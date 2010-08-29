Türkler uçuyor: AMD işlemciyle elde edilen 3DMark Vantage rekoru Türkiye'de

Ülkemizde gerçekleştirilen FIBA 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası için televizyonlarda sık sık görmeye başladığımız yeni bir reklam var; Türkler Uçuyor. İşte uçan Türkler yeni bir başarıya daha imza attı ve AMD işlemcilerle alınmış en yüksek 3DMark Vantage skoruna imza atarak bu alanda elde edilmiş yeni dünya rekorunun sahibi oldular.

Kırdıkları rekorlar ve kazandıkları yarışmalarla forumlarımızda da yakından tanınan Recep Kulan "hey" ve Mehmet Can Tosuner "tosunermc" gerçekleştirdikleri yeni bir çalışma sonucunda bir başka dünya rekoruna imza attılar. Bu alanda ilk defa denenen bir yöntemle izolasyon için pirinç kullanmaya karar veren ekip önemli bir başarıya imza attı.

Recep Kulan "hey" açıklamasında, hem suyu daha iyi emdiği hem de daha yüksek izolasyon sağladığı için un yerine pirinç kullanmaya karar verdiğini ve Sıvı Azot (LN2) kullanılarak yapılan çalışma kapsamında dünya rekoru kırdıklarını söyledi. Peki rekor sahibi ekip, AMD işlemci ile kırılan yeni dünya rekorunda hangi donanımlardan faydalandı.

hey ve tosunermc'nin rekor kırdığı sistemin bileşenleri şu şekilde;

- AMD Phenom II X6 1090T Black Edition işlemci

- Asus Crosshair IV Formula Anakart

- Kingston HyperX 2x 2GB 2133MHz CL 9 bellek

- ATi Radeon HD 5970 x 2 Ekran kartı

- Cougar 1200 Watt + Asus 750 Watt güç kaynağı



Ekstrem koşullarda yapılan bu özel çalışmada, 6GHz'e çıkartılan Phenom II X6 1090T Black Edition işlemcisine, grafik işlemci hızları 947MHz'e, bellek çalışma frekansları ise 4480MHz'e çıkartılan çift GPU'lu ATi Radeon HD 5970'in iki tanesi (Crossfire X modunda) eşlik etti. 3DMark Vantage ile gerçekleştirilen testler sonucunda elde edilen 41520 puanlık performance skoru, bu alandaki dünya rekorunu Türkiye'ye getirdi. Ekibimiza başarılarının devamını diliyor ve yeni dünya rekorları bekliyoruz: Türkler uçuyor!

