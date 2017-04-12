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Türkiye'de vatandaş da elektrik satabilecek

EPDK'nın hazırladığı taslağa göre vatandaşlar evlerinin veya işyerlerinin çatılarına kuracakları güneş panelleriyle hem kendi elektriğini üretecek hem de ihtiyaç fazlasını satarak para kazanabilecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Ülkemiz için yeni bir dönem kapıda. Vatandaşlar artık evlerinin veya işyerlerinin çatılarına kuracakları güneş panelleri ile hem kendi elektriğini üretecek hem de ihtiyaç fazlasını şebekeye satarak para kazanabilecekler. Yeni düzenlemeyle birlikte elektrik üretimi ve satışı elektrik üretimine devlet desteği ile serbest bırakılıyor.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan taslağa göre vatandaşlar 10 kW'a kadar üretim yapan güneş enerjisi panelleriyle ürettikleri elektiğin fazlasını şehir şebekesine satabilecek. Apartman ve siteleri yakından ilgilendiren düzenlemeyle birlikte enerji tasarrufu konusunda da ilerleme sağlanması bekleniyor.
Ayrıca Bkz. "Casper’ın çift arka kameralı ilk akıllı telefonu VIA F1 tanıtıldı"
Bağlantı başvurusu ilgili şebeke işletmecisine yapılabilecek. Belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kurulacak olan üretim tesisi, ilgili tüketim tesisinin ölçüm noktasından dağıtım sistemine bağlanacak. Üretim tesisinin kurulu gücü, başvuru ile ilişkilendirilecek tüketim tesisatının bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünden fazla olamayacak.

Proje 90 gün içinde resmi kurumlara onaylatılacak 

Üretim tesisi ile ilişkilendirilecek her bir tüketim aboneliği için bir adet başvuru yapılabilecek. Tam ve eksiksiz olarak İlgili Şebeke İşletmecilerine yapılan başvurular hakkında bir sonraki ayın ilk 20 günü içerisinde Çağrı Mektubu düzenlenecek. Çağrı Mektubu sahibi kişiye 90 gün süre verilecek ve söz konusu süre içerisinde üretim tesisinin projesini Bakanlığa veya Bakanlığın yetki verdiği kuruma onaylattırmak ve proje onayına ilişkin belgeyi ilgili şebeke işletmecisine sunmakla yükümlü olacak.
Ayrıca Bkz. "Trafik sigortasında yeni uygulama ile taksit imkanı kalkıyor"
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’in 7'nci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında güneş enerjisine dayalı lisanssız üretim başvurularında sunulması gereken bilgi ve belgeler listesi şu şekilde:
1. Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu
2. Tüzel kişiyi temsil ve imzalamaya yetkili şahıs/şahısların ‘Yetki Belgeleri’
3. Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu ya da asgari iki yıl süreli, ekinde imza sirküleri yer alan kira sözleşmesi
4. Birden fazla kullanıcının bulunduğu binalarda (apartman vs) apartman veya sitelerin karar defterlerinde başvuru sahibi için güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurulabileceğine dair karar örneğinin noter onaylı sureti
5. Çatı uygulaması kapsamında tesis edilecek olan paneller için, gerekli olması halinde, imar mevzuatı çerçevesinde sunulması gereken belgeler
6. Tüketim tesisatına ait abone (tesisat) numarası
7. Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması
8. Koordinatlı aplikasyon krokisi
Güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için lisanssız üretim başvurularına ve ihtiyaç fazlası enerjinin değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin taslak dosyasına haberimizin kaynak kısmından ulaşabilirsiniz.

http://www.epdk.org.tr/TR/Dokuman/7820 Yorum Yaz
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mehmedaltair 2 yıl en beğenilen
Şimdi aklımda tek soru var.

Bu elektriği satarken devlete %18 kdv ödüyoruz. Sonra bizim sattığımız dağıtımcı da satarken tekrar kullanan kişinin faturasına %18 kdv ekliyor. Bu devlet bu kadar aciz mi ki her şeyden çifter çifter vergi almadan ayakta kalamıyor. Bir zahmet her şeyden nasıl daha fazla vergi alırız diye düşünmek yerine bu kadar fazla israf etmesek deseler herkes tarafından daha çok sevilecekler ama farkında değiller. Şu yönetim şekliyle ülkeyi 5 yaşındaki çocuk da yönetebilir zor bir şey yok. Vergi al, daha fazla vergi al, vergiyi arttır...
Şimdi aklımda tek soru var.Bu elektriği satarken devlete %18 kdv ödüyoruz. Sonra bizim sattığımız dağıtımcı da satarken tekrar kullanan kişinin fatur...
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Yanıtla +53
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ozmenakif 2 yıl
Bu şekilde elektrik üretenlere kayıp kaçak bedeli, ve TRT'nin yaktığı elektrik payı da ödenecek mi?
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gxhero 2 yıl
Aklıma şu da geldi şimdi bunlar elektirik için kota koyar ürettiğin elektirik kotayı geçerse ceza, az kalırsa ceza sistemi getirirler bir de üzerine bu işten yılmış kişilere taahhüt deyip cayma bedeli vs gibi bir sürü şey kitlerler ne de olsa damadın göbek yapması gerek yiyecek ki göbek büyüsün, insan evladı gibi de yemiyorlar! (meşhur serpme kahvaltı resmi)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Aklıma şu da geldi şimdi bunlar elektirik için kota koyar ürettiğin elektirik kotayı geçerse ceza, az kalırsa ceza sistemi getirirler bir de üzerine bu işten yı...
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1 Avatar
Paetzold 2 yıl
Kaçakcilar geliyor insanin aklina
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FearFromHe 2 yıl
Arkadasimin babasi bu isi yapiyor aylik 50 milyar civari kazanclari var toplamda 600 milyarlik harcama yapildi sistemin kurulmasi icin
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axaxa 2 yıl
Kaçak kullanmasınlar biz satmasak da olur
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DH Misafiri 2 yıl
Sahsen mimar olsam bu yasayi yeni yapilacak site,toplu konut yapiminda cok guze pazarlardim.Elektrik faturasi bizden yada her ay hesabiniza 50 tl yatirma garantisi
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DH Misafiri 2 yıl
K.D.V. tamamını son kullanıcının ödediği vergidir. 100 Tl +kdv tutarında bir malı aldığınızda 18 Tl kdv ödersiniz,ancak bu malı siz 110 Tl + KDV'ye satarsanız ödediğiniz kdv 1.8 Tl olur.
Bir yanlış anlamayı düzelteyim dedim..
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Behre17 2 yıl
Kırolar elektrik çalmasın yeter.
google.com/...
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cgdincer 2 yıl
Sırf benim bildiğim 10 yıldır zaten bu var, bunun şu anda burda haber olması içerik aldığınız yerin yeni haber yapmasından mı ?
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Kerim5100 2 yıl
Bunun da altından türlü hinlik çıkar. Seni işletme gösterip vergi alırlar ya da paneller için işletme ücreti alırlar malum burda insanımızın hayrına birşey yapılmaz.
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olağan_şüpheli 2 yıl
kaçak elektirik kullanan doğulular , batıya yarı fiyatına elektirik satar artık
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CWaRRioR 2 yıl
Doğuda kaçak elektriği devlete geri satarlar, elektrik kullanıp para kazanırlar. Ha niye doğu derseniz kayıp kaçağın en yüksek olduğu bölge olduğu için.
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