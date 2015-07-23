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Türkiye'de iş istasyonları pazarında lider Dell oldu

3 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Türkiye'de iş istasyonları pazarında lider Dell oldu

Kurumsal tarafta güç ve performans arayan kullanıcılara hitap eden iş istasyonları son dönemde medya odaklı geliştirmeler de alarak hedef kitlesini artırmıştı. Gelir anlamında önemli bir yere sahip olan iş istasyonu pazarında sıkı bir rekabet yaşanıyor. 

IDC tarafından yılın ilk çeyreği itibariyle yapılan analize göre ülkemizde iş istasyonları pazarında Dell yüzde 48 payla lider durumda. Dell çeyrek bazda yüzde 17 artış sağladı. Firma üst üste 5 çeyrek dönemde de pazar payını artırarak büyük bir başarıya imza attı. 

Dell'in ülkemizde ilgi gören modelleri Dell Precision M3800, Dell Precision Tower serisi ve Dell Precision Rack 7910 oldu. Dell Precision M3800 dünyanın en hafif ve ince 15 inçlik dizüstü iş istasyonu olması ile biliniyor. 

Dell, iş istasyonu pazarında müşterilerin ve işlem güvenilirliği performansına odaklanıyor. İş istasyonlarını otomatik olarak ayarlayarak uygulama performansını en üst seviyeye çekmeyi başaran Dell Precision Optimizer 2.0, bellek hatalarını engelleyen ve yaşam süresini uzatan Güvenilir Bellek Teknolojisi (Reliable Memory Technology -RMT) ve Intel vPro ile uzaktan BIOS yönetimi ve sabit sürücü temizliği cihazlarda ön yüklü olarak geliyor.  

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ESAras 3 yıl
Dell iyidir hocam ya
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Johnny Quid 3 yıl
şuan heste staj yapıyorum 40cm solunda m6700 var. dıştan bakınca bile canavar ya
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CodeMachine 3 yıl
DH Misafiri
Alienware ve XPS serileri Dell Türkiyeye getirilmektedir. Arzu edene yardımcı olabilirim.

Türkçe klavye olarak mı?
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DH Misafiri 3 yıl
Alienware ve XPS serileri Dell Türkiye'ye getirilmektedir. Arzu edene yardımcı olabilirim.
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CodeMachine 3 yıl
Sadece precision ve inspiron serilerini getirmeyi bırakıp alienware ve XPS serilerinide getirise diğer alanlardada lider olur.
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Mr. Jingles 3 yıl
Bir sonraki bilgisayarım yine Dell olacak. Neler geldi başına hâlâ çalışıyor.
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JoeyBane 3 yıl
M6800 kullanıyorum. Son derece memnunum
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kmlhyt 3 yıl
İş istasyonlarını bilmem ama leptopları çok hoşuma gidiyor.
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BekirHan 3 yıl
Dell candır can. Gözünü sevdiğimin T7500'ü var mı senin gibisi. Arge' nin kalbi. Ver FEM'i çözsün, ver CFD' yi yakınsasın.
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