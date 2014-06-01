Türkiye'nin ilk yerli giyilebilir cihazı Turkcell'den geldi





Türkiye'nin ilk yerli 4G akıllı telefonu sloganı ile T50 modelini lanse eden Turkcell, giyilebilir cihaz pazarında da iddialı olmak istediğini T-Fit fitness bilekliğini lanse ederek gösterdi.





Türkiye'nin ilk yerli giyilebilir cihazı ünvanına sahip olan T-Fit, 0.49 inçlik OLED ekrana sahip. Bilek hareketi ile uyku modundan çıkabilen T-Fit, atılan adım, yakılan kalori, uyku kalitesi gibi yaşam aktivitelerini takip edebiliyor, Bluetooth 4.0 üzerinden iOS ve Android cihazlarınıza aktarabiliyor.





Saat gösterimi de yapabilen cihaz bu sayede standart bir kol saati olarak da işlev görebiliyor. Uyku kalitesini temel alarak cihaz titreşimli alarm uyarısı da verebiliyor. Cihazın ortalama kullanım süresi ise 4 güne kadar.





Turkcell akıllı bilekliğini kısa süre içerisinde sanal mağaza ve iletişim mağazaları üzerinden satışa sunacak. Cihazın fiyatı ise 119TL olarak belirlenmiş.













http://www.turkcell.com.tr/cihazlar/aksesuarlar/turkcell-t-fit?place=last_viewed_devices