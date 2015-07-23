Türkiye'de iş istasyonları pazarında lider Dell oldu

Kurumsal tarafta güç ve performans arayan kullanıcılara hitap eden iş istasyonları son dönemde medya odaklı geliştirmeler de alarak hedef kitlesini artırmıştı. Gelir anlamında önemli bir yere sahip olan iş istasyonu pazarında sıkı bir rekabet yaşanıyor.





IDC tarafından yılın ilk çeyreği itibariyle yapılan analize göre ülkemizde iş istasyonları pazarında Dell yüzde 48 payla lider durumda. Dell çeyrek bazda yüzde 17 artış sağladı. Firma üst üste 5 çeyrek dönemde de pazar payını artırarak büyük bir başarıya imza attı.





Dell'in ülkemizde ilgi gören modelleri Dell Precision M3800, Dell Precision Tower serisi ve Dell Precision Rack 7910 oldu. Dell Precision M3800 dünyanın en hafif ve ince 15 inçlik dizüstü iş istasyonu olması ile biliniyor.





Dell, iş istasyonu pazarında müşterilerin ve işlem güvenilirliği performansına odaklanıyor. İş istasyonlarını otomatik olarak ayarlayarak uygulama performansını en üst seviyeye çekmeyi başaran Dell Precision Optimizer 2.0, bellek hatalarını engelleyen ve yaşam süresini uzatan Güvenilir Bellek Teknolojisi (Reliable Memory Technology -RMT) ve Intel vPro ile uzaktan BIOS yönetimi ve sabit sürücü temizliği cihazlarda ön yüklü olarak geliyor.