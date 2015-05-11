Türkiye için üretilen Airbus A400M tipi askeri nakliye uçağı düştü

Türkiye'nin 2018'e kadar 10 adet teslim alacağı Airbus A400M tipi askeri nakliye uçaklarından biri İspanya'nın Sevilla kentinde gerçekleştirilen test uçuşu sırasında düştü.

Dünyanın en büyük havacılık şirketlerinden Airbus tarafından yapılan açıklamaya göre Sevilla'da yerel saat ile 13.00'da düşen A400M nakliye uçağı, ilk üretim uçuşunu gerçekleştiriyordu ve uçaktan bulunan 6 kişilik ekibin 4'ü maalesef hayatını kaybetti. Diğer iki mürettebatın ise ağır yaralı olarak hastahanede olduğu belirtiliyor. Kazadan önce kuleyle iletişime geçen pilotların ise uçağın zorlandığını haber verdikleri gelen bilgiler arasında yer alıyor.

MSN023 kod adıyla Türkiye'ye teslim edilecek olan üçüncü A400M olduğu belirtilen uçak, gücünü dört adet pervaneli motordan alıyor ve 37,000 kg taşıma kapasitesiyle 116 tam teçhizatlı paraşütçü asker, 66 sedye ve 25 tıbbi personeli aktif olarak taşıyabiliyor. Ülkemize stratejik olarak çok büyük bir değer katması beklenen Airbus A400M, NATO ülkelerinin ortaklığında üretiliyor.

Türkiye ilk Airbus A400M askeri nakliye uçağını 12 Mayıs 2014 tarihinde teslim almıştı. Uçağın gücünü aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.

http://www.theguardian.com/world/video/2015/may/09/seville-plane-crash-aftermath-fatal-accident-involving-military-airbus-a400m-video