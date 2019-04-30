Yerli hava savunma sistemi Gökdeniz resmen tanıtıldı

IDEF 2019’da yeni Gökdeniz Sistemi’nin tanıtımını gerçekleştiren Aselsan, sistemin güdümlü anti-gemi füzeleri, insansız hava araçları, uçaklar ve helikopterlere karşı en etkili şekilde hava savunması sağlayacağını belirtti. Ayrıca, Gökdeniz Sistemi’nin yakın alanda asimetrik su üstü tehditlerine karşı da etkili olacağı ifade edildi.
Tam otonom şekilde görev icra edebilecek
Aselsan tarafından geliştirilen 35 mm parçacıklı mühimmatı da kullanacak olan Gökdeniz Sistemi, operatör kontrolünde işletilebildiği gibi, görevini tam otomatik olarak da yerine getirebilecek. Öyle ki sistem; hedef tespit, teşhis, takip ve imhasını tam otonom olarak gerçekleştirebilecek. Gökdeniz Sistemi; 3 boyutlu arama radarı, atış kontrol radarı ve E/O algılayıcılar sayesinde gece ve kötü hava koşullarında da etkin bir şekilde kullanılabilecek.
Aselsan’dan aktarılan bilgiye göre, Gökdeniz Sistemi’nde Otomatik Şeritsiz Mühimmat Besleme Mekanizması mevcut. Böylece iki farklı tipte mühimmat sisteme yüklenebiliyor ve istenen mühimmat tipi seçilerek kullanılabiliyor. Bu sayede farklı hava tiplerine karşı en etkili mühimmat tipi seçilerek savunma görevinin başarılı bir şekilde icra edilmesinin sağlanması amaçlanıyor.
Aselsan, Gökdeniz Sistemi dahil olmak üzere 300’ü aşkın ürününü IDEF 2019 kapsamında sergiliyor.
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/hava-savunma-sistemi-gokdeniz-tanitildi/1466368 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Exocet, sea sparrow tarzı füzeler gemiye yaklaştığında, terminal faz da iken, bu tarz silahlar roketi yoğun ateş altına alarak hedefe varmadan patlatmayı hedeflerler.
Amerikan , Avrupa ve Rus versiyonları mevcuttur. Yeni bir teknoloji değildir ancak bir gerekliliktir.
Hipersonik roketlere karşı yetersiz kaldıkları söylenmektedir...
Teknoloji çağındayız artık siz Ertuğrul izleyip kılıç sallamaya devam edin, ülkeler aldı başını gitti teknolojide. kaynak ve kaynağa ulaşım imkanları bir hayli fazla, bilgi desen istemediğin kadar bilgi mevcut.. elbette ki gelişmeler olacak.
ekonominin ve bu durumunun da tüm sorumlusu hükümet derken ama dış mihraklar mevcut , ama şöyle böyle etkenler mevcut diye sayıyorsunuz. o zaman da herşeyden hükümeti sorumlu tutun. az karakterli olun diyeceğim de karakter kelimesi ile akpli bir araya hiçbir zaman gelemeyecek bir ikili..
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