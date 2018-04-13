Turkcell çağrı merkezlerine biyometrik doğrulama geliyor

Tam Boyutta Gör

Turkcell grubunun alt şirketlerinden Turkcell Global Bilgi, çağrı merkezlerinde anne kızlık soyadı, doğum tarihi gibi güvenlik sorularını ortadan kaldıracak biyometrik doğrulama sistemini duyurdu.

Turkcell çatısı altında Turkcell’e ve farklı sektörden pek çok firmaya çağrı merkezi hizmeti sunan Turkcell Global Bilgi, ses biyometri teknolojisi üzerinde çalışıyor. Sistem, hattaki kişinin ses frekans dalgalarını inceleyecek ve frekansın eşleşmesi durumunda anne kızlık soyadı, doğum tarihi gibi güvenlik sorularına gerek kalmadan işlem yapılabilmesini sağlayacak.

Turkcell, şuanda kullanılabilir olan ses tanıma sisteminde “Turkcell beni sesimden tanır” cümlesini söyleyen kullanıcının metinsel izini takip ediyor ve doğrulama yapıyordu. Biyometrik ses doğrulama sistemi ile sabit bir cümle yerine kullanıcının konuştuğu her kelimeden çok daha yüksek doğrulukla (yüzde 98) doğrulama yapılabilecek. Bu sene içerisinde sese göre biyometrik doğrulama sisteminin pilot çalışmalarının yapılması planlanıyor.