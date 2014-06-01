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Türkiye'nin ilk yerli giyilebilir cihazı Turkcell'den geldi

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Türkiye'nin ilk yerli giyilebilir cihazı Turkcell'den geldi

Türkiye'nin ilk yerli 4G akıllı telefonu sloganı ile T50 modelini lanse eden Turkcell, giyilebilir cihaz pazarında da iddialı olmak istediğini T-Fit fitness bilekliğini lanse ederek gösterdi. 

Türkiye'nin ilk yerli giyilebilir cihazı ünvanına sahip olan T-Fit, 0.49 inçlik OLED ekrana sahip. Bilek hareketi ile uyku modundan çıkabilen T-Fit, atılan adım, yakılan kalori, uyku kalitesi gibi yaşam aktivitelerini takip edebiliyor, Bluetooth 4.0 üzerinden iOS ve Android cihazlarınıza aktarabiliyor. 

Saat gösterimi de yapabilen cihaz bu sayede standart bir kol saati olarak da işlev görebiliyor. Uyku kalitesini temel alarak cihaz titreşimli alarm uyarısı da verebiliyor. Cihazın ortalama kullanım süresi ise 4 güne kadar.

Turkcell akıllı bilekliğini kısa süre içerisinde sanal mağaza ve iletişim mağazaları üzerinden satışa sunacak. Cihazın fiyatı ise 119TL olarak belirlenmiş. 




http://www.turkcell.com.tr/cihazlar/aksesuarlar/turkcell-t-fit?place=last_viewed_devices Yorum Yaz
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Noxco 4 yıl en beğenilen
Turkcell yıllardır giydiriyor zaten, bu yeni bir haber değilki
4 Yanıt Yanıtla +169
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mkyb 4 yıl
Akıllı saat falan hikaye. Askerliğimin sonuna kadar taş gibi çalışan saate saat derim ben. Üstelik pil ömrü 3-4 sene. Sokaktaki Nijeryalı zencilerden çakmalarını 5 liraya temin edebilirsiniz.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Akıllı saat falan hikaye. Askerliğimin sonuna kadar taş gibi çalışan saate saat derim ben. Üstelik pil ömrü 3-4 sene. Sokaktaki Nijeryalı zencilerden çakmaları...
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1 Yanıt Yanıtla +45
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neo01470 4 yıl
Türkiye de mi üretilmiş ?
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Vega 4 yıl
Kesin Çine sipariş vermişlerdir.Sonrada millete yerli diye yutturuyorlar.Aynı T50 gibi.
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Elsa 4 yıl
Tipi hoş değil
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Gece772 4 yıl
T50 görünüş kötü işlem bakımın dan iyi olabilir
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skyrime2828 4 yıl
Geçende zenciye lacoste çakma saati sordum 100 lira dedi. Bunu görünce direk almaya karar verdim.
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~Furkan61~ 4 yıl
Yerli tabiki ya , arkasında made in china yazan telefonda yerli. Milletin milli duygularını sömürmeyi bırak Turkcell her Çin'e yaptırdığın telefona yerli deyip durma.
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namre3kutuk 4 yıl ~Furkan61~
~Furkan61~

Yerli tabiki ya , arkasında made in china yazan telefonda yerli. Milletin milli duygularını sömürmeyi bırak Turkcell her Çin'e yaptırdığın telefona yerli deyip durma.

Üretim Çin'de başlayacak ama Vestel'de devam edecek.
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kymelria 4 yıl
Saat gösterimi de yapabilen cihaz bu sayede standart bir kol saati olarak da işlev görebiliyor.


BAK SEEEEEEN
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Moribito 4 yıl
???


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ilker07 4 yıl
Sağlık bakımından yarar/zararlarını BİLGİLİ birisi açıklayabilirse mükemmel olur. Kulaktan dolma bilgiler yerine kaliteli bilgilere ihtiyacımız var.
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onur01651 4 yıl
pilli mi faturalı mı :/
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credo 4 yıl
Su geçirmezlik özelliği olup olmadığından bahsedilmemiş. Sakat..
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shadowtr 4 yıl
Bu saat değil, çözemeyenler olmuş bir hayli...
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cemir7 4 yıl
Turkcell hiçbir elektronik cihazı üretme veya dizayn etme kabiliyetine sahip bir şirket değil.Turkcell Vodafone gibi firmaların bizim dediği cihazların hepsi aslında hazır tasarım.
Aynı ürünün adını çocuğunuzun adını yapıp çinden bir fabrikayla anlaşıp sizde kendiniz yapmış gibi piyasaya sürebilirsiniz.
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oquzcan41 4 yıl
Fiyatıda hesaba kattığımız zaman başarılı olmuş ancak görünüşün üzerine biraz daha düşmeleri lazım.
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ardarda45 4 yıl
Saat gösterimi de yapabilen cihaz bu sayede standart bir kol saati olarak da işlev görebiliyor....

Hell Yeah!!!





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namre3kutuk 4 yıl
SMS , gelen çağrı uyarısı gibi özellikler bulunmuyor sanırım. Cihaz kontrolü yapılamıyor. Almayı düşünenler bunu göz önüne alsınlar derim. 150 TL'ye bu dediklerimi yapan cihazlar mevcut.
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