Rockstar Games, Red Dead Redemption 2′yi resmen duyurdu

Rockstar Games’in GTA serisinin yanı sıra en popüler oyunları arasında yer alan, 1911 yılında Amerika ve Meksika sınırındaki vahşi batı dünyasını konu alan Red Dead Redemption’ın (RDR) devam oyunun geleceği resmi kaynaklarca doğrulandı.

Twitter hesabından paylaşılan görselle Red Dead Redemption 2'nin 2017 yılının sonbahar aylarında geleceğine işaret eden geliştiriciler ayrıca ilk tanıtım videosunun ise yarın Türkiye saati ile 18:00'da yayınlanacağını açıkladılar. 2010 yılındaki ilk oyunuyla adeta ortalığı kasıp kavuran ve milyonlarca kişiye ulaşmayı başaran Red Dead Redemption'da geniş ve atmosferik bir dünya oluşturulacağı belirtiliyor.

Üstelik edilinilen bilgilere göre çevrim içi çoklu oyuncu (multiplayer) özelliğinde önemli yenilikler yapıldığı ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunulacağı dile getiriliyor. PlayStation ve Xbox One için yayınlanması beklenen oyunun PC platformuna gelmesi ise yine beklenmiyor. Red Dead Redemption 2'nin duyurulmasıyla birlikte hisselerinde yüzde 5.7 artış gösteren -Rockstar Games'in sahibi- Take-Two Interactive’in yayınlayacağı ilk tanıtım videosunu yine burada paylaşacağız.

http://www.rockstargames.com/newswire/article/52677/red-dead-redemption-2-coming-fall-2017-watch-the-trailer