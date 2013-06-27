Turkcell Superonline, Kayseri'de 25 bin ev ve işyerine fiber internet sunuyor





2008 yılından bu yana fiber internet altyapısına 1.8 milyar TL yatırım yaparak 1 milyon 400 bin ev ve işyerini fiber internetle buluşturan Turkcell Superonline, Kayseriye de bu hizmeti sunmaya başladı.





Kayseri'deki yatırımlarına 7 ay önce başlayan Turkcell Superonline, hali hazırda 25 binin üzerinde ev ve işyerine fibet internet altyapısı sunmaya başladı.





Türkiye'de dünya ile aynı anda fiber çağını başlatan Turkcell Superonline, son yıllarda ekonomik, kültürel, sportif alanların yanı sıra şehircilikte de öne çıkan Kayseri'de düzenlediği basın toplantısında yatırımlarını ve hedeflerini paylaştı.





Turkcell Superonline Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye genelinde 75 ilimize yayılan bir fiber optik ağ oluşturduklarını, Türkiye'nin yükselen değeri Kayseri'yi ışık hızında internetle tanıştırdıklarını söyledi.





Firma olarak müşterilerine 25 Mbps ile 1000 Mbps'ye varan hızlar sunduklarını kaydeden Erkan, Kayseri'yi 2 bin 135 km'lik fiber optik ağla donattıklarını, şu anda Talas ve Alpaslan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ilçe, cadde ve sokakta hizmet verdiklerini ifade etti.





Ekran ayrıca kurumsal e-posta, süper ofis paketi, uzaktan sunucu yedekleme, sanal sunucu, merkezi güvenlik sistemi gibi hizmetler sayesinde daha hızlı ve daha esnek hareket edebilen şirketlerin rekabet gücünü artırdıklarını sözlerine ekledi.