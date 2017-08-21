Türkiye'den gözlemlenemeyen tarihi güneş tutulmasını buradan canlı izleyin

Bugün TSİ 19.00'dan sonra başlayacak olan tarihi güneş tutulması bildiğiniz üzere Türkiye'den gözlenemiyor. Ancak yalnızca Kuzey Amerika'daki bazı eyaletlerde gözlemlenebilecek olan bu tarihi tam tutulmayı yine de kaçırmak istemiyorsanız Slooh gözlemevi ve NASA'nın yapacağı canlı yayınları takip edebilirsiniz.



Oregon'dan Güney Karolina'ya kadar birçok eyaletten gözlemlenebilecek olan tutulmayı özellikle ABD'li vatandaşlar büyük bir heyecanla bekliyor. Zira benzer bir tam tutulma Kuzey Amerika'da en son 99 yıl önce, 1918'de gerçekleşmişti. ABD'liler ilk defa deneyimleyebilecekleri bu anları haftalardır çok büyük bir merakla bekliyorlar.





Tabi belirtilen eyaletlerde bulunmadığınız sürece tutulmayı tam anlamıyla deneyimlemeniz maalesef mümkün değil. Ancak yine de NASA'nın ve Slooh gözlemevinin canlı yayınlarını kullanarak orada olmasanız bile o muhteşem anlara şahitlik etme fırsatı elde edebilirsiniz.



Aşağıdaki YouTube penceresinden NASA'nın canlı yayınını takip edebilirsiniz. Slooh gözlemevinin yayını için de

Tam tutulma NASA'nın açıkladığı bilgilere göre Oregon, Idaho, Montana, Wyoming, Nebraska, Kansas, Iowa, Missouri, Illinois, Tennessee, Kentucky, North Caroline, South Caroline ve Georgia eyaletlerinde gözlemlenebilecek. Ayrıca ABD'nin geri kalan eyaletlerinde de tam olarak olmasa da yine parçalı bir tutulma gözlemlenebiliyor olacak.Tabi belirtilen eyaletlerde bulunmadığınız sürece tutulmayı tam anlamıyla deneyimlemeniz maalesef mümkün değil. Ancak yine de NASA'nın ve Slooh gözlemevinin canlı yayınlarını kullanarak orada olmasanız bile o muhteşem anlara şahitlik etme fırsatı elde edebilirsiniz.Aşağıdaki YouTube penceresinden NASA'nın canlı yayınını takip edebilirsiniz. Slooh gözlemevinin yayını için de buraya tıklamanız yeterli. Tutulma ilk kez Oregon'da bu akşam TSİ 19.04 gibi görülecek. NASA'nın internet sitesine göre artık sadece dakikalar kalmış durumda

Güncelleme: Tutulma Oregon'da parçalı olarak başladı. Kısa bir süre içerisinde tam bir tutulma görülebilecek.

Güncelleme 20.17: Tam tutulma başladı.

https://eclipse2017.nasa.gov