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Yerli hava savunma sistemi Gökdeniz resmen tanıtıldı

Aselsan tarafından deniz platformlarına özel olarak geliştirilen yakın hava savunma sistemi Gökdeniz, IDEF 2019 kapsamında görücüye çıktı. Yeni platformun özelliklerine dair ilk detaylar haberimizde:
3 hf.
5,4b
2
21
Savunma Sanayi
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yerli hava savunma sistemi Gökdeniz resmen tanıtıldı
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Aselsan tarafından deniz platformları için özel olarak geliştirilen yakın hava savunma sistemi Gökdeniz, IDEF 2019 kapsamında resmen tanıtıldı. Korkut’un deniz platformları için tasarlanan versiyonu olarak da nitelendirebileceğimiz yeni platforma dair ilk detaylar yazımızda.

IDEF 2019’da yeni Gökdeniz Sistemi’nin tanıtımını gerçekleştiren Aselsan, sistemin güdümlü anti-gemi füzeleri, insansız hava araçları, uçaklar ve helikopterlere karşı en etkili şekilde hava savunması sağlayacağını belirtti. Ayrıca, Gökdeniz Sistemi’nin yakın alanda asimetrik su üstü tehditlerine karşı da etkili olacağı ifade edildi.

Tam otonom şekilde görev icra edebilecek 

Aselsan tarafından geliştirilen 35 mm parçacıklı mühimmatı da kullanacak olan Gökdeniz Sistemi, operatör kontrolünde işletilebildiği gibi, görevini tam otomatik olarak da yerine getirebilecek. Öyle ki sistem; hedef tespit, teşhis, takip ve imhasını tam otonom olarak gerçekleştirebilecek. Gökdeniz Sistemi; 3 boyutlu arama radarı, atış kontrol radarı ve E/O algılayıcılar sayesinde gece ve kötü hava koşullarında da etkin bir şekilde kullanılabilecek.

Aselsan’dan aktarılan bilgiye göre, Gökdeniz Sistemi’nde Otomatik Şeritsiz Mühimmat Besleme Mekanizması mevcut. Böylece iki farklı tipte mühimmat sisteme yüklenebiliyor ve istenen mühimmat tipi seçilerek kullanılabiliyor. Bu sayede farklı hava tiplerine karşı en etkili mühimmat tipi seçilerek savunma görevinin başarılı bir şekilde icra edilmesinin sağlanması amaçlanıyor.

Aselsan, Gökdeniz Sistemi dahil olmak üzere 300’ü aşkın ürününü IDEF 2019 kapsamında sergiliyor.


https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/hava-savunma-sistemi-gokdeniz-tanitildi/1466368 Yorum Yaz
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Tugrul_512bit 3 hf. en beğenilen
Seçim de yok. Düşmanlar çatlıyor.
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qoqoCAN 3 hf. ozbey08
oku la önce " Aselsan tarafından deniz platformları için özel olarak geliştirilen yakın hava savunma sistemi Gökdeniz "
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sdbz 3 hf.
Böyle güzel haberlerin devamını bekliyoruz...
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DH Misafiri 2 hf.
S-400 uzun menzilli bir sistem.
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archaeopteryx 2 hf.
Bu tarz sistemler, savaş gemilerinin kendilerini hedefleyen güdümlü mühimmata karşı savunmasıdır.
Exocet, sea sparrow tarzı füzeler gemiye yaklaştığında, terminal faz da iken, bu tarz silahlar roketi yoğun ateş altına alarak hedefe varmadan patlatmayı hedeflerler.
Amerikan , Avrupa ve Rus versiyonları mevcuttur. Yeni bir teknoloji değildir ancak bir gerekliliktir.
Hipersonik roketlere karşı yetersiz kaldıkları söylenmektedir...
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WuLKaS 2 hf.
Sanki babaları gitti çalıştı. Aselsanda olan her gelişmeyi Akp mi yapıyor yoksa mühendisler mi ?
Teknoloji çağındayız artık siz Ertuğrul izleyip kılıç sallamaya devam edin, ülkeler aldı başını gitti teknolojide. kaynak ve kaynağa ulaşım imkanları bir hayli fazla, bilgi desen istemediğin kadar bilgi mevcut.. elbette ki gelişmeler olacak.
ekonominin ve bu durumunun da tüm sorumlusu hükümet derken ama dış mihraklar mevcut , ama şöyle böyle etkenler mevcut diye sayıyorsunuz. o zaman da herşeyden hükümeti sorumlu tutun. az karakterli olun diyeceğim de karakter kelimesi ile akpli bir araya hiçbir zaman gelemeyecek bir ikili..
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FatihAsl 2 hf.
yapacağız edeceğiz ile olmaz. önce bir yapın. bu animasyonu ilk okul çocukları bile yapar. pardon yanlış yere gelmişim. animasyon değilmiş :)
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freshwind 2 hf.
S400 400 km ye kadar menzile sahip bir uzun menzilli savunma silahı, yakın çatışmalar için değil. Bu bildipimiz uçaksavarın gelişmiş versiyonu. Yakın savunma silahı.
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chtsydn 3 hf.
Asimetrik su üstü tehditleri ne oluyor?
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veleciraptor 3 hf. chtsydn
Seninle aynı saldırı ya da savunma düzeyde olmayan tehdit demek. Örneğin düşman sana güdümlü füze fırlatıyorsa bu simetrik tehditdir. Yani kapasitesi seninle yaklaşık aynıdır. Ama düşmanın sana atacağı güdümlü füzesi yoksa ve bomba yüklü bir gemi ya da üzerine bomba yerleştirilmiş drone ile sana intihar saldırıda bulunuyorsa sen bu durumda asimetrik mücadele edersin. Çünkü güç dengesi asimetriktir, yani eşit değildir. Filistinlilerin İsrail'e saldırması ya da Somalili deniz korsanlarının fırkateynler ile yaptıkları çatışmalar asimetriktir. Asimetrik su üstü tehdit bu durumda örneğin bomba yüklü bir terörist botu olabilir
1 Yanıt Yanıtla +4
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bluedevil866 3 hf.
guzel haber. dronelar icin caydirici etken.
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paradiso35 3 hf.
Ha gayret
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ozbey08 3 hf.
madem hava savunma sistemimiz var. o vakit neden s-400 hava savunma sistemi alıyoruz demezler mi adama.
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qoqoCAN 3 hf. ozbey08
oku la önce " Aselsan tarafından deniz platformları için özel olarak geliştirilen yakın hava savunma sistemi Gökdeniz "
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Musty3535123 3 hf. ozbey08
aga bi şunun fotosuna bak bide s400 ün. tipleri bile alakasız değil mi ?
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FEARTR 3 hf. ozbey08
35mm mühimmat atan bir silah ile s400 füze yi bir tutmak gerçekten muazzam bir karşılaştırma
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sdbz 3 hf.
Böyle güzel haberlerin devamını bekliyoruz...
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