinden de anlaşılabileceği üzere 1.5 GDI turbo benzinli motora sahip. Söz konusu motor, 163 hp maksimum güç ve 1500 d/d'dan itibaren 280 Nm maksimum tork üretiyor. Torres'te kullanılan üçüncü nesil 6 vitesli AISIN otomatik şanzıman, gücü versiyona göre ön tekerleklere veya dört tekerleğe birden iletiyor. Son hızı 191 km/s olarak açıklanan modelin ortalama yakıt tüketimi de 8,5 - 9 litre aralığında değişiyor.

    Yeni Torres; 4700 mm uzunluğa, 1890 mm genişliğe ve 1710 mm yüksekliğe sahip. Bu noktada yeni Korando ve XLV'ye göre daha büyük bir model olduğunu söyleyebiliriz. 4x2 versiyonda 1528 kg ağırlığa sahip olan model, 5 kişilik konfigürasyonda 703 litre bagaj hacmi sunuyor. Arka koltukların 60-40 oranında katlanmasıyla bu alan 1662 litreye kadar çıkarılabiliyor. 235/55R lastiklerin kullanıldığı araçta 20 inç jantlar karşımıza çıkıyor.

    Yeni SsangYong Torres'in öne çıkan donanımları ise şöyle:

    Yeni SsangYong (KG Mobility) Torres Türkiye fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör

    • Çok noktadan bağlantılı bağımsız arka süspansiyon
    • Elektrikli açılır tavan
    • Isıtmalı yan aynalar
    • LED arka stoplar
    • Ön-arka park sensörleri
    • Geri görüş kamerası
    • Elektrikli bagaj kapağı
    • Elektrokrom iç dikiz aynası
    • Ambiyans aydınlatma
    • Hız sabitleyici
    • Anahtarsız giriş ve çalıştırma
    • 8 yönlü elektrikli ve hafızalı sürücü koltuğu
    • Yağmur sensörü
    • Çift bölgeli iyonizerli otomatik klima
    • Isıtmalı ve soğutmalı ön koltuklar
    • Isıtmalı arka koltuklar
    • Android Auto ve Apple CarPlay
    • Kör nokta uyarı sistemi
    • Park asistanı
    • Uzun far asistanı
    • Şeritten çıkış uyarısı
    • Şerit koruma asistanı
    • Bağımsız acil fren sistemi

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    Furkooo85 4 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 4 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 6 gün önce

    Çok iyi

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