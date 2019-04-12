Türkiye’nin S-400 anlaşmasına 400km menzilli 40N6E füzeleri de dahil

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Alınıp alınmayacağı söylemleri siyasi kanatlardan gelen bilgiler ışığında ortadan kalkan S-400 füzeleri için şimdi de kurulup kurulmayacağı veya kurulsa da aktif olarak kullanılıp kullanılmayacağı söylentilerine bıraktı. Hatırlanacağı üzere Güney Kıbrıs da Rusya’dan S-300 füzelerini almış ancak Türkiye’nin tehditleri ile kurulumu yapamamıştı. Kesin bir bilgi olmamakla birlikte şimdi S-300’ler Yunanistan’da hangarlarda bekliyor.

S-400 konusundaki tartışmalar sürerken Rusya ise teslimatlar için geri sayıma geçmiş durumda. Yaz ayları içinde bir aksilik olmazsa ilk füzeler Türkiye’ye teslim edilecek. Bu konuda Rus basınında çıkan son haberlerde ise Türkiye’ye 40N6E model numaralı en uzun menzilli S-400’lerden teslimat yapılacağı vurgulandı.

Ayrıca Bkz. "Rus Uzman: Türkiye ile Rusya ortak Su-57 savaş uçağı üretebilir"

250km menzilli bir önceki versiyona kıyasla azami menzil 400km olan bu füzelerin testleri henüz tamamlandı. 40N6E, 400km menzilli füzelerin ticari versiyonu. Maksimum 185km irtifada görev icra edebilen füzeler, Rusya’nın üzerindeki çalışmalarına devam ettiği S-500’lerin de füze sistemi olarak görev üstlenecek. %55’i Rus kredisi ile karşılanarak toplamda 2,5 milyar dolarlık bir maliyet ortaya çıkan S-400 anlaşması kapsamında Türk personele eğitimler de Rus askeri birimler tarafından verilecek.