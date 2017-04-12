Trafik sigortasında yeni uygulama ile taksit imkanı kalkıyor

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelge, bugün itibariyle yürürlüğe girerken sigorta şirketlerine bazı yükümlülükler getiriyor. Sigorta şirketleri, sürücülerin hasar durumlarına göre yer aldığı 7 basamaklı sistemde artık her basamak için belirlenmiş olan tavan fiyatlardan daha fazla ücret talep edemeyecek . Bugün ise sürücülerin mevcut sigorta ödemelerine göre daha ucuz olan bu sisteme yönelik bazı iddialar ortaya atıldı.

Tek Fiyat Politikası Taksit İmkanını Kaldırdı

İddialara göre genelgenin yürürlüğe girmesiyle birlikte fiyatlarında değişiklik yapan sigorta şirketleri, sürücülerin ödemeleri taksitle yapmasına imkan tanımıyor. Tavan uygulamasıyla birlikte sigorta şirketlerinin birbirlerinden farklı, rekabetçi fiyat teklifinde bulunması söz konusu olmadığı için şirketler taksit uygulamasına son verildiği söyleniyor.

Bununla birlikte yeni genelgede 12 Nisan'dan önce sigorta yaptırmış sürücüler için olumsuz durumlar da mevcut. İlk olarak genelgenin yürürlük tarihinden önce zorunlu trafik sigortası yapmış sürücüler bu poliçelerini iptal ederek yeniden düzenleyemeyecek. Yani halihazırda sigortası bulunan kişiler indirimli fiyatlardan yararlanamayacak. Ayrıca bu sürücülerin sigorta şirketlerinden yeni fiyatlara göre ödeme iadesi alması da söz konusu değil.

Mayıs ayından itibaren tavan fiyatların her ay yüzde 1 artacağı uygulama 31 Aralık tarihinde son bulacak. 7 Basamaklı sistemde ilk kez sigorta yaptıran araçların içinde bulunduğu 4.basamak baz alınarak diğer basamakların tavan fiyatları belirlenmiş durumda. Türkiye geneli için 4.basamak tavan fiyatları ise otomobiller için 807, motorsiklet için 329, kamyonetler için 1055 ve kamyonlar için 2258TL olarak belirlenmiş durumda.

Farklı Şehirlerde Farklı Tavan Fiyatlar

Yeni tavan uygulaması sisteminde Türkiye 8 farklı ödeme bölgesine ayrılırken bazı şehirlerdeki sürücüler; İzmir, Kayseri, Yalova ve Erzurum üzerinden belirlenen Türkiye geneli fiyatlarından yüzde 5'e kadar daha düşük tavan fiyatlarıyla karşılaşacak. İstanbul'daki sürücüler için belirlenen tavan fiyatları Türkiye geneline göre yüzde 6; Ankara, Kocaeli ve Bursa'daki sürücüler için ise yüzde 3 daha yüksek.

http://www.tsb.org.tr/images/Documents/2017-1%20Genrlgr.pdf