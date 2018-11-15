Turkcell Zeka Gücü’nün yeni durağı Rize

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Turkcell Zeka Gücü projesinin son durağı Rize oldu. Rize’deki Fatma Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) özel bir Teknoloji Laboratuvarı oluşturdu. Teknolojik gelişime ayak uydurmak için yürütülen Zeka Gücü projesi ile gençler küçük yaşta eğitiliyor ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

BİLSEM çatısı altında oluşturulan Zeka Gücü Teknoloji Laboratuvarı’nda özel yetenekli gençler, ilgi alanlarına göre eğitim görüyor ve fikirlerini hayata geçirebiliyor. Çocuklar, okullardaki klasik eğitiminin ardından MEB çatısı altındaki BİLSEM’lere gelerek burada teknoloji, sanat, tasarım gibi konularda eğitiliyor.

Zeka Gücü projesi 27 ile ulaştı

Zeka Gücü ile Türkiye genelinde 27 ilde toplam 33 sınıf kuruldu, 4500’den fazla öğrenciye yüz yüze eğitim verildi. Proje, özel yetenekli çocukların içindeki yaratıcılığı ve potansiyeli ortaya çıkarmayı amaç ediniyor.

Zeka Gücü Laboratuvarları’nda her öğrenciye dizüstü bilgisayar, üç boyutlu yazıcı, akıllı tahta ve öğrencilerin üretim ve tasarım süreçlerine destek olacak elektronik setler ve alet takımları sunuluyor.

Hedef 50 bin öğrenciye ulaşmak

Yeni dönemde Zeka Gücü Projesi’nin uzaktan öğretim sistemi de güncelleniyor. Yenilenen Zeka Gücü eğitim portalı Stanford, MIT, Cambridge ve Sorbonne üniversitelerinin de kullandığı Open edX altyapısına geçiş yapacak. Yeni sistem ile Zeka Gücü portalı Türkiye’deki tüm öğrencilerin faydalanabileceği Arduino, Scratch, Uzay Bilimleri, Robotik gibi eğitimleri de içeren zengin bir eğitim portalı haline dönüşüyor. Üç boyutlu yazıcılardan maker kitlere kadar birçok ürünün yer aldığı laboratuvarlarda verilen yüz yüze eğitimler, Zeka Gücü internet sitesi üzerinden verilen online eğitimlerle destekleniyor. Online eğitim projesi ile üç yıl içinde 50 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.





Rize’deki engelli çocuklar için müzik sınıfı

Turkcell’in özel eğitime ihtiyacı olan engelli çocuklar için Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde 2015’te başlattığı “Engelsiz Eğitim Programı” kapsamında Rize Zehra Usta Özel Eğitim Uygulama Okulu’ndaki öğrenciler için Müzik Atölyesi kuruldu.

Rize’de Zeka Gücü sınıfında eğitim gören gençlerin projelerinden bazıları

Proje Adı: Akıllı Bilgisayar Koltuğu (Bursa Science Expo Küçük Mucitler Proje Yarışması Finalisti)

Projeyi Yapan Öğrenci: Çağan BUÇAN

Günümüz dünyasında bilgisayarların kullanım alanları oldukça geniş. Her yaştan insan bilgisayar karşısında uzun süre vakit geçirmektedir. Bilgisayar karşısında otururken ortopedik problemler yaşamamak için 120 derece açıyla oturmak gereklidir. Projemizde prototip olarak ahşaptan masa ve sandalye oluşturulmuştur. Sandalyenin eğim açısının 120 derece olmasına dikkat edilmiştir. Devrede Arduino Uno Kartı, dokunmatik sensör, LCD ekran ve modülü kullanılmıştır. Bilgisayar kullanıcısı sandalyeye yaslandığı zaman bilgisayar ekranı çalışacak ama yaslanmadığı zaman ise uyarı verecektir.

Proje Adı: Keypad Kontrollü Kombi (Bursa Science Expo Küçük Mucitler Proje Yarışması Finalisti)

Projeyi Yapan Öğrenci: Yusuf OĞUZALP

Bu projede amacımız insanların duş almalarını kısa süreliğine bile olsa engelleyen faktörleri önleyerek enerji tasarrufuna katkıda bulunmaktır. Proje prototipinde banyoda bulunan keypad ile mutfakta bulunan kombinin kontrolü sağlanmıştır. Aile bireylerinin tercih ettikleri su sıcaklıkları kombi hafızasına kaydedilerek, duş almadan önce kişinin tercihini keypadden seçmesi ile kombi ekranında kişinin adı ve sıcaklık seçildiği ibaresi gösterilecektir. Bu şekilde su sıcaklığını ayarlamak için ekstradan zaman, elektrik, doğalgaz kullanılmayacaktır.

Proje Adı: Evden Kontrollü Çanak Anten (Samsung Geleceğin Mucitleri Proje Yarışması)

Projeyi Yapan Öğrenci: Doğan Can ÖZKAN

Uydu antenlerini her zaman ilk alındığında veya sinyal gittiğinde tekrar doğru pozisyona almak gerekir. Bunun için çatıya çıkılır ve manuel olarak doğru koordinatlara çekilir fakat bu işlem çok zor ve tehlikelidir. Bu projenin amacı bu riski ortadan kaldırarak çanak anten ayarlamasını ev içinden yapmaktır. Projede LED, joystick, potansiyometre, servo motor, step motor ve sürücüleri kullanılmıştır.

Proje Adı: Akıllı Trafik: Ambulanslar Beklemesin

Projeyi Yapan Öğrenciler: Günseli TAŞCİ, Yunus Emre YANGIN

Farklılaşan ve gelişim gösteren dünyamızda gün geçtikçe kalabalıklaşan yoğun trafik akışında uyulması gereken kuralların olduğu bir gerçektir. Herkesin trafik kurallarına uyması beklenir ve zorunludur. Buna karşın yine de trafik akışı içinde olumsuz birçok olay yaşanmaktadır. Projemiz ambulans, itfaiye, polis arabası gibi geçiş üstünlüğüne sahip araçların bile bu trafik akışında zaman zaman olduğu yerde kalmasından doğan sıkıntılardan hareketle oluşturulmuştur. Prototipi yapılan trafik lambasına dördüncü ışık olarak mavi renk eklenmiş ve ışıkların kontrolü için Arduino Uno kart ve Kızılötesi Kumanda Modülü kullanılmıştır.

Projenin Adı: Yeni Nesil Kamyon

Projeyi Yapan Öğrenci: Mehmet Gürkan TERZİ

Projemiz LEGO EV3 robotik kodlama seti kullanılarak geliştirilmiş olan bir sensörlü kamyon prototipidir. Bu proje ile yokuş yukarı yük taşımacılığı yapan kamyonların yüklerinden kaynaklı meydana gelen kazaların önlenmesi hedeflenmiştir. Kamyonun kasası üzerinde bulunan sensörler mevcut zeminin eğimini algılayarak kamyon kasasının ön ve arkasında bulunan motorları harekete geçirerek yükün konumunu yere paralel hale getirme prensibi ile çalışmaktadır. Bu şekilde yük kamyonun arka kapağına binmemekte ve kapağın açılıp yükün yere dökülmesini engellenmektedir.