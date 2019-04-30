Yerli hava savunma sistemi Gökdeniz resmen tanıtıldı

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Aselsan tarafından deniz platformları için özel olarak geliştirilen yakın hava savunma sistemi Gökdeniz, IDEF 2019 kapsamında resmen tanıtıldı. Korkut’un deniz platformları için tasarlanan versiyonu olarak da nitelendirebileceğimiz yeni platforma dair ilk detaylar yazımızda.

IDEF 2019’da yeni Gökdeniz Sistemi’nin tanıtımını gerçekleştiren Aselsan, sistemin güdümlü anti-gemi füzeleri, insansız hava araçları, uçaklar ve helikopterlere karşı en etkili şekilde hava savunması sağlayacağını belirtti. Ayrıca, Gökdeniz Sistemi’nin yakın alanda asimetrik su üstü tehditlerine karşı da etkili olacağı ifade edildi.

Tam otonom şekilde görev icra edebilecek

Aselsan tarafından geliştirilen 35 mm parçacıklı mühimmatı da kullanacak olan Gökdeniz Sistemi, operatör kontrolünde işletilebildiği gibi, görevini tam otomatik olarak da yerine getirebilecek. Öyle ki sistem; hedef tespit, teşhis, takip ve imhasını tam otonom olarak gerçekleştirebilecek. Gökdeniz Sistemi; 3 boyutlu arama radarı, atış kontrol radarı ve E/O algılayıcılar sayesinde gece ve kötü hava koşullarında da etkin bir şekilde kullanılabilecek.

Aselsan’dan aktarılan bilgiye göre, Gökdeniz Sistemi’nde Otomatik Şeritsiz Mühimmat Besleme Mekanizması mevcut. Böylece iki farklı tipte mühimmat sisteme yüklenebiliyor ve istenen mühimmat tipi seçilerek kullanılabiliyor. Bu sayede farklı hava tiplerine karşı en etkili mühimmat tipi seçilerek savunma görevinin başarılı bir şekilde icra edilmesinin sağlanması amaçlanıyor.

Aselsan, Gökdeniz Sistemi dahil olmak üzere 300’ü aşkın ürününü IDEF 2019 kapsamında sergiliyor.

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/hava-savunma-sistemi-gokdeniz-tanitildi/1466368