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Turkcell çağrı merkezlerine biyometrik doğrulama geliyor

Turkcell, çağrı merkezlerinde biyometrik ses tanıma teknolojisi üzerinde çalışıyor. Ses frekansına göre eşleşme yapacak bu teknoloji ile anne kızlık soyadı gibi güvenlik soruları tarih olacak.
1 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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Turkcell çağrı merkezlerine biyometrik doğrulama geliyor
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Turkcell grubunun alt şirketlerinden Turkcell Global Bilgi, çağrı merkezlerinde anne kızlık soyadı, doğum tarihi gibi güvenlik sorularını ortadan kaldıracak biyometrik doğrulama sistemini duyurdu.

Turkcell çatısı altında Turkcell’e ve farklı sektörden pek çok firmaya çağrı merkezi hizmeti sunan Turkcell Global Bilgi, ses biyometri teknolojisi üzerinde çalışıyor. Sistem, hattaki kişinin ses frekans dalgalarını inceleyecek ve frekansın eşleşmesi durumunda anne kızlık soyadı, doğum tarihi gibi güvenlik sorularına gerek kalmadan işlem yapılabilmesini sağlayacak.

Turkcell, şuanda kullanılabilir olan ses tanıma sisteminde “Turkcell beni sesimden tanır” cümlesini söyleyen kullanıcının metinsel izini takip ediyor ve doğrulama yapıyordu. Biyometrik ses doğrulama sistemi ile sabit bir cümle yerine kullanıcının konuştuğu her kelimeden çok daha yüksek doğrulukla (yüzde 98) doğrulama yapılabilecek. Bu sene içerisinde sese göre biyometrik doğrulama sisteminin pilot çalışmalarının yapılması planlanıyor.



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labtek38 1 yıl en beğenilen
“Avea’da şifrem sesimde saklı” diyerek yıllar önce bunu gerçekleştiriyordum zaten. Avea’dan ayrılalı uzun zaman oluyor. Kullanılmıyormuydu artık?
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theJuDGe_41 1 yıl
Şuan kullanılan ses tanıma sistemleri, metni okuma hızınıza ve tonlamadaki ses yüksekliği farklılıklarına göre eşleştirme yapıyor. Bu basit bir yöntem ve güvenli değil. Turkcell'in üzerinde çalıştığı sistem ise ses frekans dalgaları üzerinden biyometrik doğrulama yapıyor
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Guest-72BF5FF36 1 yıl
Kaç senelik olay turkcell reklamı yapıcaz diye iyice çıldırdılar
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Escapetolife 1 yıl
Bir yandan da sesi taklit edebilen teknolojiler gelişiyor, öyle yaptık oldu demeyin.
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Jazzalyn 1 yıl
Özel birşey söylemeye gerek olmayacak bir hizmetten bahsediyorlar.. Yani müşteri temsilcisine bağlanıldığında 2 çift lafın ardından otomatik doğrulanacak ve hat sahibinin doğrulanması gereken süreç pas geçilecek.
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cocainbar 1 yıl
Fisleme degil yani. Hizmet
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interwap 1 yıl
Yıllardır ülkemizde kullanıyor diye biliyorum.
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The Balance 1 yıl
Bunun önceden zaten reklamı yapılmamış mıydı yıllar önce? Sürekli televizyona çıkıp gösteriyorlardı. Daha yeni mi ekleniyor
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labtek38 1 yıl en beğenilen
“Avea’da şifrem sesimde saklı” diyerek yıllar önce bunu gerçekleştiriyordum zaten. Avea’dan ayrılalı uzun zaman oluyor. Kullanılmıyormuydu artık?
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