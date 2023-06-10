Otomobilde zamlar peş peşe geliyor: 1 milyona Fiat Egea!

Renault da dün fiyatlara ikinci kez zam yaptı. Ay başında fiyatlara yüzde 5 civarında zam yapan Fransız marka kısa süre önce fiyatları tekrar güncelleyerek yüzde 12'ye varan fiyat artışına gitti. Haziran ayının başında Austral'in 1.190.000 TL'lik fiyatına dokunulmamıştı ancak ikinci zamdan sonra Austral fiyatı da 1.435.000 TL seviyesine yükseldi. Şu an baktığımızda Renault ve Dacia'nın yine fiyat güncellemesi yaptığını görmekteyiz.
Haziran ayının başında en ucuz Toyota Corolla fiyatı 781.150 TL'den 812.400 TL'ye yükselmişti. Listeye baktığımızda güncel olarak bu fiyatın 882.150 TL olduğunu görmekteyiz. En ucuz Corolla Hybrid fiyatı ise 1.170.800 TL yani geçen aya göre fiyata 134 bin TL kur zammı yansımış durumda. Corolla Cross Hybrid'in fiyatı ise 1.291.100 TL'den başlıyor.
Durumun özeti şu ki haziran ayında zamları takip etmek oldukça zor. Öyle ki haberi hazırladığımız esnada Renault, Dacia ve Hyundai'nin hala fiyat güncellemesi yaptığını görmekteyiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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