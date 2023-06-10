Otomobilde zamlar peş peşe geliyor: 1 milyona Fiat Egea!

Tam Boyutta Gör Örneğin; Türkiye'nin en çok satan markaları arasında başı çeken Fiat, haziran ayında ikinci kez zam yaptı. Dün fiyatlara yine yüzde 6'ya varan zam gelince Egea Sedan'ın başlangıç fiyatı 555.900 TL'ye yükseldi. Egea Cross ve Egea Cross Wagon'un en pahalı versiyonları ise son zammın ardından 1 milyon sınırını geride bıraktı.

Renault da dün fiyatlara ikinci kez zam yaptı. Ay başında fiyatlara yüzde 5 civarında zam yapan Fransız marka kısa süre önce fiyatları tekrar güncelleyerek yüzde 12'ye varan fiyat artışına gitti. Haziran ayının başında Austral'in 1.190.000 TL'lik fiyatına dokunulmamıştı ancak ikinci zamdan sonra Austral fiyatı da 1.435.000 TL seviyesine yükseldi. Şu an baktığımızda Renault ve Dacia'nın yine fiyat güncellemesi yaptığını görmekteyiz.

Tam Boyutta Gör Citroen tarafında da benzer bir durum söz konusu. Haziran ayının başında fiyatlara yüzde 7 civarında kur zammı yansıtan marka listeyi bir kez daha güncelledi. Geçen ay Citroen C3 fiyatı 535.900 TL seviyesinden başlarken ikinci zammın ardından 646.600 TL'ye yükseldi. C5 Aircross fiyatı ise sadece 10 gün içerisinde 1.144.600 TL seviyesinden 1.318.000 TL'ye yükseldi. Durum böyle devam ederse yakında bir güncelleme daha gelebilir.

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Haziran ayının başında en ucuz Toyota Corolla fiyatı 781.150 TL'den 812.400 TL'ye yükselmişti. Listeye baktığımızda güncel olarak bu fiyatın 882.150 TL olduğunu görmekteyiz. En ucuz Corolla Hybrid fiyatı ise 1.170.800 TL yani geçen aya göre fiyata 134 bin TL kur zammı yansımış durumda. Corolla Cross Hybrid'in fiyatı ise 1.291.100 TL'den başlıyor.

Durumun özeti şu ki haziran ayında zamları takip etmek oldukça zor. Öyle ki haberi hazırladığımız esnada Renault, Dacia ve Hyundai'nin hala fiyat güncellemesi yaptığını görmekteyiz.

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