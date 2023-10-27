48V hafif hibrit Peugeot 3008 ve 5008 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Peugeot’nun SUV modelleri 3008 ve 5008, yeni 48V hibrit teknolojili versiyonlarıyla Türkiye’de satışa sunuldu. Ekim ayından itibaren showroomlardaki yerlerini alan Peugeot 3008 GT 1.2 HYBRID 136 HP e–DCS6’nın başlangıç fiyatı 2.196.000 TL olarak belirlenirken, Peugeot 5008 GT 1.2 HYBRID 136 HP e–DCS6’nın fiyatı ise 2.426.500 TL’den başlıyor.

Sadece GT donanımıyla satışa sunulan 3008 ve 5008’in 48V hibrit teknolojili versiyonları, dizel motora sahip GT donanımlarıyla eş donanımlara sahipler. İlk defa 3008 ve 5008’de sunulan yeni nesil 136 HP’lik PureTech benzinli motor, elektromotor ve yeni e-DCS6 şanzımanı barındıran yeni hibrit teknolojisi ile daha fazla sürüş keyfi ve daha düşük tüketime odaklanılıyor. Peugeot 3008 ve 5008, hibrit motoru sayesinde, şehir içi sürüşlerinde, sürüş süresinin yarısından fazlasını sıfır emisyonlu elektrik modunda da geçirebiliyor.

Stellantis tarafından tasarlanan ve yakın dönemde pek çok modelde kullanılmaya başlanması beklenen yeni hibrit sistemi de içeren yeni elektrikli çözümler ilk olarak, Sochaux Fabrikası’nda üretilen Peugeot 3008 ve 5008’de sunuluyor. Peugeot 48V HYBRID sistemi, yeni nesil 136 HP PureTech benzinli motor, bir elektromotor ve yeni, 6 ileri yağ soğutmalı çift kavramalı elektrikli bir şanzımandan oluşuyor.

Sürüş sırasında şarj olan bataryasıyla bu teknoloji, düşük motor devirlerinde ekstra tork sağlıyor ve yakıt tüketimini yüzde 15’e kadar azaltıyor (3008’de 126 gr CO2/km’den itibaren ve 5008’de 128 gr CO2/km’den itibaren). Böylece hibrit sistemle donatılan C-SUV segmentinde, şehir içi sürüşlerinde, sürüş süresinin yarısından fazlası 0 emisyonlu elektrik modunda geçirebiliyor.

Yeni teknolojide sürücü, Peugeot i-Cockpit dijital gösterge üzerinden sürüş sırasında enerji geçişlerini (ECO-POWER-CHARGE) görebiliyor. Günlük sürüşte, içten yanmalı ve elektromotorlar, enerji tüketimini optimize etmek için birlikte veya ayrı ayrı çalışıyor. Anlık hızlanma sırasında elektromotor, düşük devirlerde benzinli motora ek tork sağlıyor. Yavaşlama sırasında benzinli motor stop ediyor ve elektromotor, 48V bataryayı şarj etmek için bir jeneratör olarak çalışıyor. Araç, şehir içindeki kısa mesafelerde ve manevra yaparken sadece %100 elektrikli motor ile hareket ediyor.

Somut Faydalar

Yeni teknoloji ile yüzde 15’e kadar daha düşük yakıt tüketimi, 3008’de 126 gr CO2/km ve 5008’de 128 gr CO2/km salınım verilerine ulaşılabiliyor. Söz konusu hibrit motor seçeneğine sahip C segmentindeki bir SUV, benzer özelliklere sahip, elektrikli olmayan bir benzinli motorla karşılaştırıldığında, yaklaşık 1.0 lt/100 km’ye varan (WLTP birleşik tüketim) ortalama yakıt tasarrufu sağlıyor. Bu tasarruf, temel olarak şehir içinde 2.5 lt/100 km’ye varan ve yolda 0.7 lt/100 km’ye varan avantaj sağlarken otoyol tüketimleri aynı kalıyor. Bu performans, 3008 ve 5008 modellerinin CO2 emisyonlarında (WLTP döngüsüne göre) ortalama 20 gr/km’lik bir azalma anlamına geliyor.

Hibrit sistem, bataryanın şarjı uygun olduğunda tamamen elektrikli sürüşü, manevra yapmayı (Örneğin park etme) ve düşük hızda ilerlemeyi mümkün kılıyor. Hibrit teknolojisi ile şehir içi sürüşlerinde sürüş süresinin yarısından fazlasını 0 emisyon ve %100 elektrikli sürüş imkanı sağlıyor. Daha yüksek hızlarda (145 km/s’ye kadar), sürücü sabit bir hızda ayağını gaz pedalından çektiğinde veya yavaşlarken içten yanmalı motor stop ediyor. Sürücünün düşük devirlerdeki hızlanma isteklerinde, elektromotor, turbonun tepki süresini telafi eden ek bir tork sağlıyor. Bu, vites küçültmenin de önüne geçiyor ve daha fazla sürüş konforu ile dinamizm sağlıyor.

48V hibrit teknolojisinin ana bileşenleri

Peugeot 3008 ve 5008’in yeni motoru oluşturan tüm parçalar, sürücü koltuğunun altına bulunan 48V bataryaya ek olarak kaputun altında yer alıyor.

1.2 litre PureTech benzinli motor

Elektrikli dönüşümü için optimize edilen yeni nesil Hibrit 1.2 litrelik PureTech benzinli motorun teknik özellikleri:

1199 cc’lik 3 silindirli

5500 d/d’de 136 HP (100 kW) güç

1750 d/d’de 230 Nm tork

Gelişmiş motor performansı için değişken geometrili turbo beslemesi

Düşük bakım maliyetleri için eksantrik zinciri

Daha iyi termal yanma verimliliği için Miller Çevrim Döngüsü

Euro 6.e standardı

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e-DCS6 çift kavramalı şanzıman

Peugeot 48V HYBRID motor için özel olarak tasarlanan,yeni, elektrikli 6 ileri, yağ soğutmalı çift kavramalı şanzımanıiçeriyor. Şanzıman aynı zamanda elektromotoru, invertörü ve sürüş performansını iyileştirmek üzere otomobilin güç ve tüketimini optimize eden Elektronik Kumanda Ünitesini de barındırıyor..

Elektrik motoru

Şanzımana entegre, sabit mıknatıslı senkron elektromotor, 21 kW (28 HP) maksimum güç ve 55 Nm maksimum tork sunuyor. Düşük tork gereksinimlerinde aracın tamamen elektrikle ilerlemesini sağlıyor ve içten yanmalı motorun tüketimini azaltmaya yardımcı oluyor. Motor, yavaşlama anında, hibrit sistemin 48V bataryasını şarj etmek için bir jeneratör görevi görüyor. Aynı zamanda, kayışlı marş yardımıyla içten yanmalı motor için çalıştırıyor.

Kayışlı marş

48V ile çalışan bu marş, içten yanmalı motorun kayış ile yeniden çalıştırılmasını sağlıyor. Bu sayede hızlı ve yumuşak bir marş sağlanıyor.

48V hibrit batarya

48V Lityum-İyon batarya, 898 Wsa brüt kapasiteye ve 432 Wsa kullanılabilir kapasiteye sahip. Araç ömrü boyunca aynı performans seviyesini korumak için tasarlanan bataryalar, 8 yıl/160.000 km garanti ile sunuluyor. 48V batarya, sol ön koltuğun altında yer alıyor. Bu kurulum, arka koltuk kurulumuna göre birçok avantaj sağlıyor:

Kabin içinde daha fazla alan,

Bagajda daha fazla hacim,

Kabloların uzunluğuna bağlı enerji kayıpları optimize ediliyor,

Dengeli ağırlık dağılımı (Aracın merkezindeki batarya) sayesinde üstün sürüş keyfi sunuluyor.

İki farklı elektrik tesisatı

PEUGEOT 3008 ve 5008 iki farklı elektrik tesisatını bünyesinde barındırıyor. Araç donanımlarını beslemek için düşük voltajlı 12V tesisat ve hibrit sistemi beslemek için yüksek voltajlı 48V tesisat kullanılıyor. Elektrik sadece 48V e-motor tarafından üretiliyor. Üretilen elektriği aracın 12V tesisatına aktarmak için bir DC voltaj dönüştürücü devreye giriyor.

Özel donanım

Mevcut GT donanımlarıyla aynı ekipmanı kapsayan yeni hibrit motorla donatılan PEUGEOT 3008 ve 5008’de bunlara ek olarak dijital gösterge panelinde özel bir kadrana yer veriliyor. Dijital gösterge, tamamen elektrikli sürüşü (Mavi Hız Göstergesi), sistemdeki enerji akışını, batarya şarj seviyesini, sağda yer alan kadran üzerinden enerji geçişlerini (ECO-POWER-CHARGE) ve elektrik motoruyla kat edilen mesafenin yüzdesini her an veya yolculuğun sonunda gösteriyor. Bu modeller ayrıca, aracın yaklaştığını, yaya ve bisikletlilere hissettirmek için 30 km/s hıza kadar dışarıda ses çıkaran bir AVAS (Akustik Araç Uyarı Sistemi) ile birlikte sunulucak.

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48V hafif hibrit Peugeot 3008 ve 5008 Türkiye'de