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Türkiye Appstore'da artık fiyatlar TL cinsinden

6 yıl
4,8b
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77
Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Ülkemizde yerelleştirme çalışmaları üzerinde bir takım çalışmalar yapan Apple, Appstore'daki uygulamaların fiyatlarını Türk Lirası cinsine dönüştürmeye başlamış durumda.

Daha önce Amerikan doları üzerinde alınabilen uygulamalar yapılan yeni çalışma sayesinde artık Türk lirası üzerinden yapılmaya başlayacak. Türk Lirası cinsinden yapılan bu yeni fiyatlandırma sistemindeki fiyatlara baktığımız da 1.79 TL, 3.59 TL, 5.49 TL ve 6.59 TL gibi rakamlar görüyoruz. Örnek verilecek olursa Türkiye Appstore'da daha önce 0.99$'a alınabilen Rovio'nun yeni oyunu Bad Piggies artık 1.79 TL'lik bir fiyat etiketi ile Türk kullanıcılar ile buluşuyor.

Yerelleştirme çalışmaları çerçevesinde kendi para birimine geçirilen tek uygulama mağazası Türkiye Appstore değil. Türkiye başta olmak üzere, toplamda 8 ülkenin Appstore'un da yerel para birimine geçiş yapılmış durumda.


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In-ception 6 yıl en beğenilen
Bence yakında vergide gelir ben size söyleyim. İki hafta önce haberlerde görmüştüm. Yetkili sanal uygulama marketinlerinden vergi alınmıyor alınması lazım diye. Belki bu o yüzden olmuş bile olabilir.
Bence yakında vergide gelir ben size söyleyim. İki hafta önce haberlerde görmüştüm. Yetkili sanal uygulama marketinlerinden vergi alınmıyor alınması lazım diye....
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1 Yanıt Yanıtla +24
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Zuko 6 yıl
Ben de 1$ olan oyunlar 1TL olur, kârlı çıkarız diye düşünerek şu balonlu, orkestralı smileyleri falan koyacaktım.
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asdemre 6 yıl
kim ne derse desin AppStore.
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cosmik 6 yıl
Adamlar ne güzel TL ye geçmiş, tebrik etmek lazım.
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Celtic Warrior 6 yıl cosmik
cos179

Adamlar ne güzel TL ye geçmiş, tebrik etmek lazım.

Bence hiç güze olmadı. İlerde keşke $'da kalsaydı diyeceksiniz.
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JonnyCaqe 6 yıl
Hakikaten vergi gelecek gibi duruyor bu gidisle
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quentin 6 yıl
bi de tl simgesini koysalarmış güzel olurmuş
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nurettinaz 6 yıl
En nihayetinde bir de ülkemize gelip bizi şu bilkom denilen safsatadan kurtarsalar keşke.
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theyapici 6 yıl
valla hiç farketmez her türlü apple kazanır
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BJKmrtklc 6 yıl
Arkadaşlar 1-2 tane sorun olucak.Bize apple store'un faturası ayrı dolar olarak geliyodu şimdi bunlar 1 faturadamı olucak ? Bide ben TL olmadan önce 8$ alışveriş yapmıştım bunlar TL olarak gelir mi faturaya ?
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cenkmy 6 yıl
1.79 Tl den olan indirimli sevdğim uygulamaları görünce 10 adet uygulama aldım. Ayda bir böle yapıcam sevdiğim uygulamaları indiricem :)
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Amedra 6 yıl
Arkadaş artık çinlilerde buralarda üyelik alıp yorum yapıyorlar. Bu nedir ya.
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mrykt 6 yıl
Bence mobil ödemede getirsinler. Cepteki TL ile alalım uygulamaları.
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naruterme 6 yıl
Abdullah Gül görüşmesinden sonra oldu. Vergi yolda
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theraptorx 6 yıl
Bence çok iyi olmuş. Kura bagli farklı farklı ödeme yapmayacağız artık.
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KingOfShadows 6 yıl
Vergi gelmeyecekse süper olmuş.
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homeme 6 yıl
Merhaba çocuklar, sadece görüntü için bu harika Kukla Model iPhone5 kaçırmayın. o Yaygın perakende mağazaları, süpermarketler, çoklu dükkan, sergiler ve diğer reklam amaçlı ambalaj veya ev kavramı için kullanılır. çok yararlı. Çok ucuz $ 4.99, ona ihtiyacımız var: tli.tl/... İhtiyacınız olan şey olmalı
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Schwa 6 yıl
Bende bu gün fark ettim. Ama iyi olmamış dolar kalsaydı keske şimdi herseyin fiyatı 2 kt artmiş gibi oldu. Dolar biçiminde insanın gözüne daha hoş geliyodu 0.99 dolar. Şimdi 1.79 insana koyuyo. En azından kendimizi kandırıyoduk yada Apple bizi kandırıyodu. Her neyse iste bence iyi olmamış
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Batuist 6 yıl
ErennIsk
Vergi gelir kesin. Gelmezse çok güzel bi olay bence, çok hoşuma gitti.

Tabi apple niye vergi versin ki!! zavallı apple.. kasasında 100 milyar dolardan fazla nakit parası olan apple niye vergi versin!! vergiyi ülkemde haftanın 7 günü , günde 11 saat asgari ücretle çalışan adam versin.. apple niye versin!!!
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Bestanden 6 yıl Batuist
Batuist
ErennIsk
Vergi gelir kesin. Gelmezse çok güzel bi olay bence, çok hoşuma gitti.

Tabi apple niye vergi versin ki!! zavallı apple.. kasasında 100 milyar dolardan fazla nakit parası olan apple niye vergi versin!! vergiyi ülkemde haftanın 7 günü , günde 11 saat asgari ücretle çalışan adam versin.. apple niye versin!!!

Kafan mi iyi senin
o zaman benzinin vergisini de benzin istasyonlari versin
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