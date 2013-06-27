Turkcell Superonline, Kayseri'de 25 bin ev ve işyerine fiber internet sunuyor

Haber Editörü
2008 yılından bu yana fiber internet altyapısına 1.8 milyar TL yatırım yaparak 1 milyon 400 bin ev ve işyerini fiber internetle buluşturan Turkcell Superonline, Kayseriye de bu hizmeti sunmaya başladı.
Kayseri'deki yatırımlarına 7 ay önce başlayan Turkcell Superonline, hali hazırda 25 binin üzerinde ev ve işyerine fibet internet altyapısı sunmaya başladı.
Türkiye'de dünya ile aynı anda fiber çağını başlatan Turkcell Superonline, son yıllarda ekonomik, kültürel, sportif alanların yanı sıra şehircilikte de öne çıkan Kayseri'de düzenlediği basın toplantısında yatırımlarını ve hedeflerini paylaştı.
Turkcell Superonline Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye genelinde 75 ilimize yayılan bir fiber optik ağ oluşturduklarını, Türkiye'nin yükselen değeri Kayseri'yi ışık hızında internetle tanıştırdıklarını söyledi.
Firma olarak müşterilerine 25 Mbps ile 1000 Mbps'ye varan hızlar sunduklarını kaydeden Erkan, Kayseri'yi 2 bin 135 km'lik fiber optik ağla donattıklarını, şu anda Talas ve Alpaslan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ilçe, cadde ve sokakta hizmet verdiklerini ifade etti.
Ekran ayrıca kurumsal e-posta, süper ofis paketi, uzaktan sunucu yedekleme, sanal sunucu, merkezi güvenlik sistemi gibi hizmetler sayesinde daha hızlı ve daha esnek hareket edebilen şirketlerin rekabet gücünü artırdıklarını sözlerine ekledi.
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Almanya dan yaziyorum.
Bir sorum var: Neden Türkiye de her sehirde birkac ISP (Internet Servis Saglayanlar) yok?
Almanya'da her sehirde rahatlikla 3-4 ISP var.
Selamlar,
Ali
Tekelcilik var tt net pazarın %80 sahibi yani rekabet sıfır 5 yada 6 ISS var aralarında taş çatlasın 5 TL fark var akk yani kotalı paketetn başka bekete kalmadı gibi . Şöyle anlatayım 3 mbt 63 TL gerçek sınırsız almaya kaksan 118 TL gibi bir meblağı gözden çıkarmalısın . Dünyanın en pahalı dsl bizde fiber de olsa kotalı kotadan sonra 3 mbt tir . Seçme özğürlüğü yok denetleyen yok ISP yatırım yapmıyor altyapı ortak kaç senedir gram yatırım yok olsada son kulanıcı hisetmiyor
Talas ta Mevlana mahallesinde Superonline hizmet vereli neredeyse iki sene olacak. Eve kadar fiberi çekiyorlar ama dediğim gibi hala pahalı bence.
yahu talasta 2000'den 2004'e kadar kaldım. adsl bile yoktu. tam ben şehir değiştirdim 1 hafta sonra adsl gelmiş. 4 yıl dialup'a verdiğim parayı helal etmiyorum. ne öyle ya ayda 200-250TL veriyorduk 56k için.
BTK denen kurumu kaldırmak lazım önce.