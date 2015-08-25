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Türkiye bilgisayar pazarı daralmaya devam ediyor

3 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Özellikle 2012 yılından sonra PC pazarında başlayan daralma halen durdurulabilmiş değil ve önümüzdeki yıllarda da devam edeceği öngörülüyor. Ülkemizde ise daralma çeşitli etkenler sebebiyle daha büyük bir şekilde hissediliyor.

IDC tarafından yapılan analize göre Türkiye bilgisayar pazarı yılın ilk çeyreğinde yüzde 41.4, ikinci çeyreğinde de yüzde 41.6 daralma gösterdi. Yılın ilk yarısında sevk edilen bilgisayar sayısı 356 740 olarak gerçekleşti. Ülkemizde yaşanan siyasi ve sosyal belirsizlikler, döviz kurlarındaki hızlı yükseliş, Ramazan döneminde satışların yavaşlaması ve tatil dönemi daralmanın sebepleri arasında gösteriliyor. 

Windows 10 ile birlikte bazı üreticilerin stokları bitirmeyi başardığı ifade edilirken, ülkemizde PC pazarında HP yüzde 24.3 ile liderliğini sürdürüyor. HP ayrıca masaüstü bilgisayar segmentinde de lider durumda. Asus yüzde 18.1 ile pazarda ikinci durumda iken dizüstü kategorisinin de lideri. Global pazarın lideri Lenovo ise ülkemizde yüzde 12.9 pazar payı ile üçüncü sırayı alıyor.  

http://www.digitimes.com/news/a20150821PR204.html Yorum Yaz
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