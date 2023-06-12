SsangYong (KG Mobility) Torres Türkiye fiyatı belli oldu: Ne zaman gelecek?

Ağustos ayında gelmesi bekleniyor
Öncelikle şunu belirtmekte fayda var ki Torres için bir bayiyi aradığımızda henüz satışta olmadığını, Ağustos ayı gibi gelmesini beklediklerini öğrendik. Ancak şu anda 100 bin TL kapora ile yeni SsangYong Torres için sıraya girilebildiği belirtildi. Peki yeni Torres, Türkiye'de hangi motor ve özelliklerle satılacak gelin hep birlikte bakalım.
|Versiyon
|Fiyat
|4x2 1.5 GDI Turbo
|2.160.000 TL
|4x4 1.5 GDI Turbo
|2.360.000 TL
Yeni Torres; 4700 mm uzunluğa, 1890 mm genişliğe ve 1710 mm yüksekliğe sahip. Bu noktada yeni Korando ve XLV'ye göre daha büyük bir model olduğunu söyleyebiliriz. 4x2 versiyonda 1528 kg ağırlığa sahip olan model, 5 kişilik konfigürasyonda 703 litre bagaj hacmi sunuyor. Arka koltukların 60-40 oranında katlanmasıyla bu alan 1662 litreye kadar çıkarılabiliyor. 235/55R lastiklerin kullanıldığı araçta 20 inç jantlar karşımıza çıkıyor.
Yeni SsangYong Torres'in öne çıkan donanımları ise şöyle:
- Çok noktadan bağlantılı bağımsız arka süspansiyon
- Elektrikli açılır tavan
- Isıtmalı yan aynalar
- LED arka stoplar
- Ön-arka park sensörleri
- Geri görüş kamerası
- Elektrikli bagaj kapağı
- Elektrokrom iç dikiz aynası
- Ambiyans aydınlatma
- Hız sabitleyici
- Anahtarsız giriş ve çalıştırma
- 8 yönlü elektrikli ve hafızalı sürücü koltuğu
- Yağmur sensörü
- Çift bölgeli iyonizerli otomatik klima
- Isıtmalı ve soğutmalı ön koltuklar
- Isıtmalı arka koltuklar
- Android Auto ve Apple CarPlay
- Kör nokta uyarı sistemi
- Park asistanı
- Uzun far asistanı
- Şeritten çıkış uyarısı
- Şerit koruma asistanı
- Bağımsız acil fren sistemi
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi