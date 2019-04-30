Türk savunma sanayi ürünleri IDEF 2019 fuarında sergileniyor

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Uluslararası Savunma Savunma Sanayii Fuarı (IDEF’ 19) kapılarını ziyaretçilere açtı. Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen IDEF’ 19, 30 Nisan – 3 Mayıs tarihleri arasında Türk ve yabancı savunma sanayi şirketlerinin ürünlerine ev sahipliği yapacak.

Fuara bu yıla 576'sı yabancı, 485'i Türk toplam 1061 firma katılacak. Türk firmalarının 250'si KOBİ'lerden oluşacak.

ASELSAN

ASELSAN, IDEF 2019’da 300’ü aşkın ürününü sergiliyor. ASELSAN, gemi için hava savunma sistemi Gökdeniz’i tanıttı. Gökdeniz, güdümlü anti-gemi füzeleri ve ayrıca insansız hava araçları, uçaklar ve helikopterlere karşı savunma gücü sağlayacak. Önümüzdeki günlerde yeni ürünler de tanıtacak.

MİLDAR Radar

Atak helikopterine entegre edilecek Türkiye’nin milimetre dalga bandında çalışan ilk atış kontrol radarı MİLDAR, yeni versiyonuyla ilk kez IDEF’ 19’da görücüye çıktı. Meteksan Savunma tarafından geliştirilen Helikopter MİLDAR, 12 kilometre Hedef Tespit Takip, 2,5 kilometre Arazi Profili Oluşturma (Opsiyonel) menziline sahip bulunuyor. Radar, 50 hedefin takibini gerçekleştirebiliyor.

MİLSAR Radar

Meteksan Savunma tarafından geliştirilen MİLSAR, İHA’ların gözü olacak. SAR ve GMTI özellikli MİLSAR radar, 30 kg ağırlığa sahip.

TÜMOSAN

TÜMOSAN, askeri kara araçlarında kullanılacak motorunu tanıttı. Milli imkanlarla geliştirilen güç grubu, 18 tona kadarki hafif ve orta seviye paletli zırhlı araçlarda kullanılabilecek. Alp adı verilen güç grubu dizel motor, transmisyon, soğutma, egzoz ve hava emiş sistemlerinden oluşuyor.

TUSAŞ

TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ) ziyaretçilerin karşısına yeni ürünlerinden olan Anka-Aksungur ve Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ile çıkıyor. Bunlara ek olarak TUSAŞ standında T129 Atak ve Gökbey helikopterleriyle İnsansız Hava Aracı Anka ve Gelişmiş Eğitim Uçağı Hürkuş bulunuyor.

SSTEK

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’na bağlı SSTEK, kendi markasını taşıyan ilk ürünü tanıttı. Çıngı adı verilen ürün, otomatik namlu temizleme özelliğine sahip. TSK envanterinde bulunan T-155 Fırtına obüslerinin namlu temizleme cihazlarından ilham alınarak özgün bir tasarımla imal edildi.

ALTAY-T1

BMC tarafından geliştirilen ALTAY-T1 tankı ilk kez sergileniyor. BMC, 40 adet ALTAY-T1 üretecek. BMC ayrıca Tank Taşıyıcı kamyonetini de fuarda sergiliyor. Yürür platformu ve kabini tamamen BMC imkan ve kabiliyetlerinde geliştirilip üretilen tank taşıyıcının Ağustos 2019’da Milli Savunma Bakanlığına teslim edilmesi planlanıyor.

HAVELSAN

HAVELSAN, arttırılmış gerçeklik platformu H-ARF’ı sergiliyor. Kullanım alanına göre özelleştirilebilir yapıdaki H-ARF, gözlüğe dijital görüntüler yansıtarak askerin operasyon hakkında bilgi ve görüntüye ulaşmasını sağlıyor.

İlerleyen günlerde IDEF’19’da daha fazla ürün görücüye çıkacak. Fuardaki gelişmeleri sizlere aktaracağız.