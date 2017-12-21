Yılın en çok kazandıran mesleği: Oto göçük ustalığı

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) tarafından yapılan araştırmaya göre 2017 yılında en çok kazandıran meslek “oto göçük ustalığı” oldu. Oto göçük ustaları, günlük 500 euroyu aşan kazanç elde ediyor.

Yaz aylarında İstanbul ve çevresinde gerçekleşen dolu yağışı sonrası pek çok otomobilde göçül meydana geldi. Fiziksel hasarı tamir ettirmek için servis noktalarına hücum edilince usta kısıtlığı yaşandı. Türkiye'de yeterli sayıda usta bulunamadığı için sigorta firmaları yurt dışından ithal ustalar getirilmişti.

Türkiye’de göçük tamiri yapan Türk ve yabancı ustalar günlük 500 euroyu aşan kazanç elde ediyor. Özellikle piyasada zor bulunan ve fiyatı yüksek otomobillerin yedek parçalarının pahalı olmasından dolayı sigorta firmaları mecburen ustalara yüksek fiyat ödemeyi kabul ediyor. Firmalar usta bulmakta zorlandığı için elindeki ustaları kaybetmek istemiyor. Hatta Portekiz, Brezilya, Çin gibi ülkelerden gelip Türkiye’de çalışmaya başlayan ustalar var.

Onarımı düzgün yapılmayan araçlar için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurabilirsiniz

Tamir edilen araçların boyalarında durduk yere bozulma yaşanmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, bu durumun ayıplı hizmet kapsamına girdiğini belirterek şu açıklamada bulundu:

"Dolu nedeniyle araçlarını tamirden aldıktan sonra göçüklerin giderilmediği gibi boyalarında bozulma gören binlerce tüketiciden şikâyet aldık. Bu durum Tüketici Kanunu’na göre ayıplı hizmettir. Araç sahipleri 6 bin liraya kadar olan zararları için bireysel olarak ikametlerinin bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetlerine bizzat giderek veya internet üzerinden herhangi bir ücret ödemeden başvurabilirler."

TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, "Göçük sektöründe ülke olarak sınıfta kaldık. Bizim ekmeğimizi Portekizli, Brezilyalı ustalar gelip elimizden aldı. İşsiz nüfusumuz var ama yetiştirecek, meslek sahibi yapacak insanları bulamıyoruz; meslek liselerimiz maalesef yetersiz. İŞKUR´dan ve Çalışma Bakanlığımızdan işsiz gençleri yetiştirmek için bize göndermelerini talep ettik. Ortalama 1.5-2 ay süren eğitimler sonrası yetiştirdiğimiz ustaları sektöre kazandırmak ve yabancı ustaları evlerine göndermek istiyoruz" dedi.