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Türkiye’de radyo astronomi çalışmaları başladı

Türkiye'nin ilk radyo astronomi çalışmaları Kayseri'de başlıyor. UZAYBİMER'e konumlandırılan radyo teleskopu ile ışık dalga boyları incelenecek. İşte detaylar...
1 yıl
2,7b
1
11
Uzay
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türkiye’de radyo astronomi çalışmaları başladı
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Türkiye’de ilk kez radyo dalga boyundaki ışınlar ve bunların astronomik kaynakları gözlemlenecek. Erciyes Üniversitesi’nde UZAYBİMER’e kurulumu tamamlanan radyo teleskopu ile astronomi çalışmaları yapılacak. Uluslararası gözlem çalışmalarının bir parçası olacak.

Ulusal Radyo Gözlemevi Kurulum Çalışması projesinin bir parçası olan bu adımı TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi yürütüyor. Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük‘ün yaptığı açıklamada, üniversite bünyesinde yer alan radyo teleskobun, artık akademik çalışmalar ve araştırmalarda kullanılmaya hazır hale geldiği belirtiliyor. Radyo teleskopu kumanda eden yazılım UZAYBİMER’deki araştırmacılar tarafından oluşturuldu.

Radyo Astoronomi Nedir?

Radyo Astronomi, gökcisimlerinden gelen ve optik teleskoplar yoluyla algılanması mümkün olmayan ışık dalga boylarının incelendiği, astronominin önemli bir alanıdır.

Önemli bir teknoloji ve bilgi birikimi gerektiren bu alanda çalışmaların yapılabilmesi için, Erciyes Üniversitesi bünyesinde uzun yıllardır araştırma ve geliştirme faaliyetleri sürdürülüyordu. Şu anda kullanıma hazır haldeki 12.8 metre çaplı radyo teleskop ile uzak galaksilerden gelen ışımalar, kuazarlar ve pulsarlar gibi radyo dalga boyunda aktif olan gizemli gökcisimleri gözlemlenip, uluslar arası alanda yapılan gözlem ve araştırmalara ortak olunabilecek.


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ahnksqualt 1 yıl en beğenilen ozbey08
ozbey08

yani önümüzdeki yıllarda uzayda ezan sesi duyduk haberleri çıkar

Bu nasıl bir çapsız yorumdur.

Haberle hiç bir bağlantısı olmayan saçma bir yorum.

Senin gibiler yüzünden hangi partiden ideolojiden olursa olsun ülkesi için çalışan insanların emeklerini başka yöne çekip değersiz kılmaktan öteye giden bir şey değil.

Büyük ihtimalle çocuksun almıyor bazı şeyleri zihnin.
ozbey08yani önümüzdeki yıllarda uzayda ezan sesi duyduk haberleri çıkarBu nasıl bir çapsız yorumdur.Haberle...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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ozbey08 1 yıl
yani önümüzdeki yıllarda uzayda ezan sesi duyduk haberleri çıkar
2 Yanıt Yanıtla +15
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Guest-F8946C419 1 yıl
Ülkenin gelişmesi neden zoruna gitmiş ki bazılarının?
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1 Avatar
Vatikanli Mumin 1 yıl
Işımalarin frekansları nasıl tespit edilip dinleniyor?
Bu isimalar hangi frekans aralığında? Ne gibi aletlerle o frekanslar dinleniyor ?
Cevaplarsaniz çok sevinirim
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Bluflame 1 yıl
şehrin ortasına kurmuşlar, bu gibi hassas aletler radyo frekans gürültüsünden uzak yerlere kurulur genelde, dibinde apartman binaları var, mikrodalga fırın, cep telefonu falan bunu etkilemezmi ? (süper emin değilim bilen varsa söylesin)
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Guest-F8946C419 1 yıl
Ülkenin gelişmesi neden zoruna gitmiş ki bazılarının?
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ONY86 1 yıl
giresunda da sanırım bu tür bilimsel bi tesis kuruluyordu.kayseri biraz uzak benim için ama umarım önceki yorumlardaki gibi şeyler olmaz
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ssbrutality 1 yıl
:D
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sonofmana 1 yıl
"Çat" sesi buradan geliyormuş.
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ozbey08 1 yıl
yani önümüzdeki yıllarda uzayda ezan sesi duyduk haberleri çıkar
2 Yanıt Yanıtla +15
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ahnksqualt 1 yıl ozbey08
ozbey08

yani önümüzdeki yıllarda uzayda ezan sesi duyduk haberleri çıkar

Bu nasıl bir çapsız yorumdur.

Haberle hiç bir bağlantısı olmayan saçma bir yorum.

Senin gibiler yüzünden hangi partiden ideolojiden olursa olsun ülkesi için çalışan insanların emeklerini başka yöne çekip değersiz kılmaktan öteye giden bir şey değil.

Büyük ihtimalle çocuksun almıyor bazı şeyleri zihnin.
1 Yanıt Yanıtla +18
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serafon 1 yıl ozbey08
ozbey08

yani önümüzdeki yıllarda uzayda ezan sesi duyduk haberleri çıkar

Sürekli kurtarıcı ve mucize bekleyen zihniyetle bu zihniyet arasında fark göremiyorum. Ortada iş yok, yapıcı sonuç yok, en iyi ihtimalle sadece laf!
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radyo astronomi, uzay çalışmaları ve
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