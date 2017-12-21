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Yılın en çok kazandıran mesleği: Oto göçük ustalığı

Türkiye'de 2017 yılının en çok kazandıran mesleği belli oldu. Mühendis, yazılım uzmanı, yapay zeka direktörü, doktor vs gibi meslekler yerine hiç beklenmedik bir meslek "yılın en çok kazananı" oldu.
1 yıl
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30
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) tarafından yapılan araştırmaya göre 2017 yılında en çok kazandıran meslek “oto göçük ustalığı” oldu. Oto göçük ustaları, günlük 500 euroyu aşan kazanç elde ediyor.

Yaz aylarında İstanbul ve çevresinde gerçekleşen dolu yağışı sonrası pek çok otomobilde göçül meydana geldi. Fiziksel hasarı tamir ettirmek için servis noktalarına hücum edilince usta kısıtlığı yaşandı. Türkiye'de yeterli sayıda usta bulunamadığı için sigorta firmaları yurt dışından ithal ustalar getirilmişti.

Yılın en çok kazandıran mesleği: Oto göçük ustalığı

Türkiye’de göçük tamiri yapan Türk ve yabancı ustalar günlük 500 euroyu aşan kazanç elde ediyor. Özellikle piyasada zor bulunan ve fiyatı yüksek otomobillerin yedek parçalarının pahalı olmasından dolayı sigorta firmaları mecburen ustalara yüksek fiyat ödemeyi kabul ediyor. Firmalar usta bulmakta zorlandığı için elindeki ustaları kaybetmek istemiyor. Hatta Portekiz, Brezilya, Çin gibi ülkelerden gelip Türkiye’de çalışmaya başlayan ustalar var.

Onarımı düzgün yapılmayan araçlar için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurabilirsiniz

Tamir edilen araçların boyalarında durduk yere bozulma yaşanmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, bu durumun ayıplı hizmet kapsamına girdiğini belirterek şu açıklamada bulundu:

"Dolu nedeniyle araçlarını tamirden aldıktan sonra göçüklerin giderilmediği gibi boyalarında bozulma gören binlerce tüketiciden şikâyet aldık. Bu durum Tüketici Kanunu’na göre ayıplı hizmettir. Araç sahipleri 6 bin liraya kadar olan zararları için bireysel olarak ikametlerinin bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetlerine bizzat giderek veya internet üzerinden herhangi bir ücret ödemeden başvurabilirler."

TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, "Göçük sektöründe ülke olarak sınıfta kaldık. Bizim ekmeğimizi Portekizli, Brezilyalı ustalar gelip elimizden aldı. İşsiz nüfusumuz var ama yetiştirecek, meslek sahibi yapacak insanları bulamıyoruz; meslek liselerimiz maalesef yetersiz. İŞKUR´dan ve Çalışma Bakanlığımızdan işsiz gençleri yetiştirmek için bize göndermelerini talep ettik. Ortalama 1.5-2 ay süren eğitimler sonrası yetiştirdiğimiz ustaları sektöre kazandırmak ve yabancı ustaları evlerine göndermek istiyoruz" dedi.


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kımyasal 1 yıl
Yabancı ülkelerde adam gidip yenisini alıyor,bizde anca amelelik para etsin
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ESER14 1 yıl
Hep içimde uhte kalmıştır oto sanayi işi. Amcam için 2. El pejo 206 nın otomatik şanzumanına baktıralım dedik. Adamı 20 dk bekledik dükkanında. 5 dk bir tur attık, yalandan bi bilgisayra bağladı otomatik şanzuman şans işidir dedi 50 tl aldı yolladı. Adamın kapısında 2-3 kişi daha sırada bekliyordu.
Bi tane de eksozcu var. Dpf filan temizliyor. Sıfır maliyetle günlük en az 1000 tl kemiksiz cirosu var.
Otomobillere bu kadar merakım varken alakadız bir bölümü okuyup 3bin tl ye talim ediyorum.
Hep içimde uhte kalmıştır oto sanayi işi. Amcam için 2. El pejo 206 nın otomatik şanzumanına baktıralım dedik. Adamı 20 dk bekledik dükkanında. 5 dk bir tur at...
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2 Yanıt Yanıtla +17
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BekirTemel 1 yıl
Haha
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fb.1907 1 yıl
Dolu dolu tamir
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efendihazretleri 1 yıl
10-15 yıl kadar sora oto elektrikçilerin milletvekilinden fazla kazancı olacak.
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muammer816 1 yıl
çırak ve kalfalara kısaca gençlere ve işçilere az maaş çok iş devri kapanmadıkça, işsiz insanlarımızın da ailelerinden aldıkları destek bitmediği sürece,belki de en önemlisi şükürcülük ve sebat etme bitmediği sürece ustalık bitecek ve yurtdışından gelen çalışmaya son derece muhtaç,ekmek bulamayan insanlar bizim ülkemizde bugün karın tokluğuna yarın bizim elde edemediğimiz haklarla çalışacaklardır.
bugün oto sanayide asgari ücretle veya asgari ücretin bir tık üstü maaşlarla, nerdeyse insanlık dışı çalışma koşullarıyla çalışmak zorunda kalan bütün insanlarımıza burdan selam olsun.
dipnot.üniversite diplomalı oto tamircisi.
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tenekekutu 1 yıl
Daha sıcağı sıcağına örnek vereyim. Aracın sol tarafından hafif çarptı birisi.Davlumbaz sadece düzeltilecek boyanacak. Kaportacı ve boyacım iyi ustadır yıllardır bu işi yaparlar fiyatları ortalamanın az üstünde ödediğim rakam 400 TL. Normalde 500 TL. Sıradan bir yere yaptırsam en düşük 250 TL verirdim. Yapılan iş olarak da kaporta düzeltme takma 2 saat kadar,boya da 1 saat aldı.
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St Batuhan 1 yıl
" meslek liselerimiz maalesef yetersiz "
Diyecek başka laf yok!
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zeytinkoy 1 yıl
İyi göçük ustaları güzel kazanıyor ve bence hakediyorlar (iyiyse)
Arabadaki göçüğü kaportacıda yaptırsan boyanacak ve değer kaybı olacak. Adamlar sana değer kaybı yaşatmadan kaportanı düzeltiyor ve aldıkları para hemen hemen kaportacı ile aynı. Aslında daha çok almaları lazım, sonuçta kaportacı gibi arabanda değer kaybına neden olan boyama işlemi yapmıyorlar.
Yalnız bu iş ciddi ustalık istiyor. Ben 4 kere göçük tamiri yaptırdım, birisi mükemmeldi, ikisi iyiydi, birisi ise kötüydü.
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hollowman_ 1 yıl
biri yazmış "imamhatiplerde kaporta bölümü açılsın" bi diğeri "yabancı ülkelerde tamir etmeyip yenisini alıyolar" hem saçma sapan nefretle dolu hem de dünyadan bir haber yaşıyor, gelip burada insanları hakir görüyorlar bir de.
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kadirirdem 1 yıl
Vay be ilginçmiş.
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elcas 1 yıl
artık ustalık kolay. adamların eli kirlenmiyor. 30 dkda 200 tl. biz o para için 2 gün çalışıyoruz.
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