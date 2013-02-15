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Turkcell Superonline, müşterilerine özel Süper Depo bulut depolama hizmeti sunuyor

6 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Turkcell Superonline, müşterilerine özel Süper Depo bulut depolama hizmeti sunuyor

TTNET ve Yandex gibi firmaların kullanıcılara bulut depolama alanı sunmasının ardından Turkcell Superonline da kendi depolama hizmetini müşterilerine sunmaya başladı.

Süper Depo adındaki hizmet, Turkcell Superonline müşterilerinin 1000GB'a kadar çevrimiçi depolama alanına sahip olmasına imkan tanıyor. Hizmet Windows, Mac, Android ve iOS işletim sistemleri üzerinden erişime açık ve çapraz platform senkronizasyon desteği ile herhangi bir cihazdan dosyalarınıza erişebiliyorsunuz.

Dosyalarınızı sosyal ağlarda paylaşabilirken, dosyayı şifreleyerek belirli kişilerin ulaşmasını da sağlayabilirsiniz. Belirlediğiniz zaman aralıklarına göre de cihazınız otomatik olarak yedekleniyor. 

Sadece Turkcell Superonline abonelerinin kullanabileceği serviste 10GB depolama alanı aylık 1TL, yıllık 9TL, 100GB depolama alanı aylık 5TL, yıllık 49TL, 1000GB depolama alanı aylık 9TL, yıllık 99TL, olarak ücretlendiriliyor. Fiber internet aboneleri için yükleme hızı 100Mbps olarak sunuluyor.

Süper Depo'ya Online İşlem Merkezi'nden ya da Turkcell Superonline Müşteri Hizmetleri'ni arayarak abone olabilir, www.superdepo.net adresinden hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Turkcell Superonline Fiber internet kullanıcıları Süper Depo hizmetini kullanırken gerçekleşen upload/download trafiği kotalarından sayılmıyor. Ancak kotalı ADLS kullanıcılarının mevcut kotasından sayılıyor. Kampanya 31 Mart'a kadar geçerli iken ücretler faturalara yansıtılıyor. 

http://www.superonline.net/baglan/super-dunya/superdepo Yorum Yaz
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j.sahin 6 yıl
Forum biraz geç kalıyor 3. ayım bu hızmetı kullanıyorum 1tb lık olanı. Henuz sıkıntılar var ve mobıl uygulamaları benım wp8 platformumda yok ama ınanılmaz bır upload hızı varkı 20 mbit internetimle ındrıemdıgım hızla yukleme yapabılıyorum. Birde web dav olayında harddısk dolu sıkıntısını aşabilsek kesınlıkle tavsıye edebilirim
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Glukhovsky 6 yıl
Önce adil kullanım denilen saçmalığı kaldırsınlar
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Gladiotürk 6 yıl
Turkcell Cloud sistemini yeni keşfetti sanırım..
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Snac Twingum 6 yıl
Box ve Dropbox'a bi erişim engeli bekliyoruz.
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mustafa9948 6 yıl
para ile depolama alanı sunuluyo ve sanki önemli bişeymiş gibi bide haber yapıyorsunuz, süperonline abonesiyim ama asla bu paketi almam, millet bedava 50 gb alan sunuyor.
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TeamAnimus 6 yıl
Eger mobil uygulamasi guzel olursa ve belirli bir limite kadar turkcell hatlardan ucretsiz erisim imkani sunulursa dropboxtaki hesabimi birakir 1tb ligi satin alip varimi yoğumu buna atar kullanirim. 100mbps upload hizini hicbiri veremez cunku.
1 Yanıt Yanıtla
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seven44 6 yıl TeamAnimus
TeamAnimus

Eger mobil uygulamasi guzel olursa ve belirli bir limite kadar turkcell hatlardan ucretsiz erisim imkani sunulursa dropboxtaki hesabimi birakir 1tb ligi satin alip varimi yoğumu buna atar kullanirim. 100mbps upload hizini hicbiri veremez cunku.

+1903
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draconist 6 yıl
Box 50GB hayat boyu bedava.
Mega 50GB hayat boyu bedava.
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