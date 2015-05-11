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Türkiye için üretilen Airbus A400M tipi askeri nakliye uçağı düştü

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Türkiye için üretilen Airbus A400M tipi askeri nakliye uçağı düştü
 
Türkiye'nin 2018'e kadar 10 adet teslim alacağı Airbus A400M tipi askeri nakliye uçaklarından biri İspanya'nın Sevilla kentinde gerçekleştirilen test uçuşu sırasında düştü.
Dünyanın en büyük havacılık şirketlerinden Airbus tarafından yapılan açıklamaya göre Sevilla'da yerel saat ile 13.00'da düşen A400M nakliye uçağı, ilk üretim uçuşunu gerçekleştiriyordu ve uçaktan bulunan 6 kişilik ekibin 4'ü maalesef hayatını kaybetti. Diğer iki mürettebatın ise ağır yaralı olarak hastahanede olduğu belirtiliyor. Kazadan önce kuleyle iletişime geçen pilotların ise uçağın zorlandığını haber verdikleri gelen bilgiler arasında yer alıyor.
MSN023 kod adıyla Türkiye'ye teslim edilecek olan üçüncü A400M olduğu belirtilen uçak, gücünü dört adet pervaneli motordan alıyor ve 37,000 kg taşıma kapasitesiyle 116 tam teçhizatlı paraşütçü asker, 66 sedye ve 25 tıbbi personeli aktif olarak taşıyabiliyor. Ülkemize stratejik olarak çok büyük bir değer katması beklenen Airbus A400M, NATO ülkelerinin ortaklığında üretiliyor.
Türkiye ilk Airbus A400M askeri nakliye uçağını 12 Mayıs 2014 tarihinde teslim almıştı. Uçağın gücünü aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.

http://www.theguardian.com/world/video/2015/may/09/seville-plane-crash-aftermath-fatal-accident-involving-military-airbus-a400m-video Yorum Yaz
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CanTnçr 4 yıl en beğenilen
Arkadaşlar merhaba

Kargo uçaklarında jet motor yerine bu tarz Turboprops olarak geçen pervaneli motorların kullanılmasının kısaca şu nedenleri bulunuyor;

Kısaca açıklamak gerekirse Turboprop, arkasında çalışan bir turbojet motorundan aldığı güçle bir pervaneyi çeviren motor türüdür. Bu tarz motorlar

1: Düşük hızlarda yüksek verim saglar
2: Operasyon maliyeti kısa mesafeli uçuşlar için jet motorlara göre daha düşüktür
3: Turboprop motor kullanan uçaklar zayıf veya gelişmemiş kısa pistelerde de kullanılabilir. Jet motorlu uçaklar gelişmiş ve uzun pistlere ihtiyaç duyar
4: Yine kısa mesafelerde yüksek yakıt verimliği sunar
5: Genel satın alma maliyetleri azdır, bu da uçakların fiyatlarına olumlu olarak geri döner

İyi günler dilerim

Arkadaşlar merhabaKargo uçaklarında jet motor yerine bu tarz Turboprops olarak geçen pervaneli motorların kullanılmasının kısaca şu nedenleri bulunuy...
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1 Yanıt Yanıtla +30
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murdocklawless 4 yıl
Doom II
bu tip uçaklarda jet motoru yerine neden pervaneli motor kullanılıyor acaba bilen biri aydınlatabilir mi

paraşütçü taşıdığı için olabilir.
Doom IIbu tip uçaklarda jet motoru yerine neden pervaneli motor kullanılıyor acaba bilen biri aydınlatabilir miparaşütçü taşıdığı içi...
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murdocklawless 4 yıl
test pilotu olmanında en kötü yanı bu işte. uçağın ne halt edeceği belli değil.
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CVenturas 4 yıl
Düştü tamam da niye düştü haber çok eksik. Bilinmiyorsa bari neden düştüğü bilinmiyor diye ekleyin
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ounomaus 4 yıl
TeufeL-07
Sh@rKs-PoWeR Arkadaşlar merhaba Kargo uçaklarında jet motor yerine bu tarz Turboprops olarak geçen pervaneli motorların kullanılmasının kısaca şu nedenleri bulunuyor; Kısaca açıklamak gerekirse Turboprop, arkasında çalışan bir turbojet motorundan aldığı güçle bir pervaneyi çeviren motor türüdür. Bu tarz motorlar 1: Düşük hızlarda yüksek verim saglar 2: Operasyon maliyeti kısa mesafeli uçuşlar için jet motorlara göre daha düşüktür 3: Turboprop motor kullanan uçaklar zayıf veya gelişmemiş kısa pistelerde de kullanılabilir. Jet motorlu uçaklar gelişmiş ve uzun pistlere ihtiyaç duyar 4: Yine kısa mesafelerde yüksek yakıt verimliği sunar 5: Genel satın alma maliyetleri azdır, bu da uçakların fiyatlarına olumlu olarak geri döner İyi günler dilerim
Merak etmiştim. Bu yorum faydalı olmuş teşekkürler. Peki bu motorların jet motorlarına göre dezavantajları nelerdir ?

yavaş olmaları zaten tek en önemli etken
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doctor_bey 4 yıl
Ölenlere üzüldüm, uçağı boşverin.


Peki şimdi nasıl bir yol izlenecek, sonuçta düşen uçak bizimmiş, ne olacağı hakkında bilgisi olan var mı?
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Ferrari 4 yıl doctor_bey
Airbus yeni bir A400M üretip Hava Kuvvetlerine teslim edecek. Sonuçta o uçakların parası verilmişti.
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nobu 4 yıl
şu sıralar uçaklarda çok fazla düşüme oldu sadece ülkemizde değil dünyadada acaba güneş patlamalarından falanmı etkileniyor elektronik aletler heleki son zamanların en büyük güneş patlamalarının gerçekleştiği zamandayız
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DownClock01 4 yıl
Paralel bu...
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bugatti1907 4 yıl
İnternetiniz hayırlı olsun sn. DH
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McLaren64 4 yıl
2 gün oldu be DonanımHaber.com. Son zamanlarda güncellik konusunda çok yavaşsınız. 3 gün önce verilen Note 4 güncellemesini 3 gün sonra duyurmuştunuz. Biraz ciddiye alın artık şu işi.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Gandalf81 4 yıl McLaren64
McLaren64

2 gün oldu be DonanımHaber.com. Son zamanlarda güncellik konusunda çok yavaşsınız. 3 gün önce verilen Note 4 güncellemesini 3 gün sonra duyurmuştunuz. Biraz ciddiye alın artık şu işi.

sonra haber editörü ararlar...
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Uçan Gergedan 4 yıl
2018'e kadar bize 10 adet uçağı veremezse Airbus'a tazminat açabilirmiyiz türkiye olarak ?
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olağan_şüpheli 4 yıl Uçan Gergedan
Uçan Gergedan
2018'e kadar bize 10 adet uçağı veremezse Airbus'a tazminat açabilirmiyiz türkiye olarak ?


gecikmeden kaynaklı bir tazminat olur zaten. bunun için mahkemeye gitmeye gerek yok. geçmişteki askeri alımlarda da gecikmeler oldu. firmalar tazminat ödedi. tabi öyle ahım şahım bir tazminatda olmaz.
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-Batarang- 4 yıl
Dur bakalım olayı nerden AKPye bağlayacaklar birazdan görürüz
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Mr xXx 4 yıl
Bizde bi şanssızlık var
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