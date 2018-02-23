Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Turkcell'den "Akıllı Otopark" dönemi

Otopark döneminde yeni bir çağ açmayı planlayan Turkcell, "Akıllı Otopark" projesini duyurdu. Tamamen yerli imkanlar çerçevesinde geliştirilen proje, Turkcell'in genel müdürlük binasında uygulanıyor.
1 yıl
3,2b
1
10
Operatörler - Kurumsal Haberler
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Günümüzün en büyük sorunlarından olan otopark problemine Turkcell'in bir cevabı var. Türkiye ve dünyada bir ilki gerçekleştiren Turkcell, Ericsson iş birliğinde akıllı otopark projesini hayata geçirdi. Kalabalık şehirlerdeki otoparklarda yer bulmak için harcanan zaman ve yakıt masrafını azaltmayı misyon edinen proje, İstanbul Küçükyalı'daki Turkcell Genel Müdürlük Binası'nda uygulanmaya başlandı. 
Bu projeyle birlikte araç sahipleri; telefonlarına indirecekleri tek bir uygulamayla otopark yer durumu kontrolü, park yeri rezervasyonu, araç otopark giriş, araç park yeri konum kaydı ve araç çıkış bilgilerine rahatlıkla ulaşabiliyor. Uygulamayla birlikte araç sahipleri araçlarını park ettikleri yeri hatırlamak zorunda kalmıyor.

Proje yüzde yüz yerli

Proje için açıklamalarda bulunan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Dar Bant-Nesnelerin İnterneti (NB-IoT) teknolojisi ile ilgili yürüttüğümüz çalışmalara tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi hız kesmeden devam ediyoruz. Son olarak Genel Müdürlük binamız otoparklarında hayata geçirdiğimiz “Turkcell Akıllı Otopark” aracılığı ile çalışanlarımız ve misafirlerimiz Genel Müdürlük binamızdaki otoparkların durumunu anlık gözlemleyebiliyor, otoparka gelmeden önce kendilerine park yeri rezerve edebiliyor. Çözümün ticari uygulamasında bahsettiğimiz bu özelliklerin yanı sıra kullanıcılar araçlarından inmeden otoparka giriş ve çıkışlarında Turkcell Paycell ile ödeme yapabilecek. Ericsson ile işbirliği içinde tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen bu yerli çözümü ülkemizde yaygınlaştırmak ve benzeri örnekleri çoğaltmayı hedefliyoruz.” dedi.

Ödemeler Paycell üzerinden gerçekleştirilecek

Turkcell ve Ericsson Türkiye AR&GE mühendisleri tarafından geliştirilen Akıllı Otopark Projesi’nde, 4.5G şebekesi üzerinden sensörler aracılığıyla iletişim kuruluyor. Projede, Turkcell’in mobil ödeme platformu Paycell kullanılırken projenin tarımdan ulaşıma, çevreden eğitime sayısız alanda yaşama katkı sağlayacak çözümler üretmesi hedefleniyor. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
soneday 1 yıl en beğenilen
yinemi yerli yeter da
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmet_dpt 1 yıl
Akıllı otopark deyince ben de girişte araba verilecek vinç sistemi bir yerde muhafaza edecek sonra geri getirecek filan sandım. Bu sistem baya akıllıymış ya tebrikler. Ericcson filan iyi ki girmiş projeye yoksa nasıl yaparlardı ki.
Akıllı otopark deyince ben de girişte araba verilecek vinç sistemi bir yerde muhafaza edecek sonra geri getirecek filan sandım. Bu sistem baya akıllıymış ya teb...
Devamını Gör
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erci501 1 yıl
yüzyıla damga vuracak proje bence :)
yersen
proje, hayatı kolaylaştırmak için değil daha kolay nasıl para kazanırız üzerine
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 1 yıl
Balaban hayrat trabzon hatlarını bozuk çıkıyor bir direk dikilecek yetmiyor yani 4.5 GB yetmiyor altı buçuk yeti buçuk GB olsa yeterli dır konuşma internet hatları oluşması uygundur burda turkcelli çalışması çok çok güzel olurdu bunda katkınız olursa bize yeterlidir saygılar sevgilerimi sizlere sunuyorum size hayırli geceler hizir aydin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berk768 1 yıl
Turkcell = KALİTE
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xeqona 1 yıl berk768
berk768
Turkcell = KALİTE

Turkcell = ÇÖP
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 1 yıl
Geçen "durduk yerden nasıl para kazanabilirim" diyordum aklıma bu geldi projesi :D
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatsa52 1 yıl
Uzay projesi gibi anlatmışlar ama ver canlıyı al burası boşmuştan öte birşeymiş gibi görünmüyor.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuckulteli 1 yıl
Rezervasyonunuz var mıydı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
soneday 1 yıl en beğenilen
yinemi yerli yeter da
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erci501 1 yıl
yüzyıla damga vuracak proje bence :)
yersen
proje, hayatı kolaylaştırmak için değil daha kolay nasıl para kazanırız üzerine
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmet_dpt 1 yıl
Akıllı otopark deyince ben de girişte araba verilecek vinç sistemi bir yerde muhafaza edecek sonra geri getirecek filan sandım. Bu sistem baya akıllıymış ya tebrikler. Ericcson filan iyi ki girmiş projeye yoksa nasıl yaparlardı ki.
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3246 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
turkcell, akıllı otopark ve
5 etiket daha ericsson türkiye akıllı otopark projesi Operatörler - Kurumsal Haberler Mobil Teknolojiler Anıl Burak Karadede
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl BenQ 4K ev sineması projeksiyon cihazı satışa çıkıyor 1 yıl 2019 Volvo S60 sedan bu yaz tanıtılacak 1 yıl İnsansız Ejder Yalçın 4x4 videoyla duyuruldu 1 yıl Samsung Max uygulaması veri tasarrufu yapmaya geliyor 1 yıl Nissan sürücüsüz taksi hizmetini başlatıyor 1 yıl Dropbox halka arz için hazırlıklara başladı 1 yıl Airbus uçan taksi Vahana'nın ilk videosunu paylaştı 1 yıl Fiber'in yolunu açacak düzenleme | 2si1 "Clickbait" Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl Energizer akıllı telefonlarda batarya rekoru kırmaya geliyor 1 yıl Sonnen enerji depolama ağına elektrikli otomobilleri de dahil etti 1 yıl HP’nin ilk Windows 10 ARM bilgisayarı ön siparişe başladı, fiyatı düşündürücü 1 yıl 1GB RAM’li General Mobile 8 Go modeli geliyor 1 yıl Sony'nin ince çerçeveli amiral gemileri Xperia XZ2 ve XZ2 Compact sızdı 1 yıl Mesut Çevik ile Canlı | Akılda kalanlar #2 (derleme) 1 yıl Robinhood Crypto ile komisyonsuz Bitcoin ve Ether ticareti başladı 1 yıl NASA'nın 1 milyar doları çöpe mi gitti? 9 yıldır geliştirilen kalkış kulesi "eğik" çıktı 1 yıl Özel okulların web sitelerinde ‘porno’ ve ‘bitcoin’li hile 1 yıl UPS, filosuna 50 elektrikli kamyon daha ekleyecek 1 yıl Elektronik sigara buharı ağır metaller içeriyor 1 yıl Eski Sanayi Bakanı'ndan yerli kripto para önerisi: Türkcoin 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Turkcell'den "Akıllı Otopark" dönemi Sonraki TSK’nın kullanacağı ilk insansız kara aracının görselleri ve özellikleri 1 yıl Elektrikli araçlar için geliştirilen yerli şarj ünitesi "Voltrun" 1 yıl Broadcom ve Qualcomm halen anlaşamadı 1 yıl Cumhurbaşkanı Başdanışmanından yerli dijital para birimine yeşil ışık 1 yıl Gen-Z teknolojisi PCI Express’in yerini alabilecek mi? 1 yıl Akıllı telefon satışlarında ilk kez dünya çapında bir düşüş yaşandı 1 yıl WhatsApp’ın kurucusu Signal Vakfı’na geçti 1 yıl SpaceX ile "uzaydan internet keyfi": İlk sinyaller Dünya'ya ulaştı 1 yıl Google Reply uygulaması için beta kayıtları başladı 1 yıl Tim Cook: Hiçbir firmayı takip etmiyoruz, kullanıcılarımız denek değil 1 yıl Yüksek verimli güneş panellerinin fiyatı yüzde 37 düştü 1 yıl Youtube, TSK'nın Afrin videosunu sildi, TSK hemen karşılık verdi [Güncelleme] 1 yıl İkinci nesil AirPods kablosuz kulaklıklar geliyor 1 yıl Netflix'in yeni bilim-kurgu dizisi Lost in Space'ten ilk fragman 1 yıl Dört kameralı bütçe dostu amiral gemisi Blu Vivo X satışa sunuldu 1 yıl Apple, "Portre Aydınlatma" özelliğini çarpıcı bir video ile tanıttı 1 yıl Microsoft Edge'in iOS sürümüne 3D Touch desteği geldi 1 yıl Ripple, BTCTürk'te 3 günde 3 milyon dolarlık hacme ulaştı 1 yıl LG fotoğrafçılık odaklı K8 (2018) ve K10 (2018) modellerini resmen duyurdu 1 yıl Xiaomi Mi Band 3 yolda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim