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Rus Uzman: Türkiye ile Rusya ortak Su-57 savaş uçağı üretebilir

Rusya Savunma Bakanlığı Halk Konseyi üyesi İgor Korotçenko'ya göre Türkiye, ABD'den F-35 alamaması halinde Rusya'nın Su-57 savaş uçağı üretiminde ortaklık anlaşması imzalayabilir.
1 ay
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Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Rus Uzman: Türkiye ile Rusya ortak Su-57 savaş uçağı üretebilir
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ABD ile Türkiye arasındaki F-35 belirsizliği devam ediyor. Türkiye, ABD’den F-35 alamaması halinde Rusya’nın beşinci nesil savaş uçağı Su-57’nin üretiminde ortaklık anlaşması imzalayabilir.

ABD, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi almasını istemiyor. Türkiye’nin S-400 satın alım anlaşmasından vazgeçmemesi halinde F-35 projesinden çıkarılacağı konuşuluyor. Türkiye şu ana kadar 116 adet F-35 siparişi verdi ve bu satın alımın maliyetinin 25 milyar dolar olduğu açıklandı. F-35’in bazı parçaları Türk şirketler tarafından üretiliyor.

F-35 yerine Su-57

Rusya Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Müdürü ve Rusya Savunma Bakanlığı Halk Konseyi üyesi İgor Korotçenko, Türkiye’nin F-35’e alternatif olarak Rusya’nın Su-57’sine talip olacağını ifade ediyor. “ABD, Türkiye’ye F-35 vermezse, önce Su-35 alımı, sonra da beşinci nesil Su-57 uçağının alınması konusu görüşülebilir.” diyor.

Korotçenko’ya göre anlaşmanın sağlanması halinde Türkiye, Su-57 savaş uçağını sadece almakla kalmayacak, üretime de ortak olacak. Su-57 anlaşması dahilinde, ortak üretim ve Türk hava endüstrisi kurumunda uçağın toplama çalışması yapılabilir. Her şey Türkiye’nin ortak projeler gerçekleştirmeye ne kadar istekli olduğuna bağlı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının kolay olmadığını belirterek, "En kötü senaryoyu konuşalım. Bizim yeni uçaklara ihtiyacımız var. F-35'ler olmazsa ben yine ihtiyacım olan uçağı herhangi bir yerden almak durumundayım. Ta ki kendim üretinceye kadar." ifadelerini kullandı.

Su-57 özellikleri

Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri için geliştirilen beşinci nesil savaş uçağı Su-57, uçuş menzili, hız ve manevra kabiliyeti özellikleriyle F-35'i geride bırakırken, F-35 gizlilik özellikleriyle öne çıkıyor. F-35, diğer uçakların düşman hava sahasındaki hareketlerini koordine edebilme yeteneğine sahip.

Su-57 2600 km/saat hıza ulaşabilirken F-35, 1931 km/saat hız yapabiliyor. Su-57’nin havada 5,8 saat kalabilirken, F-35 ise 2,36 saat uçabiliyor. Su-57’nin azami muharebe yükü 10000 kg, F-35’in ise 8160 kg. Azami kalkış ağırlığı bakımından da Su-57, F-35’i geride bırakıyor. Su-57 çift motordan güç alırken F-35 tek motordan güç alıyor.

İlk uçuşunu 2010’da gerçekleştiren Su-57 halen Rus ordusu tarafından test ediliyor. F-35’in ise testleri tamamlandı ve ilk testleri tamamlandı. Türkiye’ye ilk teslimatın Kasım ayında yapılması planlanıyordu fakat ABD, Türkiye’ye teslimatları askıya aldı.



https://tr.sputniknews.com/columnists/201904121038735110-rus-uzman-turkiye-ile-rusya-ortak-su-57-uretebilir Yorum Yaz
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Parsbey 1 ay en beğenilen
Hangi su57 imiş bu? Hindistan uçağın performansını beğenmediği için projeden çekildi. Rusya su57 yi geçici olarak rafa kaldırdı.
Uçağın motoru bir türlü hazır hale gelemedi.
Rusya Türkiye'yi çok tehlikeli sulara sürüklüyor.
Adamlar Suriye'de kendi askerlerini koruyamadı abd saldırısından. Türkiye'yi korur diyorsanız makarna az yiyin.
Hangi su57 imiş bu? Hindistan uçağın performansını beğenmediği için projeden çekildi. Rusya su57 yi geçici olarak rafa kaldırdı.Uçağın motoru bir türlü ha...
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1 Yanıt Yanıtla +61
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amadeus99 1 ay
Te Allah'ım.
Su57 diye bir uçak yok bu bir. Prototip var sadece. O da sorunları dolayısıyla uçmuyor.
Olsa bile F35 yerine alınamaz zira amaçları tamamen farklı bu iki. Havadan havaya uçak ile havadan karaya saldırı uçağını kıyaslamak ne be.
NATO ülkesinde alınması hayal dahi edilemez bu üç
Su57'nin olursa üretime başlanma tarihi 2030 olarak veriliyor bu dört.
Saçmalayı cidden kesin ülke batacak bu da beş.
Te Allah'ım.Su57 diye bir uçak yok bu bir. Prototip var sadece. O da sorunları dolayısıyla uçmuyor.Olsa bile F35 yerine alınamaz zira amaçları tamame...
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1 Yanıt Yanıtla +50
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kuzgun_ 1 ay
bir Ruslar kandırmamıştı Reisi.. onlar eksik mi kalsın

bu arada su-57 bazı yönlerden f35'den daha iyi.. ama ülkenin tüm savunma sistemleri nato sistemiyle aynı olduğu için bu mümkün değil, ayrıca mevcuttaki yedek parça ve eğitim maliyetleri vs. maliyeti ağır olur..
bu daha önce dile getirmişlerdi nato üyesi olduğumuz sürece başka bir sistemi kullanan, askeri envateri alamıyoruz.. s400'ler sadece siyasi manevra.. iyi oldukları kesin ama kullandığımız sistemlerle uyumsuz
bir Ruslar kandırmamıştı Reisi.. onlar eksik mi kalsınbu arada su-57 bazı yönlerden f35'den daha iyi.. ama ülkenin tüm savunma sistemleri nato ...
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Hendrik Johannes Cruijff 3 hf.
Valla başa sağlam iş alınacak gibi bu olaylar gerçekten tezahür aşamasına geçerse
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alfa-x 3 hf.
Fatih Altaylının yazısı:
haberturk.com/...
Asıl casus hangisi?
24.04.2019 - 08:45 | Güncelleme: 24.04.2019 - 09:31

ABD’nin ve kongresinin, “Rusya’dan S-400’ler alınırsa F-35’lerin Türkiye’ye verilmemesi” tehdidi acaba bir tehdit mi, yoksa Türkiye için bir şans mı?
Bunu ciddi ciddi tartışmak gerektiği kanaatindeyim.
Bana sorarsanız, okuduklarıma dayanarak söyleyebilirim ki, “Eğer tek yaptırım F-35’leri vermemek” olacaksa eğer Türkiye sırf bu nedenle S-400’leri almalı ve F-35 programından kazasız belasız çekilip bir de üzerine tazminat almalı.
Çünkü F-35 meselesi, tam bir rezalete dönüşme yolunda hızla ilerliyor.
Uçağın sipariş aşamasındaki görev tarifini yerine getirmekten çok uzak olması, uzayan süreçten ötürü maliyetlerin korkunç boyuta ulaşmış olması bir yana NATO çevrelerinde “Bu uçak olmadı ve olmayacak ama şimdiye kadar o kadar çok para harcandı ki, kimsenin vazgeçmeye yüreği yemiyor. Vazgeçtik demenin faturasını kimse üstlenmek istemiyor” diye zaten uzun süredir konuşuluyor.
Ancak F-35 projesinin ABD dışındaki NATO ülkeleri için çok da ciddi bir başka “sakıncası” var.
Artık çok açıkça biliniyor ki, F-35 bir casus uçak.
Ancak bu casusluk faaliyeti, NATO dışı ülkelere yönelik değil tam aksine kendini ABD’nin müttefiki zanneden ülkelere yönelik bir casusluk faaliyeti.
F-35, para verip bu uçağı envanterine katan ülkeleri izliyor ve bu ülkelerin askeri bilgilerini ABD’ye aktarıyor.
Bu söylediğim bir sır değil, yeni yapılmış bir buluş da değil.
Bunu ilk keşfeden, milyarlarca dolar verip, Hava Kuvvetleri’ne 40 kadar F-35 siparişi veren Norveç’in fark ettiği bir gerçek.
F-35’ler yaptıkları tüm görevlerin en ince ayrıntısına kadar tanımlarını, her görev sırasında ve sonrasında ABD’deki merkezi server’a aktarıyorlar.
Bu, uçağın görev tanımının bir parçası.
Norveç bu durumdan duyduğu rahatsızlığı saklamıyor.
Almanya, aralarında bunun da bulunduğu bir dizi gerekçe ile F-35 programından çekiliyor.
Çok daha hassas bir coğrafyada ve ABD ile zaman zaman çelişen çıkarlara sahip Türkiye açısından bu durumun yaratacağı riski siz düşünün.
Yani ABD “S-400’ler F-35’lerin sırlarını çalıp, Rusya’ya bildirir” derken aslında “Yavuz hırsızlık” yapıyor.
Sır çalan asıl unsur F-35’ler.
Ayrıca F-35’lerin sakıncaları bununla da sınırlı değil.
Military Watch Magazine’de yayınlanan bir analiz, F-35’lerin Türkiye başta olmak üzere bazı kritik ülkeler açısından yaratacağı sakıncalara değiniyor ve bu uçakların ABD tarafından uzaktan kontrol ile uçamaz ve ABD’nin istemediği hiçbir görevi yapamaz hale getirilebileceğini belirtiyor.
Yani tüm bunlara bakarak F-35’lerin verilmemesi bir ceza değil, bir ödül gibi görünüyor.
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6.cadde 1 ay
Su-57nin nesini uretecen ki
Rcs degeri Allah versin.
Hava aliklari yansiyor. Motorun termal gizliligi yok.
Ucak multirole degil.
Ucagin vtol modeli yok ucak gemisinde babayi kullanirsin.
Ama ucuz.
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Tanrıkut Mete Han 1 ay
Benim daima savunduğum bir anlayış vardır
En iyi denizaltı ve tankları Almanlar yapar
En iyi füzeleri Ruslar yapar
En iyi savaş uçaklarını ABD yapar
En iyi gemilerini (uçak gemisi hariç) ise İngilizler yapar
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Gordun Frimen 1 ay
F 35 alınmazsa gidip jas 39 gripen veya ef2000 alınır gidip su -57 alınmaz.Bir kere sen nato ülkesisin mühimmatın,düzenlemelerin,pilotlarının eğitimi bunun üzerine kurulu öyle anthem yerine borderlands alırız ne olacak gibi bir olay değil bu.Su 57 ler için ayrı bir altyapı oluşturulacak o da ciddi maliyet demektir.Üstelik abd ve diğer nato müttefiki üyelerin çok tepkisini toplar bu ''prototip pak fa cık'' hamlesi.
Ben şahsen ülkenin ekonomik durumunu ve büyükşehirlerin kaybını göz önünde bulundurursak hükümetin başka bir krizi göze alamayacak durumunda olmasında s400 ler yerine aster 30 gibi bir tercihe yöneleceğini ve Avrupa-ABD ile ilişkilerin iyileştirilmesi yoluna gidileceğini düşünüyorum hatta eminim.Ha bu arada tcg anadolu lhd-light aircraft carrier tipi gemi için 12 adet s-tovl f-35 alımı gündemde ve bu uçağın tek muadili eskiden kalma harrierler doğu bloğunda aktif olarak bir uçak yok eskideki yakovlev üretimi uçaklar gibi.Bundan da vazgeçme durumu olacak demektir eğer su 57 söz konusu olursa.
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KruderTr 1 ay
Arkadaşlar, Rusya'yı çok abartıyorsunuz veya gereğinden fazla güveniyorsunuz bu uçak işlerinde. Uçak vesaire işlerinde NATO veya ABD her zaman SSCB'ye ve Doğu Blokuna fark atmıştır. Buyurun hangi uçak kaç uçak düşürmüş kaç tanesi düşman hava kuvvetlerince vurulmuş:
f-14: 135 vs 4
f-16: 76 vs 1
f-15: 102 vs 0
f-4: 306 vs 106
Bu bir, ikincisi f-35 sadece yer taaruzu olarak düşünmek yanlış, ABD'nin geliştirdiği konsept şu (ki f-35'in en önemli özelliği data paylaşabilmesi diğer uçaklarla, platformlarla ve radarı) f-35'ler tespit ettikleri düşman uçaklarını f-15'in yeni bir modeli olan f-15x'e aktaracak, f-15x de takribi 22 adet Havadan havaya füze taşıyan(ya da havadan yere güdümlü mühimmat taşıyan) bir uçak olacak, bu uçak da elindeki füzeleri düşmana doğru savuracak.Yani f-35'ler hedef belirleyen pod gibi çalışacak bir nevi. Aynı konsepti biz de uygulayabiliriz belki f-16'lar ile...
Neden böyle bir ihtiyaç duyuldu? Çünkü f-35 azami 6 tane havadan havaya füze taşıyor, daha fazla taşırsa hayalet özelliğini kaybediyor.(kanat altında taşınan yükler radarda yakalanmaya mani yani)
youtube.com/...
migflug.com/...
thedrive.com/...
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baris070707 1 ay yeni yorumcu
Bizim Aselsan SU-57yi geliştirir.F-35 i geçer bu uçak sorun yok.
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Muhafız. 1 ay
HALA ŞU BOŞ HABERLERE İTİMAT EDEN VAR
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erturkcan2 1 ay
Hamallık dışında Rusya Türkiye'ye veya herhangi bir ülkeye teknolojisini verecek kadar saf salak duran bir ülke mi? Yoksa biz bunu yiyecek kadar saf salak mı duruyoruz?
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C.CEMİL 1 ay
Nato üyesi olduğun müddetçe bu dedikleriniz asla olmayacaktır ,Nato dan çıkıp Ruslarla anlaşsanız yine başkalarına muhtaç kalmaya devam edersin
üstelik bu işler öyle sizin zannettiğiniz kadar kolay olacak işler değil ,personel yetiştirmesi bile onlarca yıl sürecektir ve bizim personelimiz Rus teknolojilerine çok uzak
kendimiz yapalım desek ,o kadar kolay olsa her ülke kendisi yapar zaten
özetle yukarı tükürsen bıyık ,aşağı tükürsen sakal misali bir durum
F35 ortak üretim projesi iyiydi ama dijital kodları vermeyiz deyince yine tam amaca ulaşamadık ,hiç değilse başlangıç olsun denildi (ortak üretim ile) ama bu defa da anlaşmazlıklar yüzünden muallakta kaldı
hiç kimse kendini kandırmasın ,dijital kodlar elinde yoksa her zaman onlara muhtaç olacaksın demektir ve hiçbir ülke dijital kodları vermeyi kabul etmiyor

üstelik artık elinde bir uçak olması da bir anlamda taşımıyor ,senin uçağın onlarla başa çıkabilecek üstünlükte olmazsa kuş gibi avlarlar
benim tahminim Abd. ile bir şekilde anlaşmaya varılacağı yönde ama bu ne zaman gerçekleşir bilinmiyor
ha bu arada elimizde F35 olunca Abd. ye kafa tutabilecek teknolojiye sahip olacağımızı zannedenler yoktur umarım
ülkeler hiçbir zaman daha iyisini yapmadan ,başkasına en yeni ,en üstün olanı asla vermezler (kim bilir gizli olarak neler neler yapıyorlar)
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