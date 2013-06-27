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Turkcell Superonline, Kayseri'de 25 bin ev ve işyerine fiber internet sunuyor

5 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Turkcell Superonline, Kayseri'de 25 bin ev ve işyerine fiber internet sunuyor

2008 yılından bu yana fiber internet altyapısına 1.8 milyar TL yatırım yaparak 1 milyon 400 bin ev ve işyerini fiber internetle buluşturan Turkcell Superonline, Kayseriye de bu hizmeti sunmaya başladı.

Kayseri'deki yatırımlarına 7 ay önce başlayan Turkcell Superonline, hali hazırda 25 binin üzerinde ev ve işyerine fibet internet altyapısı sunmaya başladı.

Türkiye'de dünya ile aynı anda fiber çağını başlatan Turkcell Superonline, son yıllarda ekonomik, kültürel, sportif alanların yanı sıra şehircilikte de öne çıkan Kayseri'de düzenlediği basın toplantısında yatırımlarını ve hedeflerini paylaştı.

Turkcell Superonline Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye genelinde 75 ilimize yayılan bir fiber optik ağ oluşturduklarını, Türkiye'nin yükselen değeri Kayseri'yi ışık hızında internetle tanıştırdıklarını söyledi. 

Firma olarak müşterilerine 25 Mbps ile 1000 Mbps'ye varan hızlar sunduklarını kaydeden Erkan, Kayseri'yi 2 bin 135 km'lik fiber optik ağla donattıklarını, şu anda Talas ve Alpaslan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ilçe, cadde ve sokakta hizmet verdiklerini ifade etti.

Ekran ayrıca kurumsal e-posta, süper ofis paketi, uzaktan sunucu yedekleme, sanal sunucu, merkezi güvenlik sistemi gibi hizmetler sayesinde daha hızlı ve daha esnek hareket edebilen şirketlerin rekabet gücünü artırdıklarını sözlerine ekledi.

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carter 5 yıl
Bizim buralara gelse direk TTNet'ten kurtulacağım.
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Okisht 5 yıl
25 bin çok büyük bir rakam değil ki.
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Nokia Specialist 5 yıl
Akk varken fiber olsa kaç yazar.. (fiber kullanıyorum)
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaslar,
Almanya dan yaziyorum.
Bir sorum var: Neden Türkiye de her sehirde birkac ISP (Internet Servis Saglayanlar) yok?
Almanya'da her sehirde rahatlikla 3-4 ISP var.
Selamlar,
Ali
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Tekno moomce 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Arkadaslar,

Almanya dan yaziyorum.

Bir sorum var: Neden Türkiye de her sehirde birkac ISP (Internet Servis Saglayanlar) yok?

Almanya'da her sehirde rahatlikla 3-4 ISP var.


Selamlar,

Ali

Tekelcilik var tt net pazarın %80 sahibi yani rekabet sıfır 5 yada 6 ISS var aralarında taş çatlasın 5 TL fark var akk yani kotalı paketetn başka bekete kalmadı gibi . Şöyle anlatayım 3 mbt 63 TL gerçek sınırsız almaya kaksan 118 TL gibi bir meblağı gözden çıkarmalısın . Dünyanın en pahalı dsl bizde fiber de olsa kotalı kotadan sonra 3 mbt tir . Seçme özğürlüğü yok denetleyen yok ISP yatırım yapmıyor altyapı ortak kaç senedir gram yatırım yok olsada son kulanıcı hisetmiyor
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WmGMD 5 yıl
Bi bizim buraya vermezler ankaranın ortasındayız resmen
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FreeRun 5 yıl
izmirde çalışmamı var kaç gündür kesik telefonlar telekomu arıyorum çalışma var diyorlar.
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MegaWolt38 5 yıl
Ben Köşk mahallesinde oturuyorum,geçen sene altyapıyı bitirmişlerdi.yılbaşından beri de ttnet fiber hizmeti veriyordu. 2aydır da superonline binanın bahçesine kadar hat çektiler. Şuan fiber var ama ücret olarak hala cazip değil. 40tl civarına olsa tamam derim ama 60-65tl arası fiyatlarda geziyorlar.
Talas ta Mevlana mahallesinde Superonline hizmet vereli neredeyse iki sene olacak. Eve kadar fiberi çekiyorlar ama dediğim gibi hala pahalı bence.
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engink 5 yıl MegaWolt38
MegaWolt38

Ben Köşk mahallesinde oturuyorum,geçen sene altyapıyı bitirmişlerdi.yılbaşından beri de ttnet fiber hizmeti veriyordu. 2aydır da superonline binanın bahçesine kadar hat çektiler. Şuan fiber var ama ücret olarak hala cazip değil. 40tl civarına olsa tamam derim ama 60-65tl arası fiyatlarda geziyorlar.

Talas ta Mevlana mahallesinde Superonline hizmet vereli neredeyse iki sene olacak. Eve kadar fiberi çekiyorlar ama dediğim gibi hala pahalı bence.

yahu talasta 2000'den 2004'e kadar kaldım. adsl bile yoktu. tam ben şehir değiştirdim 1 hafta sonra adsl gelmiş. 4 yıl dialup'a verdiğim parayı helal etmiyorum. ne öyle ya ayda 200-250TL veriyorduk 56k için.
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Mode03 5 yıl
Yorumları ve haberi okumadan direk yazıyorum .Haber başlığını görünce sinrim bozuldu yine.Sen bana fiber altyapısıyla saniyede 1gb indirme hızı versen ne olur vermesen ne olur!!Önce şu saçma adil kullanım noktası mı kotası mı ne b.ksaonu kaldırsınlar ondan sonra reklam yapsın ( 10gb akk li 39 lira bravo!!)
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umut_baris 5 yıl Mode03
Mode03

Yorumları ve haberi okumadan direk yazıyorum .Haber başlığını görünce sinrim bozuldu yine.Sen bana fiber altyapısıyla saniyede 1gb indirme hızı versen ne olur vermesen ne olur!!Önce şu saçma adil kullanım noktası mı kotası mı ne b.ksaonu kaldırsınlar ondan sonra reklam yapsın ( 10gb akk li 39 lira bravo!!)

BTK denen kurumu kaldırmak lazım önce.

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digimon52 5 yıl
ben bu adamin tipini....
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aydogdu1453 5 yıl
Yalan dolan.Her yerde fiber hizmeti falan yok.Ankaranın göbeğindeyiz ama fiber yok.Yalanın en yalanı.Fiber hizmetleri varmış.Upload hızınız ne gardaş diye sorduklarında cevap 0.65 mb/s. Al sana fiber .Şaka gibiler.Daha parasıını hak etmeyen tarifeleri de cabası.TTNET ne ise SOL'da o.Boşuna reklam yapmasınlar.
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Gladiotürk 5 yıl
Beyler Bu Tip Konular haber amaçlı değil şirketlerin reklamı amaçlıdır. Donanımhaberdeki Editörler bilmiyormu Türkiyedeki Fiber olayı ancak Tüm yurtta %5dir.. Çıkan Reklam haberlerde yazılanlar ise sanki %95 fiber döşeli.. Özetle İnanmayın arkadaşlar..
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Batuist 5 yıl
yorumlara bakılırsa ben şanslılardanım gibi.. 8Mbitte kadar adsl internete 63TL fatura ödüyordum şimdi 25Mbite 49TL ödüyorum artı telefonuda geçirdim superonline'a her ay gereksiz yere sabit ücretde ödemiyorum.. fiber gerçekten çok kaliteli bir bağlantı umarım en kısa sürede herkese ulaşır.
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dreamblue35 5 yıl
bizim 2 sokak yanımızda var bizim sokakta yok ona bakarsak; arkadaşlar fiber alt yapı kurmak o kadar zahmetli bir iş gibi görünmeyebilir ama zahmetli, ttnet bile hala adam akıllı bazı bölgelere adsl i dağıtamazken ve 2 sokak yanımızda 1 seneyi aşkındır fiber olduğu halde benim evimin önünden geçmiyorsa demek ki ya alt yapıya yeteri kadar önem verilmediğinden ya da bu işlerin zorluğundan kaynaklıdır bilmem anlatabildim mi
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