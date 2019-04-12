Rus Uzman: Türkiye ile Rusya ortak Su-57 savaş uçağı üretebilir

ABD, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi almasını istemiyor. Türkiye’nin S-400 satın alım anlaşmasından vazgeçmemesi halinde F-35 projesinden çıkarılacağı konuşuluyor. Türkiye şu ana kadar 116 adet F-35 siparişi verdi ve bu satın alımın maliyetinin 25 milyar dolar olduğu açıklandı. F-35’in bazı parçaları Türk şirketler tarafından üretiliyor.
F-35 yerine Su-57
Rusya Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Müdürü ve Rusya Savunma Bakanlığı Halk Konseyi üyesi İgor Korotçenko, Türkiye’nin F-35’e alternatif olarak Rusya’nın Su-57’sine talip olacağını ifade ediyor. “ABD, Türkiye’ye F-35 vermezse, önce Su-35 alımı, sonra da beşinci nesil Su-57 uçağının alınması konusu görüşülebilir.” diyor.
Korotçenko’ya göre anlaşmanın sağlanması halinde Türkiye, Su-57 savaş uçağını sadece almakla kalmayacak, üretime de ortak olacak. Su-57 anlaşması dahilinde, ortak üretim ve Türk hava endüstrisi kurumunda uçağın toplama çalışması yapılabilir. Her şey Türkiye’nin ortak projeler gerçekleştirmeye ne kadar istekli olduğuna bağlı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan açıklama
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının kolay olmadığını belirterek, "En kötü senaryoyu konuşalım. Bizim yeni uçaklara ihtiyacımız var. F-35'ler olmazsa ben yine ihtiyacım olan uçağı herhangi bir yerden almak durumundayım. Ta ki kendim üretinceye kadar." ifadelerini kullandı.
Su-57 özellikleri
Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri için geliştirilen beşinci nesil savaş uçağı Su-57, uçuş menzili, hız ve manevra kabiliyeti özellikleriyle F-35'i geride bırakırken, F-35 gizlilik özellikleriyle öne çıkıyor. F-35, diğer uçakların düşman hava sahasındaki hareketlerini koordine edebilme yeteneğine sahip.
Su-57 2600 km/saat hıza ulaşabilirken F-35, 1931 km/saat hız yapabiliyor. Su-57’nin havada 5,8 saat kalabilirken, F-35 ise 2,36 saat uçabiliyor. Su-57’nin azami muharebe yükü 10000 kg, F-35’in ise 8160 kg. Azami kalkış ağırlığı bakımından da Su-57, F-35’i geride bırakıyor. Su-57 çift motordan güç alırken F-35 tek motordan güç alıyor.
İlk uçuşunu 2010’da gerçekleştiren Su-57 halen Rus ordusu tarafından test ediliyor. F-35’in ise testleri tamamlandı ve ilk testleri tamamlandı. Türkiye’ye ilk teslimatın Kasım ayında yapılması planlanıyordu fakat ABD, Türkiye’ye teslimatları askıya aldı.
https://tr.sputniknews.com/columnists/201904121038735110-rus-uzman-turkiye-ile-rusya-ortak-su-57-uretebilir Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Uçağın motoru bir türlü hazır hale gelemedi.
Rusya Türkiye'yi çok tehlikeli sulara sürüklüyor.
Adamlar Suriye'de kendi askerlerini koruyamadı abd saldırısından. Türkiye'yi korur diyorsanız makarna az yiyin.
Su57 diye bir uçak yok bu bir. Prototip var sadece. O da sorunları dolayısıyla uçmuyor.
Olsa bile F35 yerine alınamaz zira amaçları tamamen farklı bu iki. Havadan havaya uçak ile havadan karaya saldırı uçağını kıyaslamak ne be.
NATO ülkesinde alınması hayal dahi edilemez bu üç
Su57'nin olursa üretime başlanma tarihi 2030 olarak veriliyor bu dört.
Saçmalayı cidden kesin ülke batacak bu da beş.
bu arada su-57 bazı yönlerden f35'den daha iyi.. ama ülkenin tüm savunma sistemleri nato sistemiyle aynı olduğu için bu mümkün değil, ayrıca mevcuttaki yedek parça ve eğitim maliyetleri vs. maliyeti ağır olur..
bu daha önce dile getirmişlerdi nato üyesi olduğumuz sürece başka bir sistemi kullanan, askeri envateri alamıyoruz.. s400'ler sadece siyasi manevra.. iyi oldukları kesin ama kullandığımız sistemlerle uyumsuz