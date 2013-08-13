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Turkcell Superonline 500 bin abone sayısına ulaştı

5 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Turkcell Superonline 500 bin abone sayısına ulaştı

Ülkemizin fiber internet hizmeti veren önemli firmalarından olan Turkcell Superonline, 5 yıl önce faaliyete başladığı bu mecrada önemli bir dönemi geride bıraktı. Firmadan yapılan duyuruda 5 yılda fiber internet abone sayısının 500 bine ulaştığı belirtildi. 

Turkcell Superonline Genel Müdürü Murat Erkan, 1,8 milyar TL'ye ulaşan yatırımlar sonucunda 75 şehre ulaşan 32 bin kilometrelik son teknoloji fiber optik altyapı inşa ettiklerini, Türkiye'yi, dünyanın en hızlı interneti olan 1000 Mbps ile tanıştıran ilk operatör olarak, 12 şehirde 1 milyon 400 bin ev ve işyerinin kapısına kadar götürdüklerini dile getirdi.

Turkcell Superonline'ın 500 bininci abonesi ise İzmir'de yaşayan ve 39 yaşında üniversiteye başlayan Ebru Tunçgenç oldu. Turkcell Superonline Genel Müdürü Murat Erkan, fiber interneti yerinde deneyimleme imkanı sunulan "Fiber İnternet Deneyim Odası"nda ağırladığı Ebru Tunçgenç'e Turkcell Maxi IQ tablet ve Turkcell Maxi Pro5 akıllı telefon hediye etti. Tunçgenç ailesi ayrıca 1 yıl süreyle ışık hızında 1000 Mbps fiber interneti deneyimleyecek. 

http://medya.turkcell.com.tr/turkcell-superonlinein-isik-hizinda-fiber-internet-abone-sayisi-5-yilda-500-bine-ulasti-bulten_4865.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
carter 5 yıl
Umarım daha hızlı bir şekilde yaygınlaşır.
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Guest-8A8E2CFA1 5 yıl
Antalya / Kepez'de her yerde fiber var bi bizim mahallede yok!
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darel-x 5 yıl
Yok zaten bu saatten sonra gelmesin. Ne heves bıraktılar ne birşey. Sanki 30 sene öncesi gibi insanlar telefon almak için aylarca sıra beklermiş.
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Yeur 5 yıl
Evime girmedikten sonra %99,99 alana versinler umrumda olmaz.
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gfbekir 5 yıl
Superonline ne yazık ki her yere fiberi götüremedi hala. Neyse ki Beylikdüzü fiber cenneti
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kill1033 5 yıl
Ataşehir'de oturuyorum. Arıza bildirimi yapıyorum yarım saate ekip geliyor. Üstelik akşiam 7'den sonra saat 11'e kadar gelebiliyorlar. 20'den 50Mbps e geçiyorum, kablosuz hızı 50 için yetersiz diyorum. ilk iş günü gelip modemi değiştiriyorlar. Kablosuzdan hız testi yapıyorum 51/6Mbps çıkıyor. Adamlar resmen kusursuz çalışıyorlar. Ne zaman sıkıntı yaşasam müşteri hizmetlerini aramak için hiç erinmiyorum. Çünkü sorunun çözüleceğini biliyorum.
Millet fiyatlarına falan bok atmış. TTnet'e en az 20 lira telefon parası veya 15 lira yalın ücret parası (dünyanın en saçma şeyi) ödeyip de 8 e kadar hız alıp, hayvan gibi pingden şikayet ediyorduk superonline çıkana kadar. Yok efendim binadaki hat eskiymiş 8 kaldırmıyormuş falan filan. üstelik 8,4,2 diye yıllarca %15 daha düşük bağlantı verdiler. Neymiş o hız teorideymiş. Hıyar ağası, linki daha yüksek gönder, vaadettiğin hıza ulaş.
Şu an ayda 59 liraya 50/5 bağlantı alıyorum, AKK 100gb. internet resmen akıyor. Kimse bana TTnet demesin.





1 Yanıt Yanıtla
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darel-x 5 yıl
TT'den geçiş için başvuru yaptım, bir haftadır bekliyorum. Hergün arıyorum ama kimsenin dikkate aldığı yok anca acil mesajı ekleyip üstlerine bildiriyorlar ama o mesajları okuyan var mı çok merak ediyorum. Çok ağırlar çok... Allah'tan güvenip de mevcut hizmetlerimi kapattırmadım.
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Master_Evil 5 yıl
buralara gelse biz de abone olcaz ama gelmez bu saatten sonra
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DH Misafiri 5 yıl
[DHVideo=]
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gtx295 5 yıl
ttnetten kurtulduguma bende çok seviniyorum 1 ay oldu baglıyalı. oyun oynarken ms 20 iken birden 300-400 fırlıyordu şimdi çok düşük 0 ila 10 arası hem download hem flim izliyebiliyorum ne kadar fiyatı biraz tuzlu olsada hakkını veriyor. 50 mbps kullanıyorum. inşallah fiyatları ve kotayı arttırıp hatta limitsiz yapıp bize bu nimetlerden faydalandırırlarsa çok memnun oluruz böylece müşleriler artar. :)
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e_capkan 5 yıl
75şehir derken.omurga olarak sanırım.
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JoeyBane 5 yıl
O kadar yaygınlaştı mı ya. Şu apartmanı bi ikna edebilsek..
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okan_cehapelioglu 5 yıl
superonline kullanmak için illa apartman yada sitedemi oturmak zorundayım arkadaş saçmalığa bak
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iesmax 5 yıl
Taahhüt bitince (20mb 100gb akn) 49TL olan abonelik taahhüt verilmezse 79Tl olacak denir demez çok memnun olmama rağmen kapattırdım.. 10mb den 20mb e geçişte taahhüt tekrardan başlamış (sıfırlanmış) fiyat farkı alınmamıştı.. 25mb geçişte de neden böyle bir politika seçilmedi de fiyat artışı yapıldı anlamış değilim. 59TL değil 69TL değil. 79TL ?? Taahhütü biten abonelerin bu şartları kabul edeceğini sanmıyorum.. iki buçuk yıllık abonelerine bu fiyatı sunmaya devam ederse abone sayısında hızlı düşüş olur benden soylemesi..
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engink 5 yıl
müstakil evlere varmı onu söylesinler önce. yalanla hayat geçmiyor.
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