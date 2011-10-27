Türkiye'de iki adet Asus Mars II'li sistem toplandı

Asus tarafından dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse edilen ve sadece 1000 adet üretildiği için ülkemize de sınırlı sayıda gelen çift grafik işlemcili Mars II modelinin iki tanesi, Quad SLI konfigürasyonunda çalışmak üzere aynı sistemde toplandı. Ülkemizde 4310 TL gibi astronomik bir fiyat üzerinden satılan ekran kartının iki tanesi bir performans meraklısı tarafından aynı sistemde buluşturuldu.

Sadece ekran kartlarının 10 bin liraya yakın bir maliyet oluşturduğu bu sistemin diğer bileşenleri arasında Intel'in 6 çekirdekli Core i7-990X, Asus'un X58 çipsetli anakartı Rampage III Extreme, Kingston'ın 1600MHz'de çalışan DDR3 bellek kiti, Cooler Master'ın Silent Pro serisi 1 Kw kapasiteli güç kaynağına, Xilence'ın 1 Kw kapasiteli güç kaynağına ve Xigmatec Elysium kasaya yer verildi. Saf grafik performansı açısından Türkiye'de şimdiye kadar oluşturuan en performanslı sistem olan bu bilgisayar aynı zamanda maliyetleri açısından da bireysel kullanıcılara yönelik en pahalı oyuncu bilgisayarı unvanını da ele geçirebilir.