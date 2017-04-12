Türkiye'de vatandaş da elektrik satabilecek

Ülkemiz için yeni bir dönem kapıda. Vatandaşlar artık evlerinin veya işyerlerinin çatılarına kuracakları güneş panelleri ile hem kendi elektriğini üretecek hem de ihtiyaç fazlasını şebekeye satarak para kazanabilecekler. Yeni düzenlemeyle birlikte elektrik üretimi ve satışı elektrik üretimine devlet desteği ile serbest bırakılıyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan taslağa göre vatandaşlar 10 kW'a kadar üretim yapan güneş enerjisi panelleriyle ürettikleri elektiğin fazlasını şehir şebekesine satabilecek. Apartman ve siteleri yakından ilgilendiren düzenlemeyle birlikte enerji tasarrufu konusunda da ilerleme sağlanması bekleniyor.

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Bağlantı başvurusu ilgili şebeke işletmecisine yapılabilecek. Belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kurulacak olan üretim tesisi, ilgili tüketim tesisinin ölçüm noktasından dağıtım sistemine bağlanacak. Üretim tesisinin kurulu gücü, başvuru ile ilişkilendirilecek tüketim tesisatının bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünden fazla olamayacak.

Proje 90 gün içinde resmi kurumlara onaylatılacak

Üretim tesisi ile ilişkilendirilecek her bir tüketim aboneliği için bir adet başvuru yapılabilecek. Tam ve eksiksiz olarak İlgili Şebeke İşletmecilerine yapılan başvurular hakkında bir sonraki ayın ilk 20 günü içerisinde Çağrı Mektubu düzenlenecek. Çağrı Mektubu sahibi kişiye 90 gün süre verilecek ve söz konusu süre içerisinde üretim tesisinin projesini Bakanlığa veya Bakanlığın yetki verdiği kuruma onaylattırmak ve proje onayına ilişkin belgeyi ilgili şebeke işletmecisine sunmakla yükümlü olacak.

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Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’in 7'nci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında güneş enerjisine dayalı lisanssız üretim başvurularında sunulması gereken bilgi ve belgeler listesi şu şekilde:

1. Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu

8. Koordinatlı aplikasyon krokisi

Güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için lisanssız üretim başvurularına ve ihtiyaç fazlası enerjinin değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin taslak dosyasına haberimizin kaynak kısmından ulaşabilirsiniz.

http://www.epdk.org.tr/TR/Dokuman/7820

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Tüzel kişiyi temsil ve imzalamaya yetkili şahıs/şahısların ‘Yetki Belgeleri’Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu ya da asgari iki yıl süreli, ekinde imza sirküleri yer alan kira sözleşmesiBirden fazla kullanıcının bulunduğu binalarda (apartman vs) apartman veya sitelerin karar defterlerinde başvuru sahibi için güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurulabileceğine dair karar örneğinin noter onaylı suretiÇatı uygulaması kapsamında tesis edilecek olan paneller için, gerekli olması halinde, imar mevzuatı çerçevesinde sunulması gereken belgelerTüketim tesisatına ait abone (tesisat) numarasıKurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması