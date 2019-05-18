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Türksat 6A'nın çıkışı gecikecek, maliyeti artacak

Yapımına 2014 yılında başlanan TÜRKSAT 6A haberleşme uydu projesinin bir kez daha ertelenmesi gündemde. Ayrıca ödeneğin büyük bölümü harcandı. Ek ödeneklerle birlikte maliyetin artması bekleniyor.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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60
Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türksat 6A'nın çıkışı gecikecek, maliyeti artacak
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Tümüyle yerli ve milli kaynaklarla yapılacak TÜRKSAT 6A haberleşme uydusu projesinde son durum pek iç açıcı değil. Proje henüz tamamlanmamasına rağmen ödeneğin büyük bölümü harcandı ve teslim tarihinin ötelenmesi planlanıyor.

Ödenek bitti

Projenin tamamı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TÜBİTAK bütçelerinden 600 milyon TL ödenek ayrıldı. Bugün bu kaynağın neredeyse tamamı harcanmış durumda ancak projenin yüzde 60’a yakını tamamlandı. Habertürk’ün haberine göre 450-500 milyon TL daha ödenek talebi gündeme geldi. Bu talebin kabul edilmesi halinde ödemeyi yine Ulaştırma Bakanlığı’nın yapması bekleniyor. Bu durumda, projenin maliyeti 1 milyar TL’yi aşacak.

Proje yetişmedi

TÜRKSAT 6A projesi 15 Aralık 2014 tarihinde başladı. 5 yılda tamamlanması gereken proje yetişmedi. “Bir defa ve son kez” olmak kaydıyla süre 2019 yılı Aralık ayından 2020 yılı Aralık ayına uzatıldı. Ancak görünen o ki proje yine yetişmeyecek. Sürenin bir yıl daha uzatılması yani 2021 yılı Aralık ayında tamamlanması planlanıyor.

TÜRKSAT 6A uydusu, hazır olduğu takdirde 42 derece doğu yörüngesine fırlatılacak. Uydunun 18’i aktif 5’i yedek olmak üzere toplam 23 aktarcısı bulunacak ve toplam kütlesi 4 bin 300 kilogram ağırlığında olacak. Uydunun kullanım ömrü ise 16 yıl olacak.


https://www.haberturk.com/turksat-6a-nin-maliyeti-katlanacak-2466709-teknoloji Yorum Yaz
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profecco 3 hf. en beğenilen
TRT vergisinin yetmemesi üzerine Atv vergisi, Star Tv vergisi, Show Tv vergisi...
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kmlfgkc 3 hf.
valla saray maray yapılacağına birileri uydu yapmaya çalışsın ülkemde. ben acımam 1 milyarmış 2 milyarmış
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DaRK_KniGHT_ 3 hf.
Suriyelilere harcanan 35 milyar dolar ile 35.000 tane Türksat 6a yapilabilirdi mesela
3 Yanıt Yanıtla +36
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2 Avatar Avatar
wakara 3 gün
Son durum nedir ?
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Askaparta 2 hf.
Adam akıllı yapalım da bütçe ayrılsın. Daha düşüğüne yapan ülkeler var ama bizim yolumuz daha uzun.
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idris-tolar 2 hf.
Ekonomi krize girdi siz yeni uyduyu unutun.
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svs 2 hf.
En son twitter da okçuluk vakfına 16,5 trilyon para yattığı ile alakalı konu vardı.
Reis gerek görmemiş uyduya yatırım yapmayı, okçuluk federasyonuna yatırım yapmış.
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vonderplanitz 2 hf. svs
Uzaya çıkan uydu falan yok ki. Aya çıkan füzeler, ayda yürüyen insanlar... hepsi TV de birer film sadece. 600 Milyon harcandı bitmedi. Bitmedi dedikleri 300-500bin TL bile tutmayacak uydu füzesi fırlatma filmleri, uzaya çıkan uydu animasonları, haber prodüksiyonu. Temelden aldatılıyorsunuz, farkında değilsiniz.
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arekamint 2 hf.
tamamı ile tecrübesizlik ve hesaplayamama
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gs09gs09 2 hf.
Odesinler ulan herkesden her ay trt vergisi kesiliyor 2 aylik trtyi aktarsinlar buraya nolmus yani
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vonderplanitz 2 hf. gs09gs09
﻿Dünyanın cevresinde 35bin uydu var deniliyor ya, daha o bile yalan. 0 uydu.
Ha şimdi de "uydu yapılıyor ancak para yetmedi" Olmayan uydu için para yetmedi, heheh. Her türlü kandırılıyorsun farkında değilsin.
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DH Misafiri 2 hf.
kur farkı??????
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RaptorFX 2 hf.
HD yayın yapamayan tüm çöpleri temizlesinler zaten. Sazan avlayan kanallar ve eski Türk filmi yayınlayan kanallardan gına geldi. Hatta bazı sözüm ona ulusal yayın yapan ama tırnak makinesinden hallice cihazlarla çekim yapan tüm çöpleri temizlesinler mümkünse. 65" TV aldık geçtim 4K yı gerçek HD yayın bulursan öp başına koy.
Bir de uydunun sürekli sinyal yok hatası vermesi de ayrı delirtiyor bugünlerde. Kanalların yarısı var yarısı yok. Uydu kablosunu sök tak hop hepsi geri gelmiş...
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vonderplanitz 2 hf. RaptorFX
O sorun bile (en ufak bir yağmur bulutu geldiğinde sinyalin kaybolması) bu uydu olayında bize anlatılmayan, bilinmeyen bazı şeyler olduğunu gösterir.
Uzaydan güçlü sinyal bulutu delip geçmesi gerekirdi değil mi yaaa. Ama geçemiyor.
Bu "uzay teknolojisi" bize anlatıldığı gibi değil. Uzayda dolaşan uydular falan. Yerden atmosfere sinyali gönderiyorlar ve atmosfer yansıtarak çanakla sinyali topluyoruz. Sinyal yerde başlıyor ve yerden cok uzaklaşmadan, yerde bitiyor, uzay ve uydu ise bu işin pazarlaması oluyor. "Her pazarlamacı yalancıdır" Seth Godin.
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smart1978 2 hf.
Istanbul yanıyor Türkiye yanıyor.
Uydu ne işimize...
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V4LKyR 2 hf.
Beceriksizlik kokuyor.
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