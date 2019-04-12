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Türkiye’nin S-400 anlaşmasına 400km menzilli 40N6E füzeleri de dahil

Şu sıralar ABD ile bir restleşme haline gelen S-400 füzelerinin Rusya’dan satın alınması anlaşmasına geçtiğimiz Haziran ayında testleri tamamlanan yeni nesil füzeler de dahil olacak.
1 ay
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye’nin S-400 anlaşmasına 400km menzilli 40N6E füzeleri de dahil
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Alınıp alınmayacağı söylemleri siyasi kanatlardan gelen bilgiler ışığında ortadan kalkan S-400 füzeleri için şimdi de kurulup kurulmayacağı veya kurulsa da aktif olarak kullanılıp kullanılmayacağı söylentilerine bıraktı. Hatırlanacağı üzere Güney Kıbrıs da Rusya’dan S-300 füzelerini almış ancak Türkiye’nin tehditleri ile kurulumu yapamamıştı. Kesin bir bilgi olmamakla birlikte şimdi S-300’ler Yunanistan’da hangarlarda bekliyor.

S-400 konusundaki tartışmalar sürerken Rusya ise teslimatlar için geri sayıma geçmiş durumda. Yaz ayları içinde bir aksilik olmazsa ilk füzeler Türkiye’ye teslim edilecek. Bu konuda Rus basınında çıkan son haberlerde ise Türkiye’ye 40N6E model numaralı en uzun menzilli S-400’lerden teslimat yapılacağı vurgulandı.

Ayrıca Bkz. "Rus Uzman: Türkiye ile Rusya ortak Su-57 savaş uçağı üretebilir"
250km menzilli bir önceki versiyona kıyasla azami menzil 400km olan bu füzelerin testleri henüz tamamlandı. 40N6E, 400km menzilli füzelerin ticari versiyonu. Maksimum 185km irtifada görev icra edebilen füzeler, Rusya’nın üzerindeki çalışmalarına devam ettiği S-500’lerin de füze sistemi olarak görev üstlenecek. %55’i Rus kredisi ile karşılanarak toplamda 2,5 milyar dolarlık bir maliyet ortaya çıkan S-400 anlaşması kapsamında Türk personele eğitimler de Rus askeri birimler tarafından verilecek. 


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atarlı.ergen 1 ay en beğenilen
Batı Türkiyeyi hedefe aldı baş düşmanları sözlerini dinlemeyen RTE ve AKP bunları yıprakmak için ellerinden geleni yapıyorlar. sosyal medyada algı yönetimi sürüp gidiyor. askeri yolla, yargı yoluyla ve en son da ekonomi yoluyla RTE ve AKP yi devirmeye çalışıyor bir miktarda belediye seçimlerinde başarılı oldular. yerlerine söz dinleyen chp, hdp ve iyi partiyi parlatıyorlar. adamlar sudanda ekmeğin fiyatını üç katına çıkarıp darbe yaptılar. amerikada trump seçimleri sosyal medyada rus mudahalesi ile kazandı diye neler yaptılar. bizde her gün sosyal medyada trendlerde akp seçmeni cahil gösterilmeye çalışılıyor ve muhalefet durmadan parlatılıyor. sosyal medyada yetişen cahil bir gençlik var geleceğimiz pek parlak değil gibi.
Batı Türkiyeyi hedefe aldı baş düşmanları sözlerini dinlemeyen RTE ve AKP bunları yıprakmak için ellerinden geleni yapıyorlar. sosyal medyada algı yönetimi sürü...
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6 Yanıt Yanıtla +26
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El_domingo 1 ay
NATO Türkiyeyi rusyanın kucagına atmaya göze alamaz.hem konumu hem nufusu hemde dini ve tarihsel bağları itibarıyla türkiye hem siyaset te hem askeri konuda kritik bir ulkedir...turkiyenin nato sayesinde nasıl soluklandıgını acıkcası merak etmekteyim turkiyedeki butun darbelerde natonun parmagının oldugu malumdur.ayrıca rusyayla uçak krizinde nato uyelerinin yaptıgı ilk acıklamaları ve takınılan tavrı lutfen unutmayın. Türkiyenin daha fazla hedef oldugu aşikardır ve asıl bunun sebep ve sonuçları tartışılmalı hatta nato da tartışılmalı...eğer olursa nato dan bir ayrılış, bu sebep değil ancak sonuçtur.
NATO Türkiyeyi rusyanın kucagına atmaya göze alamaz.hem konumu hem nufusu hemde dini ve tarihsel bağları itibarıyla türkiye hem siyaset te hem askeri konuda kri...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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Zero Degrees 1 ay atarlı.ergen
Hımmm. Fiyatlar o kadar yüksekken, dışarıdan o kadar saldırı varken bu saldırıları saray yaparak atlatacağız değil mi?
Ne kadar boş konuşuyorsunuz ya...
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sefa1451 2 hf.
Ben alamıyacaklarını düşünüyorum sürekli o iş bitti diyorlar ama ne zaman büyük konuşsa u atıp hallediyor umarım yanılırım alınıp kullanılır gerçekten önemli.
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ex_silver 2 hf.
S400 bahane arkadaşlar. S400 ü almassan bu sefer diğer anlaşmazlıkları öne sürecekler.Amaç koşulsuz biat.Suriyede, Doğu Akdenizde, İsraille ilişkilerde,irana olan yaptırımlarda vs vs.Birçok husus var.Umarım geri adım atılmaz.ANlayın artık s400 bu işin sadece bir bahanesi.
Hala daha s400 de diretmeyin F35 alalım diyen gizli mandacılar var bu ülkede.Yok güzel arkadaşım.s400 den vazgeçsende bu sefer başka konudan yaptırım tehdidi gelecek.Sadece sanada değil diğer ülkelere de yapıyor.Bunu görmemek için kör olmak lazım.
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sefa1451 2 hf. ex_silver
Bence bağları koparmak lazım ülkemizi lokomotif gibi kullandılar bütün nato üstlernden müslümanları bombalayıp durdular bizimkilerde hep göz yumdu amerika petrol toprağı verir falan sandı amerika hep babayı gösterdi.
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supreius 2 hf.
s400 nato ülkeleri için caydırıcıdır. suriyede rus hava savunma sistemleri (s100, s200 ve s300)olmasaydı esad çoktan kaybederdi. nato uçakları suriyeyi bombalayamadı.
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transverse 3 hf.
1- Ana amacı hava soluyan hedefler olan HSS'ler ile balistik füze kabiliyeti ön planda olan ABM sistemleri karşılaştırılmaz. PAC-3MSE 40 km irtifada taktik balistik füzeleri hit-to-kill tekniği ile önleyen aktif güdümlü bir ABM füzesidir. S-400 sisteminde bu işi üstlenen füze ise aktif güdümlü 9M96E2 füzesidir, onun azami irtifası 27 km ve geleneksel fragmentasyon yöntemini kullanır. Yani balistik füze savunmasında S-400 ile Patriot'u kıyaslamak Dünya'nın en büyük cehaletine örnektir.
2- İlla S-400 sistemi ile Patriot kıyas etmek istiyorsanız. S-400'ün hali hazırda kullandığı uzun menzilli yarı aktif güdümlü 48N6E3 füzesinin, Patriot sistemindeki muadili MIM-104E (GEM/T) füzesidir, menzili 170 km'dir, klasik fragmentasyon tipi başlığı vardır.
3- Patriot sistemi şu ana kadar theatre balistik füzeleri (TBM+SRBM+MRBM), test atışları haricinde gerçek savaş ortamında önlemiş ve combat proven ilan edilen tek ABM sistemidir. Evet 20-30 yıl önce körfez savaşlarında başarıları nispeten düşüktü, fakat PAC-3 ve PAC-3 MSE sistemleri 2000'lerden sonra geliştirilmiş yeni sistemler ve Suudi Arabistan'da neredeyse %90'lara yakın kill-ratio yakalamış durumdalar. Bırakın muharebe ortamını, ABM kabiliyeti ile ilgili test videosu dahi olmayan S-300/S-350/S-400 sistemleri daha iyi BF önler derseniz millet kıçıyla güler.
4- Iron Dome ise konuyla tamamen alakası olmayan bir anti-roket ve havan sistemidir.
5- S-200'ün İsrail F-16'ını düşürmesi olayını inceleyen makaleleri okursan, S-200'ün asgari 10 salvo ateşlediğini buna karşılık İsrail pilotunun ciddiye alıp EH bile uygulamadığını bilirsin. Tamamen stratejik ve pilotaj hatasından kaynaklanan bir kazadır kendisi. Ayrıca kusura bakma da, EH kullanarak Suriye HSS'si ile Rus uçağını düşüren İsrail'den bahsederken, "Kuş uçuramazlar" gibi bir iddiada bulunursan da sana bir tarafıyla gülerler :)
6- Gövde içi istasyonların açılması sonucu radarda yakalandıktan sonra kinetik özellikleri yolcu uçağından hallice olan F-117'nin düşürülmesi muhabbeti yine boş bir muhabbettir.
Son olarak ABM sistemleri. Votkayı azaltıp, güzelce bir incele bence.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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sioux 3 hf.
burda kimsenin bilmediği çok enteresan bir konuyu yazıcam
geçen biri bana bu s400 fuzesinin.. "saniyede" 4.8 kilometre... hızı olduğunu... yani bildiğimiz g3 piyade tüfeğinden çıkan mermi hızından (bak mermi hızından diyorum) tam 6 kat... daha hızlı gittiğini söyledi.
ben önce elemana şöyle bir bakıp adamın madde etkisinde olduğunu sandım.
fakat araştırınca doğru olduğunu gördüm. en yakın rakibi amerikan patriot sisteminden de tam 3.5 kat.. daha hızlı giden.. yani Mach 14 hızına ulaşan.. inanması son derece güç ama gerçek hayvan oğlu hayvan bir sistem yapmış ruslar.
yani bu füze rampadan çıktığı an senin bunu havada fiziki olarak görmen mümkün değil.. yakalaman zaten mümkün değil. radarda görsen bile gördüğün son görüntü olur. zira durdurabilmen kumanda panelinin başındaki adamın keyfi hariç mümkün değil
Kısaca abd nin tribinin nedeni bu.
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transverse 3 hf. sioux
Bu bilgi de yanlış. Atmosferde seyir eden hiçbir sistem o hızlara ulaşamaz, özellikle "single stage" HSS füzeleri. Deli saçması. 40N6E'nin seyir hızı mach 14 falan değil mach 3.5 (1190 m/s)'dir.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Ayrıca en başta kıtalar arası balistik füzeler olmak üzere uzayda seyir eden silahlar, midcourse aşamada mach 25+ gibi hızlara ulaşırlar, radarda yakalanabilirler ve durdurulabilirler. Geçen aylarda ABD yapımı SM-3BIIA, IRBM ile kesişim sağlamıştır.
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alfa-x 3 hf.
S400 ün dünyanın en iyi hava savunma sistemi olduğunu bilmeyen yok .S200 ü bile is rail f16 larını kaç kere düşürdü.Rusyanın anlaşması olmasa bir tane f35 bile uçaramazlar.İstihbarat uçağı sonrası bünyamin nasıl apar topar özür dilemeye yalvarmaya gitti..S400 kesinlikle alınmalı hemde tüm hava sahası için.100milyon $ dan 10 tane f35 yerine o parayla sırf s400 alınsa çok daha süper koruma yapılır.ne f35 ne f22 uçabilir..
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alfa-x 3 hf.
haberturk.com/...
Asıl casus hangisi?
24.04.2019 - 08:45 | Güncelleme: 24.04.2019 - 09:31

ABD’nin ve kongresinin, “Rusya’dan S-400’ler alınırsa F-35’lerin Türkiye’ye verilmemesi” tehdidi acaba bir tehdit mi, yoksa Türkiye için bir şans mı?
Bunu ciddi ciddi tartışmak gerektiği kanaatindeyim.
Bana sorarsanız, okuduklarıma dayanarak söyleyebilirim ki, “Eğer tek yaptırım F-35’leri vermemek” olacaksa eğer Türkiye sırf bu nedenle S-400’leri almalı ve F-35 programından kazasız belasız çekilip bir de üzerine tazminat almalı.
Çünkü F-35 meselesi, tam bir rezalete dönüşme yolunda hızla ilerliyor.
Uçağın sipariş aşamasındaki görev tarifini yerine getirmekten çok uzak olması, uzayan süreçten ötürü maliyetlerin korkunç boyuta ulaşmış olması bir yana NATO çevrelerinde “Bu uçak olmadı ve olmayacak ama şimdiye kadar o kadar çok para harcandı ki, kimsenin vazgeçmeye yüreği yemiyor. Vazgeçtik demenin faturasını kimse üstlenmek istemiyor” diye zaten uzun süredir konuşuluyor.
Ancak F-35 projesinin ABD dışındaki NATO ülkeleri için çok da ciddi bir başka “sakıncası” var.
Artık çok açıkça biliniyor ki, F-35 bir casus uçak.
Ancak bu casusluk faaliyeti, NATO dışı ülkelere yönelik değil tam aksine kendini ABD’nin müttefiki zanneden ülkelere yönelik bir casusluk faaliyeti.
F-35, para verip bu uçağı envanterine katan ülkeleri izliyor ve bu ülkelerin askeri bilgilerini ABD’ye aktarıyor.
Bu söylediğim bir sır değil, yeni yapılmış bir buluş da değil.
Bunu ilk keşfeden, milyarlarca dolar verip, Hava Kuvvetleri’ne 40 kadar F-35 siparişi veren Norveç’in fark ettiği bir gerçek.
F-35’ler yaptıkları tüm görevlerin en ince ayrıntısına kadar tanımlarını, her görev sırasında ve sonrasında ABD’deki merkezi server’a aktarıyorlar.
Bu, uçağın görev tanımının bir parçası.
Norveç bu durumdan duyduğu rahatsızlığı saklamıyor.
Almanya, aralarında bunun da bulunduğu bir dizi gerekçe ile F-35 programından çekiliyor.
Çok daha hassas bir coğrafyada ve ABD ile zaman zaman çelişen çıkarlara sahip Türkiye açısından bu durumun yaratacağı riski siz düşünün.
Yani ABD “S-400’ler F-35’lerin sırlarını çalıp, Rusya’ya bildirir” derken aslında “Yavuz hırsızlık” yapıyor.
Sır çalan asıl unsur F-35’ler.
Ayrıca F-35’lerin sakıncaları bununla da sınırlı değil.
Military Watch Magazine’de yayınlanan bir analiz, F-35’lerin Türkiye başta olmak üzere bazı kritik ülkeler açısından yaratacağı sakıncalara değiniyor ve bu uçakların ABD tarafından uzaktan kontrol ile uçamaz ve ABD’nin istemediği hiçbir görevi yapamaz hale getirilebileceğini belirtiyor.
Yani tüm bunlara bakarak F-35’lerin verilmemesi bir ceza değil, bir ödül gibi görünüyor.
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DH Misafiri 1 ay
AKP nin yapacağı tek iyi şey bu durumu iyi kullanıp hem patriot hemde s400 almak olur amerikalılar da cırcır ederse size güven mi olur yanar döner icratlarınız bizi bu duruma yönlendirdi der olur biter, varsın s400 köşede çürüsün hiç mühim değil teknoloji geliştirmede kullanılır.
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DH Misafiri 1 ay
Körfez savaşında Amerika ırak ı havadan aylarca bombaladı çoluk çocuk demeden bunlar böyle savaşiyor Saddam'ın s300 leri olsaydı Kara savaşına giremezdi Amerika
Biz s400 leri aldikmi bizi istila edemiyecekler ondan yortinip duruyorlar almayın diye s400 leri
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H.E.B Sup 1 ay
Füzeler alınsa Nato yani amerika ile sıkıntıya giriceksiniz.Alınmasa rusya ile sıkıntıya giriceksiniz.Çok kötü bir durum ile karşı karşıya kaldık.Natodan çıkma diye bir şeye batı ittifakı kesinlikle izin vermez.Ülkemizin konumu nato için olmazsa olmazlardan.Füzeler alınırsa çok büyük ihtimal çok ağır bir ekonomik yaptırımla karşılaşacağız.Bunu askeri bazı sıkıntılarda takip edicek gibi duruyor.Trump zaten açıkça ekonomik ambargo uygulamasında bahsetti.Alınmazsa eğer rusya ile papaz oluncak bu seferde.
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