Rus Uzman: Türkiye ile Rusya ortak Su-57 savaş uçağı üretebilir

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ABD ile Türkiye arasındaki F-35 belirsizliği devam ediyor. Türkiye, ABD’den F-35 alamaması halinde Rusya’nın beşinci nesil savaş uçağı Su-57’nin üretiminde ortaklık anlaşması imzalayabilir.

ABD, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi almasını istemiyor. Türkiye’nin S-400 satın alım anlaşmasından vazgeçmemesi halinde F-35 projesinden çıkarılacağı konuşuluyor. Türkiye şu ana kadar 116 adet F-35 siparişi verdi ve bu satın alımın maliyetinin 25 milyar dolar olduğu açıklandı. F-35’in bazı parçaları Türk şirketler tarafından üretiliyor.

F-35 yerine Su-57

Rusya Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Müdürü ve Rusya Savunma Bakanlığı Halk Konseyi üyesi İgor Korotçenko, Türkiye’nin F-35’e alternatif olarak Rusya’nın Su-57’sine talip olacağını ifade ediyor. “ABD, Türkiye’ye F-35 vermezse, önce Su-35 alımı, sonra da beşinci nesil Su-57 uçağının alınması konusu görüşülebilir.” diyor.

Korotçenko’ya göre anlaşmanın sağlanması halinde Türkiye, Su-57 savaş uçağını sadece almakla kalmayacak, üretime de ortak olacak. Su-57 anlaşması dahilinde, ortak üretim ve Türk hava endüstrisi kurumunda uçağın toplama çalışması yapılabilir. Her şey Türkiye’nin ortak projeler gerçekleştirmeye ne kadar istekli olduğuna bağlı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının kolay olmadığını belirterek, "En kötü senaryoyu konuşalım. Bizim yeni uçaklara ihtiyacımız var. F-35'ler olmazsa ben yine ihtiyacım olan uçağı herhangi bir yerden almak durumundayım. Ta ki kendim üretinceye kadar." ifadelerini kullandı.

Su-57 özellikleri

Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri için geliştirilen beşinci nesil savaş uçağı Su-57, uçuş menzili, hız ve manevra kabiliyeti özellikleriyle F-35'i geride bırakırken, F-35 gizlilik özellikleriyle öne çıkıyor. F-35, diğer uçakların düşman hava sahasındaki hareketlerini koordine edebilme yeteneğine sahip.

Su-57 2600 km/saat hıza ulaşabilirken F-35, 1931 km/saat hız yapabiliyor. Su-57’nin havada 5,8 saat kalabilirken, F-35 ise 2,36 saat uçabiliyor. Su-57’nin azami muharebe yükü 10000 kg, F-35’in ise 8160 kg. Azami kalkış ağırlığı bakımından da Su-57, F-35’i geride bırakıyor. Su-57 çift motordan güç alırken F-35 tek motordan güç alıyor.

İlk uçuşunu 2010’da gerçekleştiren Su-57 halen Rus ordusu tarafından test ediliyor. F-35’in ise testleri tamamlandı ve ilk testleri tamamlandı. Türkiye’ye ilk teslimatın Kasım ayında yapılması planlanıyordu fakat ABD, Türkiye’ye teslimatları askıya aldı.

https://tr.sputniknews.com/columnists/201904121038735110-rus-uzman-turkiye-ile-rusya-ortak-su-57-uretebilir