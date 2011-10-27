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Türkiye'de iki adet Asus Mars II'li sistem toplandı

7 yıl
47,5b
1
135
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus tarafından dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse edilen ve sadece 1000 adet üretildiği için ülkemize de sınırlı sayıda gelen çift grafik işlemcili Mars II modelinin iki tanesi, Quad SLI konfigürasyonunda çalışmak üzere aynı sistemde toplandı. Ülkemizde 4310 TL gibi astronomik bir fiyat üzerinden satılan ekran kartının iki tanesi bir performans meraklısı tarafından aynı sistemde buluşturuldu.
Sadece ekran kartlarının 10 bin liraya yakın bir maliyet oluşturduğu bu sistemin diğer bileşenleri arasında Intel'in 6 çekirdekli Core i7-990X, Asus'un X58 çipsetli anakartı Rampage III Extreme, Kingston'ın 1600MHz'de çalışan DDR3 bellek kiti, Cooler Master'ın Silent Pro serisi 1 Kw kapasiteli güç kaynağına, Xilence'ın 1 Kw kapasiteli güç kaynağına ve Xigmatec Elysium kasaya yer verildi. Saf grafik performansı açısından Türkiye'de şimdiye kadar oluşturuan en performanslı sistem olan bu bilgisayar aynı zamanda maliyetleri açısından da  bireysel kullanıcılara yönelik en pahalı oyuncu bilgisayarı unvanını da ele geçirebilir.

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İstan34bul 7 yıl en beğenilen
Kaskosuda vardır bunun.
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Sonyali 6 yıl
gpu parasıyla bi
106 gtı alınırdı heralde
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gacvokem 6 yıl
o sisteme noctua giderdi:), yada su soğutma , bence ölü yatırım
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crashday 6 yıl
1 yıl geçtikten sonra sıradan bir sistem gibi görünüyor.
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rotten81 6 yıl
Aah ah benim topladığım sistem:) ne güzel konfigürasyon yapmışım :)
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DH Misafiri 6 yıl
bende gtx 690 sli var. 22 bin lira bayıldım pahalılık rekoru bende :D
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yilmaz976 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bende gtx 690 sli var. 22 bin lira bayıldım pahalılık rekoru bende :D

Fatura görelim ?
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DH Misafiri 7 yıl
bunlardan bırı bende suan yenı aldık 2.bucuk ay oldu.. :D
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cenkyyy 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
bunlardan bırı bende suan yenı aldık 2.bucuk ay oldu.. :D

Ss alalim
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DH Misafiri 7 yıl
ramlerin 8gb ddr3 1600mhzden yuksegi yoktu 6x8gb 48gb
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iceman_54 7 yıl
şu soğuk günlerde iyi gider bundan bi tane :D
Böyle bir fantastic highend computer toplayacak kadar param olsa herşeyiyle tam yapardım pci xpress ssd takarsın O.C ram takarsın su soğutma yaparsın vsvsvs
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DH Misafiri 7 yıl
bireysel kullanim icin toplanmadi, is bilgisayaridir kendisi. 3d ve computer vision firmasi icin toplandi.
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rabitelli 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bireysel kullanim icin toplanmadi, is bilgisayaridir kendisi. 3d ve computer vision firmasi icin toplandi.

3d ve computer vision için o makinayı toplatan arkadaşın aklını şappadanak öpmek istiyorum.
Aynı parayı Quadro veya FireGL kartlara dökseydi şu anda kat kat performans artışı alırdı.

Ne diyelim... günümüzde bilgisayarı kullananlar genelde "operatör" olmaktan ileri geçemiyor. Kullandığı makinanın donanım özelliklerinden, hangi kompanentin ne yaptığından ve ne yapabileceğinden bihaber çok adam var. Sonrada 3d iş yapılacak makinaya mars venüs taktırıyorlar...

Aman bana ne be..!!!!! Firma da "operatörü" yerine bi bilene danışsa idi. :P

Geçenlerde laf olsun diye After eğitim seti aldım, adam konuşmaktan aciz. Acıdım verdiğim paraya... Geliştir kendini be adam, yont azcık. Hani çat pat lisan bilmesem, lisenı boş ver programa aşina olmasam dediği komutları saatlerce arayacam menülerde.

bunlardan biri önermiştir.
Sonuç: Eğitim Şart
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bestercan 7 yıl
2kartin parasına güzel bı sistem toplarım. Kablosuz mause dahil


Bunu toplayan fantezi çizgisini aşmış.
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DH Misafiri 7 yıl
ramler Corsair 8gb ddr3 1600 mhz x6 48gb 1600mhzden buyuk yoktu
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