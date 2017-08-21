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Türkiye'den gözlemlenemeyen tarihi güneş tutulmasını buradan canlı izleyin

Kuzey Amerika'nın son 99 yıl içerisindeki ilk güneş tutulmasına artık sadece birkaç saat kaldı. Türkiye'den gözlemlenemeyen tam tutulmayı haberimizdeki canlı yayınlarla takip edebilirsiniz.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
38,5b
1
15
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Türkiye'den gözlemlenemeyen tarihi güneş tutulmasını buradan canlı izleyin
Bugün TSİ 19.00'dan sonra başlayacak olan tarihi güneş tutulması bildiğiniz üzere Türkiye'den gözlenemiyor. Ancak yalnızca Kuzey Amerika'daki bazı eyaletlerde gözlemlenebilecek olan bu tarihi tam tutulmayı yine de kaçırmak istemiyorsanız Slooh gözlemevi ve NASA'nın yapacağı canlı yayınları takip edebilirsiniz.

Oregon'dan Güney Karolina'ya kadar birçok eyaletten gözlemlenebilecek olan tutulmayı özellikle ABD'li vatandaşlar büyük bir heyecanla bekliyor. Zira benzer bir tam tutulma Kuzey Amerika'da en son 99 yıl önce, 1918'de gerçekleşmişti. ABD'liler ilk defa deneyimleyebilecekleri bu anları haftalardır çok büyük bir merakla bekliyorlar.
Tam tutulma NASA'nın açıkladığı bilgilere göre Oregon, Idaho, Montana, Wyoming, Nebraska, Kansas, Iowa, Missouri, Illinois, Tennessee, Kentucky, North Caroline, South Caroline ve Georgia eyaletlerinde gözlemlenebilecek. Ayrıca ABD'nin geri kalan eyaletlerinde de tam olarak olmasa da yine parçalı bir tutulma gözlemlenebiliyor olacak.

Tabi belirtilen eyaletlerde bulunmadığınız sürece tutulmayı tam anlamıyla deneyimlemeniz maalesef mümkün değil. Ancak yine de NASA'nın ve Slooh gözlemevinin canlı yayınlarını kullanarak orada olmasanız bile o muhteşem anlara şahitlik etme fırsatı elde edebilirsiniz.

Aşağıdaki YouTube penceresinden NASA'nın canlı yayınını takip edebilirsiniz. Slooh gözlemevinin yayını için de buraya tıklamanız yeterli. Tutulma ilk kez Oregon'da bu akşam TSİ 19.04 gibi görülecek. NASA'nın internet sitesine göre artık sadece dakikalar kalmış durumda
  
Güncelleme: Tutulma Oregon'da parçalı olarak başladı. Kısa bir süre içerisinde tam bir tutulma görülebilecek.
Güncelleme 20.17: Tam tutulma başladı. 

https://eclipse2017.nasa.gov Yorum Yaz
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Arapkahvesi 2 yıl en beğenilen
AKP iktidarı yüzünden güneş tutulmasını dahi izleyemiyoruz!!!!
1 Yanıt Yanıtla +11
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DH Misafiri 2 yıl
"Cüheyla" değil abisi "cühela" ;)...
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DH Misafiri 2 yıl
Galakside düz bir nesne gözlemlenememişken ,cahilce fikirlerin peşinden gidenlerin fikirleri daha DÜZ gibi..
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DH Misafiri 2 yıl
Adam haklı beyler. Ben ecevit zamanında güneş tutulması yaşadım 8 9 yaslarindaydim tarlada römork un altına girmiştik. Havaya bakıp yıldızları görüp beynimin allak bullak oluşunu hala unutmadim. Şimdi amerika da oluyor tutulma.
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Mesudum 2 yıl
Yanlış hatırlamıyorsam bizdeki en son tam tutulma 2006 yılında yaşandı.
Hatta avatarımı o gün bizzat çektiğim tutulmadan yapmıştım.
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fuujitsu 2 yıl
Bu tutulmalar bizim ülkede niye hiç gözlenemiyor yaw ben mi kaçırıyorum tutulma olurken?
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Sirkadyen 2 yıl fuujitsu
fuujitsu
Bu tutulmalar bizim ülkede niye hiç gözlenemiyor yaw ben mi kaçırıyorum tutulma olurken?

Yılda en az iki üç defa gerçekleşiyor, geçiş bölgeleri sürekli değiştiğinden aynı ülkeye denk gelmesi nadir. Türkiye'den düzgünce gözlemlenebilecek en erken güneş tutulması 2030'da.
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DH Misafiri 2 yıl
Ne cahil cüheyla insanlar var. Bunu bile siyaset e bağladınız. Yazık...
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Guest-F30ED544B 2 yıl
Çabuk düz dünyacılar gelmeden.
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12 Angry Men 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Allah nasadan razı olsun, sayelerinde canlı tutulmayı ızledım.
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redoracle 2 yıl
İzledim kör oldum teşekkürler DH
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Arapkahvesi 2 yıl en beğenilen
AKP iktidarı yüzünden güneş tutulmasını dahi izleyemiyoruz!!!!
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LambayaFunfDe 2 yıl Arapkahvesi
işte beklediğim yorum
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