Türkiye için üretilen Airbus A400M tipi askeri nakliye uçağı düştü

Haber Editörü
Türkiye'nin 2018'e kadar 10 adet teslim alacağı Airbus A400M tipi askeri nakliye uçaklarından biri İspanya'nın Sevilla kentinde gerçekleştirilen test uçuşu sırasında düştü.
Dünyanın en büyük havacılık şirketlerinden Airbus tarafından yapılan açıklamaya göre Sevilla'da yerel saat ile 13.00'da düşen A400M nakliye uçağı, ilk üretim uçuşunu gerçekleştiriyordu ve uçaktan bulunan 6 kişilik ekibin 4'ü maalesef hayatını kaybetti. Diğer iki mürettebatın ise ağır yaralı olarak hastahanede olduğu belirtiliyor. Kazadan önce kuleyle iletişime geçen pilotların ise uçağın zorlandığını haber verdikleri gelen bilgiler arasında yer alıyor.
MSN023 kod adıyla Türkiye'ye teslim edilecek olan üçüncü A400M olduğu belirtilen uçak, gücünü dört adet pervaneli motordan alıyor ve 37,000 kg taşıma kapasitesiyle 116 tam teçhizatlı paraşütçü asker, 66 sedye ve 25 tıbbi personeli aktif olarak taşıyabiliyor. Ülkemize stratejik olarak çok büyük bir değer katması beklenen Airbus A400M, NATO ülkelerinin ortaklığında üretiliyor.
Türkiye ilk Airbus A400M askeri nakliye uçağını 12 Mayıs 2014 tarihinde teslim almıştı. Uçağın gücünü aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.
http://www.theguardian.com/world/video/2015/may/09/seville-plane-crash-aftermath-fatal-accident-involving-military-airbus-a400m-video Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kargo uçaklarında jet motor yerine bu tarz Turboprops olarak geçen pervaneli motorların kullanılmasının kısaca şu nedenleri bulunuyor;
Kısaca açıklamak gerekirse Turboprop, arkasında çalışan bir turbojet motorundan aldığı güçle bir pervaneyi çeviren motor türüdür. Bu tarz motorlar
1: Düşük hızlarda yüksek verim saglar
2: Operasyon maliyeti kısa mesafeli uçuşlar için jet motorlara göre daha düşüktür
3: Turboprop motor kullanan uçaklar zayıf veya gelişmemiş kısa pistelerde de kullanılabilir. Jet motorlu uçaklar gelişmiş ve uzun pistlere ihtiyaç duyar
4: Yine kısa mesafelerde yüksek yakıt verimliği sunar
5: Genel satın alma maliyetleri azdır, bu da uçakların fiyatlarına olumlu olarak geri döner
İyi günler dilerim
paraşütçü taşıdığı için olabilir.