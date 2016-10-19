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Rockstar Games, Red Dead Redemption 2′yi resmen duyurdu

Grand Theft Auto (GTA) serisinin geliştiricisi Rockstar Games, oyunseveler tarafından yıllardır beklenen Red Dead Redemption 2'nin geleceğini doğruladı ve çıkış tarihini açıkladı.
2 yıl
2,8b
1
21
Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Rockstar Games’in GTA serisinin yanı sıra en popüler oyunları arasında yer alan, 1911 yılında Amerika ve Meksika sınırındaki vahşi batı dünyasını konu alan Red Dead Redemption’ın (RDR) devam oyunun geleceği resmi kaynaklarca doğrulandı.
Twitter hesabından paylaşılan görselle Red Dead Redemption 2'nin 2017 yılının sonbahar aylarında geleceğine işaret eden geliştiriciler ayrıca ilk tanıtım videosunun ise yarın Türkiye saati ile 18:00'da yayınlanacağını açıkladılar. 2010 yılındaki ilk oyunuyla adeta ortalığı kasıp kavuran ve milyonlarca kişiye ulaşmayı başaran Red Dead Redemption'da geniş ve atmosferik bir dünya oluşturulacağı belirtiliyor.
Üstelik edilinilen bilgilere göre çevrim içi çoklu oyuncu (multiplayer) özelliğinde önemli yenilikler yapıldığı ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunulacağı dile getiriliyor. PlayStation ve Xbox One için yayınlanması beklenen oyunun PC platformuna gelmesi ise yine beklenmiyor. Red Dead Redemption 2'nin duyurulmasıyla birlikte hisselerinde yüzde 5.7 artış gösteren -Rockstar Games'in sahibi- Take-Two Interactive’in yayınlayacağı ilk tanıtım videosunu yine burada paylaşacağız. 
 

http://www.rockstargames.com/newswire/article/52677/red-dead-redemption-2-coming-fall-2017-watch-the-trailer Yorum Yaz
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FRAPS_TR 2 yıl en beğenilen
razor 1911 aklıma geldi
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asosyal mühendis 2 yıl
Şu ps3 emülatörü çıkarın artık gavurlar :D
Berbat bir süper mario oyununu bile gtx 1080 le oynayabilmek ayrı bir dert :D (Daha gelişcekmiş) - (3009 yılında biter herhalde)
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Umutcan 2 yıl asosyal mühendis
Ücret öderim diyorsanız ve internetiniz hızlıysa playstation now ile aşağıdaki linkteki listedeki 400 küsür ps oyununu pc'de oynayabilirsiniz. 7 gün deneme üyeliği var, bir bakın isterseniz.
Emulatör ise hazırlanıyor ama şu an homebrew oyunlar hariç çalıştırmıyor.

playstation.com/...
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MegaWolt38 2 yıl
Kendileri bilir çıkarmazlarsa PC'ye, çok da fifi yani.
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Umutcan 2 yıl
PC'ye gelsin de adam akıllı grafiklerle oynayalım şu oyunu. Ps3'üm olduğu halde ilk oyunu oynamamıştım. İlk oyun 640p idi ve AA yoktu.
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FreeRun 2 yıl
hakkaten ya illa ps aldıracaklar pc forever ama bu oyun için alıcam sanırım
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bersgurs 2 yıl
PC ye bir süre sonrada olsa çıkacaktır bence zaten x86 mimarisi olduğu için fazla bir masraf yapmak gerekmiyor ayriyeten.
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BekirTemel 2 yıl
Yine ps de kalmak zornda kaldı key halkım! Süper haber
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stalker(1979) 2 yıl
Korsan korumalı yapsınlar yaa. O zaman PC'ye de gelir. Paranın yüzü sıcaktır. Adamlar korsandan çekindikleri için Pc'ye vermiyorlar.
Yoksa neden PC'cilerden de para kazanmasınlar ki? Çok uçuk kaçık fiyat olmadıktan sonra parasına acımayacağım bir oyun bu. Red dead redemption'u arkadaşın PS3'ünde oynamak zorunda kalmıştım. İnşallah birinci oyun gibi güzel bir oyun bizi bekliyordur.
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TheNewAtilla 2 yıl
Sony bunlara para mı veriyor aga insana zorla ps aldirtacaklar.
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FRAPS_TR 2 yıl en beğenilen
razor 1911 aklıma geldi
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