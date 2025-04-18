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    Türkiye, güneş enerjisinde 21 GW kapasiteyi geride bıraktı

    EPİAŞ (Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.) ve TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) verilerine göre Türkiye, güneş enerjisinde 21 GW kapasiteyi geride bıraktı. Kapasite bir yılda yüzde 129 artırıldı.

    Türkiye, güneş enerjisinde 21 GW kapasiteyi geride bıraktı Tam Boyutta Gör
    Türkiye, özellikle güneş enerjisinde önemli ilerlemeler kaydetmeye devam ediyor. Ülkenin toplam kurulu elektrik gücünde rüzgar ve güneş enerjisinin payı mart sonunda yaklaşık yüzde 30'a ulaşırken EPİAŞ (Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.) ve TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) verilerine göre Türkiye'nin elektrik kurulu gücü mart sonunda 117 bin 876 megavat (117,8 GW) oldu.

    Güneş enerjisinde 21 GW’a ulaşıldı

    Türkiye, güneş enerjisinde 21 GW kapasiteyi geride bıraktı Tam Boyutta Gör
    Güneş enerjisine yapılan yatırımlar ise meyvelerini veriyor. Geçtiğimiz yılın mart ayında 16,7 GW seviyesinde olan kurulu güneş enerjisi kapasitesi 2025 Mart ayında yüzde 29’luk bir artışla 21,6 GW seviyesine ulaştı.

    Öte yandan rüzgar enerjisinde ne yazık ki bu denli bir büyümeden söz etmek mümkün değil. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 12,08 GW olan kurulu güç, bu yılın mart ayında 13,09 GW oldu. Güneşten gelen büyük artış sayesinde mart sonunda rüzgar ve güneş enerjisinin kurulu güç içindeki toplam payı yüzde 25,7 iken, bu mart sonunda yüzde 30'a ulaştı.

    Türkiye, güneş enerjisinde 21 GW kapasiteyi geride bıraktı Tam Boyutta Gör
    Elektrik üretim santrallerinin kurulu güçleri kaynak bazında incelendiğinde, ilk sırada 24.601 MW (%20,9) ile Doğal Gaz yer almakta. Ardından 23.863 MW (%20,2) ile Barajlı, 13.098 MW (%11,1) ile Rüzgar, 11.075 MW (%9,4) ile Taş Kömür-Linyit, 10.456 MW (%8,9) ile İthal Kömür, 8.358 MW (%7,1) ile Akarsu ve 26.434 MW (%22,4) ile Diğer kaynaklar gelmekte. Diğer kaynakların kurulu güç dağılımı incelendiğinde, 21.630 MW ile Güneş, 2.116 MW ile Biyokütle ve 1.734 MW ile Jeotermal yer alıyor.
    Kaynakça https://www.teias.gov.tr/ https://www.epias.com.tr/ https://www.aa.com.tr/tr/enerjiterminali/yenilenebilir/elektrik-kurulu-gucunde-ruzgar-ve-gunesin-payi-yuzde-30a-yukseldi/48414
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