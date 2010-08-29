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Türkler uçuyor: AMD işlemciyle elde edilen 3DMark Vantage rekoru Türkiye'de

8 yıl
14,3b
1
107
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Türkler uçuyor: AMD işlemciyle elde edilen 3DMark Vantage rekoru Türkiye'de
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Ülkemizde gerçekleştirilen FIBA 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası için televizyonlarda sık sık görmeye başladığımız yeni bir reklam var; Türkler Uçuyor. İşte uçan Türkler yeni bir başarıya daha imza attı ve AMD işlemcilerle alınmış en yüksek 3DMark Vantage skoruna imza atarak bu alanda elde edilmiş yeni dünya rekorunun sahibi oldular.

Kırdıkları rekorlar ve kazandıkları yarışmalarla forumlarımızda da yakından tanınan Recep Kulan "hey" ve Mehmet Can Tosuner "tosunermc" gerçekleştirdikleri yeni bir çalışma sonucunda bir başka dünya rekoruna imza attılar. Bu alanda ilk defa denenen bir yöntemle izolasyon için pirinç kullanmaya karar veren ekip önemli bir başarıya imza attı.

Recep Kulan "hey" açıklamasında, hem suyu daha iyi emdiği hem de daha yüksek izolasyon sağladığı için un yerine pirinç kullanmaya karar verdiğini ve Sıvı Azot (LN2) kullanılarak yapılan çalışma kapsamında dünya rekoru kırdıklarını söyledi. Peki rekor sahibi ekip, AMD işlemci ile kırılan yeni dünya rekorunda hangi donanımlardan faydalandı.

hey ve tosunermc'nin rekor kırdığı sistemin bileşenleri şu şekilde;

- AMD Phenom II X6 1090T Black Edition işlemci
- Asus Crosshair IV Formula Anakart
- Kingston HyperX 2x 2GB 2133MHz CL 9 bellek
- ATi Radeon HD 5970 x 2 Ekran kartı
- Cougar 1200 Watt + Asus 750 Watt güç kaynağı

Ekstrem koşullarda yapılan bu özel çalışmada, 6GHz'e çıkartılan Phenom II X6 1090T Black Edition işlemcisine, grafik işlemci hızları 947MHz'e, bellek çalışma frekansları ise 4480MHz'e çıkartılan çift GPU'lu ATi Radeon HD 5970'in iki tanesi (Crossfire X modunda) eşlik etti. 3DMark Vantage ile gerçekleştirilen testler sonucunda elde edilen 41520 puanlık performance skoru, bu alandaki dünya rekorunu Türkiye'ye getirdi. Ekibimiza başarılarının devamını diliyor ve yeni dünya rekorları bekliyoruz: Türkler uçuyor!

Türkler uçuyor: AMD işlemciyle elde edilen 3DMark Vantage rekoru Türkiye'de
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Türkler uçuyor: AMD işlemciyle elde edilen 3DMark Vantage rekoru Türkiye'de
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Türkler uçuyor: AMD işlemciyle elde edilen 3DMark Vantage rekoru Türkiye'de
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MythShaman 8 yıl
Türkler başka alanlarda uçsunlar, bu nedir ne zırvalık ne saçmalıktır, buna harcanacak vakit ve paraya daha faydalı birşeyler oluşturulamazmı? kimin ne işine yarar bu.?
madem zeki yetenekli arkadaşlar, birşeyler üretmeye tasarlamaya çalişsinlar para ve vakitlerini bunlara ayırmasınlar, kimse benden tebrik beklemesin , okadar gereksiz bir işki bu nereye gidiyoruz diyorum kendi kendime,
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bayozi 8 yıl
Evet arkadaşlar videosunu çekmemişlermi! video olursa daha güzel olurdu.
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bayozi 8 yıl
bazıları piriçle soğutuluğunu sanmış hey allahım yarebbim...
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thunderwatcher 8 yıl
Şöyle bir bakıyorum da çok güzel iş başarmışlar üstelik bunu diğer modifiyeciler gibi özel ekipmanlar kullanarak değil, herkesin gidip satın alabileceği malzemelerle gerçekleştirmişler. Bence en önemlisi bu. Dürüst olmak lazım kimin yakınlarında 2 işlemciyi birden üzerinde barındırabilen anakart satan bir bilgisayarcı var? Arkadaşların kullandığı ram'ler bile CL9 kingston... Çok özel donanımlar kullanan diğer modifiyeciler bile QUAD SLI düzeninde en fazla 43.000 küsür puan elde ederken bence muhteşem bir sonuç almış arkadaşlar. Yürekten kutluyorum.
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DeTaXs 8 yıl
yanlışlıkla dökülmüş olabilir mi acaba ilk başta :D
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SchutZ 8 yıl
Tebrikler
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yukselsucuoglu 8 yıl
Tebrikler
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northernlights 8 yıl
Tebrikler.
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8gen 8 yıl
Tebrikler...Başarılarınızın devamını diliyorum.
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V2 8 yıl
tebrikler
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Towarscke 8 yıl
Profesyonel bir basari ama acacak ve princ bunu biraz golgelemis gibi..
Emeginize saygim buyuk ve aldiginiz rekoru icten dileklerimle tebrik ederim...

Princ, un, silgi gibi seyler yerine, daha profesyonellige yakisan icatlarda bulunmanizi oneririm..
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Ironpumper 8 yıl
Bravo :)
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halepce 8 yıl
Pirinç ve açacak olaya ayrı bir hava katmış. Profesyonel hız aşırtma yaptık.
Neyle yaptınız: Bir su bardağı Pirinç, Ve işlemci için de bir adet açacak.
:)))
İşin şakası tabi
Overlockda Amd cephesinde bu yıl oldukça iyi gelişmelere tanık olduk. bunların en önemlisinin Türkler tarafından yapılmış olması da oldukça gurur verici.
kullanılan benchmark programları tam anlamıyla 6 çekirdekli işlemcileri desteklediğinde bu sonuçlar daha yukarılara çıkacaktır diye düşünüyorum. 1090T BE fiyat performans oranı oldukça iyi bir işlemci. Overlock konusunda da çok iyi olduğunu göstermiş oldu.
Dip Not: Ama bu işlemciyi yapanlar Pirinçle rekor kırıldığını duyunca bir sonraki jeneresyonda kutu içeriğine fan yerine Birinci sınıf pirinçte koymasınlar :)))
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the_alien89 8 yıl
tebrik ediyorum çok güzel Türk işi bir çalışma olmuş videosu olsaydı keşke daha güzel olurdu izlemek isterdim
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Furkán 8 yıl

cihantopuz

Pirinç ve açacak olaya ayrı bir hava katmış. Profesyonel hız aşırtma yaptık.

Neyle yaptınız: Bir su bardağı Pirinç, Ve işlemci için de bir adet açacak.

:)))

İşin şakası tabi

Overlockda Amd cephesinde bu yıl oldukça iyi gelişmelere tanık olduk. bunların en önemlisinin Türkler tarafından yapılmış olması da oldukça gurur verici.

kullanılan benchmark programları tam anlamıyla 6 çekirdekli işlemcileri desteklediğinde bu sonuçlar daha yukarılara çıkacaktır diye düşünüyorum. 1090T BE fiyat performans oranı oldukça iyi bir işlemci. Overlock konusunda da çok iyi olduğunu göstermiş oldu.

Dip Not: Ama bu işlemciyi yapanlar Pirinçle rekor kırıldığını duyunca bir sonraki jeneresyonda kutu içeriğine fan yerine Birinci sınıf pirinçte koymasınlar :)))

Pirinç'i CPU'yu soğutmak için kullanmıyolarki.. Yapılan denemelerde nem ve terlemeyi ortadan kaldırmak için kullanıyolar..
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