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Türk savunma sanayi ürünleri IDEF 2019 fuarında sergileniyor

Uluslararası Savunma Savunma Sanayii Fuarı (IDEF’ 19), kapılarını açtı. IDEF' 19'a 485'i Türk olmak üzere toplam 1061 firma katılıyor. IDEF' 19'da sergilenen ürünler haberimizde.
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Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türk savunma sanayi ürünleri IDEF 2019 fuarında sergileniyor
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Uluslararası Savunma Savunma Sanayii Fuarı (IDEF’ 19) kapılarını ziyaretçilere açtı. Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen IDEF’ 19, 30 Nisan – 3 Mayıs tarihleri arasında Türk ve yabancı savunma sanayi şirketlerinin ürünlerine ev sahipliği yapacak.

Fuara bu yıla 576'sı yabancı, 485'i Türk toplam 1061 firma katılacak. Türk firmalarının 250'si KOBİ'lerden oluşacak.

ASELSAN

ASELSAN, IDEF 2019’da 300’ü aşkın ürününü sergiliyor. ASELSAN, gemi için hava savunma sistemi Gökdeniz’i tanıttı. Gökdeniz, güdümlü anti-gemi füzeleri ve ayrıca insansız hava araçları, uçaklar ve helikopterlere karşı savunma gücü sağlayacak. Önümüzdeki günlerde yeni ürünler de tanıtacak.

MİLDAR Radar

Atak helikopterine entegre edilecek Türkiye’nin milimetre dalga bandında çalışan ilk atış kontrol radarı MİLDAR, yeni versiyonuyla ilk kez IDEF’ 19’da görücüye çıktı. Meteksan Savunma tarafından geliştirilen Helikopter MİLDAR, 12 kilometre Hedef Tespit Takip, 2,5 kilometre Arazi Profili Oluşturma (Opsiyonel) menziline sahip bulunuyor. Radar, 50 hedefin takibini gerçekleştirebiliyor.

MİLSAR Radar       

Meteksan Savunma tarafından geliştirilen MİLSAR, İHA’ların gözü olacak. SAR ve GMTI özellikli MİLSAR radar, 30 kg ağırlığa sahip.

TÜMOSAN

TÜMOSAN, askeri kara araçlarında kullanılacak motorunu tanıttı. Milli imkanlarla geliştirilen güç grubu, 18 tona kadarki hafif ve orta seviye paletli zırhlı araçlarda kullanılabilecek. Alp adı verilen güç grubu dizel motor, transmisyon, soğutma, egzoz ve hava emiş sistemlerinden oluşuyor.

TUSAŞ

TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ) ziyaretçilerin karşısına yeni ürünlerinden olan Anka-Aksungur ve Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ile çıkıyor. Bunlara ek olarak TUSAŞ standında T129 Atak ve Gökbey helikopterleriyle İnsansız Hava Aracı Anka ve Gelişmiş Eğitim Uçağı Hürkuş bulunuyor.

SSTEK

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’na bağlı SSTEK, kendi markasını taşıyan ilk ürünü tanıttı. Çıngı adı verilen ürün, otomatik namlu temizleme özelliğine sahip. TSK envanterinde bulunan T-155 Fırtına obüslerinin namlu temizleme cihazlarından ilham alınarak özgün bir tasarımla imal edildi.

ALTAY-T1

BMC tarafından geliştirilen ALTAY-T1 tankı ilk kez sergileniyor. BMC, 40 adet ALTAY-T1 üretecek. BMC ayrıca Tank Taşıyıcı kamyonetini de fuarda sergiliyor. Yürür platformu ve kabini tamamen BMC imkan ve kabiliyetlerinde geliştirilip üretilen tank taşıyıcının Ağustos 2019’da Milli Savunma Bakanlığına teslim edilmesi planlanıyor.

HAVELSAN

HAVELSAN, arttırılmış gerçeklik platformu H-ARF’ı sergiliyor. Kullanım alanına göre özelleştirilebilir yapıdaki H-ARF, gözlüğe dijital görüntüler yansıtarak askerin operasyon hakkında bilgi ve görüntüye ulaşmasını sağlıyor.

İlerleyen günlerde IDEF’19’da daha fazla ürün görücüye çıkacak. Fuardaki gelişmeleri sizlere aktaracağız.


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hollowman_ 2 hf.
Çok yetersiz bir haber. Donanım haberden Fuarda çekilmiş sağlam bir video bekliyoruz.
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CeyKalDa 2 hf.
tv haberlerinde türk icatlarını gösterdiler
pulluklu 8x8 zırhlı mayın temizleme aracı
uzaktan kumandanlı kamikaze drone
uzaktan kumandanlı dürbünlü uçaksavar
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muammer816 2 hf.
bende gideyim dedim,spesifik kişiler ya da sektördeki kişiler katılım sağlayabiliyormuş.enteresan bence.sade sivil vatandaş gidip göremiyor bu ürünleri.
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SEO-Uzmanı 2 hf.
1940'larda almanlarda silah gücüne güvenerek 2. dünya savaşını başlatmıştı
bizde kudüs'ü bahane edip orta-doğuya ineriz vs. vs. !
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javaprof 3 hf.
Bence aralarında en önemlisi tümosanın yaptığı iş bmc de motor üretiyormuş. Devlet tüm kaynakları bence bu iki projeye aktarmalı.
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EtrüskTürkü 2 hf. javaprof
Tümosan'ın transmisyonu yabancı bir firmaya ait, ama BMC transmiyonu da kendi üretmeye çalışıyor :)
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nefendim 3 hf.
İdef’e sektörde çalışanlar hariç kimse alınmıyor
1 Yanıt Yanıtla +3
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yorumculuklar 3 hf. nefendim
Cuma günü Halk günü olarak geçiyor, üniversite öğrencileri veya mezunlara yönelik de kariyer etkinliği yine Cuma günü olacak.
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Musty3535123 3 hf.
as bayrakları as as as :D
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