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Trafik sigortasında yeni uygulama ile taksit imkanı kalkıyor

Bugünden itibaren zorunlu trafik sigortası için tava fiyat uygulamasına geçildi ancak iyi sürücü ile kötü sürücüyü ayıran bu sisteme dair önemli iddialara ortaya atılmış durumda.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelge, bugün itibariyle yürürlüğe girerken sigorta şirketlerine bazı yükümlülükler getiriyor. Sigorta şirketleri, sürücülerin hasar durumlarına göre yer aldığı 7 basamaklı sistemde artık her basamak için belirlenmiş olan tavan fiyatlardan daha fazla ücret talep edemeyecek. Bugün ise sürücülerin mevcut sigorta ödemelerine göre daha ucuz olan bu sisteme yönelik bazı iddialar ortaya atıldı.

Tek Fiyat Politikası Taksit İmkanını Kaldırdı 

İddialara göre genelgenin yürürlüğe girmesiyle birlikte fiyatlarında değişiklik yapan sigorta şirketleri, sürücülerin ödemeleri taksitle yapmasına imkan tanımıyor. Tavan uygulamasıyla birlikte sigorta şirketlerinin birbirlerinden farklı, rekabetçi fiyat teklifinde bulunması söz konusu olmadığı için şirketler taksit uygulamasına son verildiği söyleniyor. 
Bununla birlikte yeni genelgede 12 Nisan'dan önce sigorta yaptırmış sürücüler için olumsuz durumlar da mevcut. İlk olarak genelgenin yürürlük tarihinden önce zorunlu trafik sigortası yapmış sürücüler bu poliçelerini iptal ederek yeniden düzenleyemeyecek. Yani halihazırda sigortası bulunan kişiler indirimli fiyatlardan yararlanamayacak. Ayrıca bu sürücülerin sigorta şirketlerinden yeni fiyatlara göre ödeme iadesi alması da söz konusu değil.
Mayıs ayından itibaren  tavan fiyatların her ay yüzde 1 artacağı uygulama 31 Aralık tarihinde son bulacak. 7 Basamaklı sistemde ilk kez sigorta yaptıran araçların içinde bulunduğu 4.basamak baz alınarak diğer basamakların tavan fiyatları belirlenmiş durumda. Türkiye geneli için 4.basamak tavan fiyatları ise otomobiller için 807, motorsiklet için 329, kamyonetler için 1055 ve kamyonlar için 2258TL olarak belirlenmiş durumda.

Farklı Şehirlerde Farklı Tavan Fiyatlar

Yeni tavan uygulaması sisteminde Türkiye 8 farklı ödeme bölgesine ayrılırken bazı şehirlerdeki sürücüler; İzmir, Kayseri, Yalova ve Erzurum üzerinden belirlenen Türkiye geneli fiyatlarından yüzde 5'e kadar daha düşük tavan fiyatlarıyla karşılaşacak. İstanbul'daki sürücüler için belirlenen tavan fiyatları Türkiye geneline göre yüzde 6; Ankara, Kocaeli ve Bursa'daki sürücüler için ise yüzde 3 daha yüksek. 

http://www.tsb.org.tr/images/Documents/2017-1%20Genrlgr.pdf Yorum Yaz
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9unkarekoku 2 yıl
Bu yasalar zaten ne zaman tüketici taraflı oldu ki şimdi olsun! Kaşıkla ver kepçeyle al!
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m_kucukaksoy 2 yıl
ben fiyatlar yukarda iken 413 tl yaptırdım 2 gün sonra fiyatlar düştü düşsede aynı fiyata yaptırırdım
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Tomris01 2 yıl
Hala taksit yapan şirkerler devam ediyor mu?
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korsallar 2 yıl Tomris01
Tomris01
Hala taksit yapan şirkerler devam ediyor mu?

Yapanlar var.
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spacewolf 2 yıl ufuk-34JD58
Maalesef hocam :(
Bir gecede geriye dönüş işlemi kaldırdılar.
4 kişiyle toplantı yaparlarsa olacak olan bu ne yazık ki.
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mucahidkarakus 2 yıl
Seve seve yapacaklar merak etmeyin.
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esdegel06 2 yıl
Trafik sigortasında taksit yok tamam da Kaskoda durum nasıl peşin? taksit?
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damneed 2 yıl esdegel06
Trafikte Doğa sigorta 4 taksit yapıyor,
Kasko'da taksitler aynı devam.
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spacewolf 2 yıl esdegel06
Halk sigorta , Mapfr ve Ray sigorta taksit yapmakta hocam.
Kaskoda taksitler arttı
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spacewolf 2 yıl esdegel06
Halk sigorta , Mapfre ve Ray sigorta taksit yapmakta hocam.
Kaskoda taksitler arttı
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eSSelamuAleykum 2 yıl
Bu ülkede bir şeyin fiyatı düşecek, vatandaş lehine daha verimli olacak gibi haberler duyuyorsanız anlayın ki o şey kol gibi girecek..
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burak939 2 yıl
Sigorta şirketlerinin hepsi gavur ve sigorta yapmak şart, daima millet için !
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AAABBBTR42 2 yıl
Aslında şuan hayırcıların temsil ettiği muhalif grubun cahili daha çoktur ama onlara verilmiş bazı imtiyazlardan dolayı mış gibi yapma hakları vardır:)
Herkes her şeyi bilmeyebilir, hatta fikri bile olmayabilir normaldir ama bunlar araya iki-üç tane sihirli kelime sıkıştırarak çabucak biliyormuş ama bu işlerden yorulmuş söylemiyormuş havası verirler, verdiklerini sanırlar.
Çomar lafını gördüysen tiyatro başlamış demektir, mısırını kap gel.
Birde kabul edelim insan kalitemiz çok düşük, görüşü hayata bakışı farketmeksizin bulunduğu makamı mevkiyi konumu elinden geldiğince ortam elverdiğince suistimal ediyor herkes, şu "ben dürüstüm devleti yönetenler çok ahlaksız canım" ayaklarına gülüyorum. Emin olun kendi hayatında işyerindeki A4 kağıda tenezzül eden adamdır muhtemelen. Nette yazılanları çok ciddiye almayın ben dahil, insanların kendini olduğundan önemli gösterme gibi bir zaafı ve çabası var.
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novinovi 2 yıl
Paşa paşa Taksit yapacaklar hiççç kafanızı yormayın.Yoksa o her yıl kayıtlı 1.5-2 milyon trafik sigortası yaptırmayan araç sayısı bir anda 3.5 milyona çıkar.Mecbur o taksiti yapacaklar kafanızı yormayın.Ona bir formül bulur onlar.Yandaki komşu mağazadan beyaz eşya alır gibi yapıp yine 5-6 taksite bölerler sıkmayın canınızı.
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Kuray 2 yıl
Geçen sene 902 TL'ye yapılan sigortayı bu sene 597 TL' den Eureko Sigorta ile Bonus'a özel 5 taksik şeklinde ödeme yaptım.
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