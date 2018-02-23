Turkcell'den "Akıllı Otopark" dönemi

Günümüzün en büyük sorunlarından olan otopark problemine Turkcell'in bir cevabı var. Türkiye ve dünyada bir ilki gerçekleştiren Turkcell, Ericsson iş birliğinde akıllı otopark projesini hayata geçirdi. Kalabalık şehirlerdeki otoparklarda yer bulmak için harcanan zaman ve yakıt masrafını azaltmayı misyon edinen proje, İstanbul Küçükyalı'daki Turkcell Genel Müdürlük Binası'nda uygulanmaya başlandı.

Bu projeyle birlikte araç sahipleri; telefonlarına indirecekleri tek bir uygulamayla otopark yer durumu kontrolü, park yeri rezervasyonu, araç otopark giriş, araç park yeri konum kaydı ve araç çıkış bilgilerine rahatlıkla ulaşabiliyor. Uygulamayla birlikte araç sahipleri araçlarını park ettikleri yeri hatırlamak zorunda kalmıyor.

Proje yüzde yüz yerli

Proje için açıklamalarda bulunan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Dar Bant-Nesnelerin İnterneti (NB-IoT) teknolojisi ile ilgili yürüttüğümüz çalışmalara tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi hız kesmeden devam ediyoruz. Son olarak Genel Müdürlük binamız otoparklarında hayata geçirdiğimiz “Turkcell Akıllı Otopark” aracılığı ile çalışanlarımız ve misafirlerimiz Genel Müdürlük binamızdaki otoparkların durumunu anlık gözlemleyebiliyor, otoparka gelmeden önce kendilerine park yeri rezerve edebiliyor. Çözümün ticari uygulamasında bahsettiğimiz bu özelliklerin yanı sıra kullanıcılar araçlarından inmeden otoparka giriş ve çıkışlarında Turkcell Paycell ile ödeme yapabilecek. Ericsson ile işbirliği içinde tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen bu yerli çözümü ülkemizde yaygınlaştırmak ve benzeri örnekleri çoğaltmayı hedefliyoruz.” dedi.

Ödemeler Paycell üzerinden gerçekleştirilecek

Turkcell ve Ericsson Türkiye AR&GE mühendisleri tarafından geliştirilen Akıllı Otopark Projesi’nde, 4.5G şebekesi üzerinden sensörler aracılığıyla iletişim kuruluyor. Projede, Turkcell’in mobil ödeme platformu Paycell kullanılırken projenin tarımdan ulaşıma, çevreden eğitime sayısız alanda yaşama katkı sağlayacak çözümler üretmesi hedefleniyor.