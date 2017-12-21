Türkiye’de radyo astronomi çalışmaları başladı

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Türkiye’de ilk kez radyo dalga boyundaki ışınlar ve bunların astronomik kaynakları gözlemlenecek. Erciyes Üniversitesi’nde UZAYBİMER’e kurulumu tamamlanan radyo teleskopu ile astronomi çalışmaları yapılacak. Uluslararası gözlem çalışmalarının bir parçası olacak.

Ulusal Radyo Gözlemevi Kurulum Çalışması projesinin bir parçası olan bu adımı TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi yürütüyor. Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük‘ün yaptığı açıklamada, üniversite bünyesinde yer alan radyo teleskobun, artık akademik çalışmalar ve araştırmalarda kullanılmaya hazır hale geldiği belirtiliyor. Radyo teleskopu kumanda eden yazılım UZAYBİMER’deki araştırmacılar tarafından oluşturuldu.

Radyo Astoronomi Nedir?

Radyo Astronomi, gökcisimlerinden gelen ve optik teleskoplar yoluyla algılanması mümkün olmayan ışık dalga boylarının incelendiği, astronominin önemli bir alanıdır.

Önemli bir teknoloji ve bilgi birikimi gerektiren bu alanda çalışmaların yapılabilmesi için, Erciyes Üniversitesi bünyesinde uzun yıllardır araştırma ve geliştirme faaliyetleri sürdürülüyordu. Şu anda kullanıma hazır haldeki 12.8 metre çaplı radyo teleskop ile uzak galaksilerden gelen ışımalar, kuazarlar ve pulsarlar gibi radyo dalga boyunda aktif olan gizemli gökcisimleri gözlemlenip, uluslar arası alanda yapılan gözlem ve araştırmalara ortak olunabilecek.