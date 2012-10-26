Türkiye Appstore'da artık fiyatlar TL cinsinden

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Ülkemizde yerelleştirme çalışmaları üzerinde bir takım çalışmalar yapan Apple, Appstore'daki uygulamaların fiyatlarını Türk Lirası cinsine dönüştürmeye başlamış durumda.
Daha önce Amerikan doları üzerinde alınabilen uygulamalar yapılan yeni çalışma sayesinde artık Türk lirası üzerinden yapılmaya başlayacak. Türk Lirası cinsinden yapılan bu yeni fiyatlandırma sistemindeki fiyatlara baktığımız da 1.79 TL, 3.59 TL, 5.49 TL ve 6.59 TL gibi rakamlar görüyoruz. Örnek verilecek olursa Türkiye Appstore'da daha önce 0.99$'a alınabilen Rovio'nun yeni oyunu Bad Piggies artık 1.79 TL'lik bir fiyat etiketi ile Türk kullanıcılar ile buluşuyor.
Yerelleştirme çalışmaları çerçevesinde kendi para birimine geçirilen tek uygulama mağazası Türkiye Appstore değil. Türkiye başta olmak üzere, toplamda 8 ülkenin Appstore'un da yerel para birimine geçiş yapılmış durumda.
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Bence hiç güze olmadı. İlerde keşke $'da kalsaydı diyeceksiniz.
Tabi apple niye vergi versin ki!! zavallı apple.. kasasında 100 milyar dolardan fazla nakit parası olan apple niye vergi versin!! vergiyi ülkemde haftanın 7 günü , günde 11 saat asgari ücretle çalışan adam versin.. apple niye versin!!!
Kafan mi iyi senin o zaman benzinin vergisini de benzin istasyonlari versin
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