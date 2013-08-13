Turkcell Superonline 500 bin abone sayısına ulaştı





Ülkemizin fiber internet hizmeti veren önemli firmalarından olan Turkcell Superonline, 5 yıl önce faaliyete başladığı bu mecrada önemli bir dönemi geride bıraktı. Firmadan yapılan duyuruda 5 yılda fiber internet abone sayısının 500 bine ulaştığı belirtildi.





Turkcell Superonline Genel Müdürü Murat Erkan, 1,8 milyar TL'ye ulaşan yatırımlar sonucunda 75 şehre ulaşan 32 bin kilometrelik son teknoloji fiber optik altyapı inşa ettiklerini, Türkiye'yi, dünyanın en hızlı interneti olan 1000 Mbps ile tanıştıran ilk operatör olarak, 12 şehirde 1 milyon 400 bin ev ve işyerinin kapısına kadar götürdüklerini dile getirdi.





Turkcell Superonline'ın 500 bininci abonesi ise İzmir'de yaşayan ve 39 yaşında üniversiteye başlayan Ebru Tunçgenç oldu. Turkcell Superonline Genel Müdürü Murat Erkan, fiber interneti yerinde deneyimleme imkanı sunulan "Fiber İnternet Deneyim Odası"nda ağırladığı Ebru Tunçgenç'e Turkcell Maxi IQ tablet ve Turkcell Maxi Pro5 akıllı telefon hediye etti. Tunçgenç ailesi ayrıca 1 yıl süreyle ışık hızında 1000 Mbps fiber interneti deneyimleyecek.

http://medya.turkcell.com.tr/turkcell-superonlinein-isik-hizinda-fiber-internet-abone-sayisi-5-yilda-500-bine-ulasti-bulten_4865.html