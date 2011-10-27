Türkiye'de iki adet Asus Mars II'li sistem toplandı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Asus tarafından dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse edilen ve sadece 1000 adet üretildiği için ülkemize de sınırlı sayıda gelen çift grafik işlemcili Mars II modelinin iki tanesi, Quad SLI konfigürasyonunda çalışmak üzere aynı sistemde toplandı. Ülkemizde 4310 TL gibi astronomik bir fiyat üzerinden satılan ekran kartının iki tanesi bir performans meraklısı tarafından aynı sistemde buluşturuldu.
Sadece ekran kartlarının 10 bin liraya yakın bir maliyet oluşturduğu bu sistemin diğer bileşenleri arasında Intel'in 6 çekirdekli Core i7-990X, Asus'un X58 çipsetli anakartı Rampage III Extreme, Kingston'ın 1600MHz'de çalışan DDR3 bellek kiti, Cooler Master'ın Silent Pro serisi 1 Kw kapasiteli güç kaynağına, Xilence'ın 1 Kw kapasiteli güç kaynağına ve Xigmatec Elysium kasaya yer verildi. Saf grafik performansı açısından Türkiye'de şimdiye kadar oluşturuan en performanslı sistem olan bu bilgisayar aynı zamanda maliyetleri açısından da bireysel kullanıcılara yönelik en pahalı oyuncu bilgisayarı unvanını da ele geçirebilir.
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106 gtı alınırdı heralde
Fatura görelim ?
Ss alalim
Böyle bir fantastic highend computer toplayacak kadar param olsa herşeyiyle tam yapardım pci xpress ssd takarsın O.C ram takarsın su soğutma yaparsın vsvsvs
3d ve computer vision için o makinayı toplatan arkadaşın aklını şappadanak öpmek istiyorum.
Aynı parayı Quadro veya FireGL kartlara dökseydi şu anda kat kat performans artışı alırdı.
Ne diyelim... günümüzde bilgisayarı kullananlar genelde "operatör" olmaktan ileri geçemiyor. Kullandığı makinanın donanım özelliklerinden, hangi kompanentin ne yaptığından ve ne yapabileceğinden bihaber çok adam var. Sonrada 3d iş yapılacak makinaya mars venüs taktırıyorlar...
Aman bana ne be..!!!!! Firma da "operatörü" yerine bi bilene danışsa idi. :P
Geçenlerde laf olsun diye After eğitim seti aldım, adam konuşmaktan aciz. Acıdım verdiğim paraya... Geliştir kendini be adam, yont azcık. Hani çat pat lisan bilmesem, lisenı boş ver programa aşina olmasam dediği komutları saatlerce arayacam menülerde.
bunlardan biri önermiştir.
Sonuç: Eğitim Şart
Bunu toplayan fantezi çizgisini aşmış.
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