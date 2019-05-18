Türksat 6A'nın çıkışı gecikecek, maliyeti artacak

Ödenek bitti
Projenin tamamı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TÜBİTAK bütçelerinden 600 milyon TL ödenek ayrıldı. Bugün bu kaynağın neredeyse tamamı harcanmış durumda ancak projenin yüzde 60’a yakını tamamlandı. Habertürk’ün haberine göre 450-500 milyon TL daha ödenek talebi gündeme geldi. Bu talebin kabul edilmesi halinde ödemeyi yine Ulaştırma Bakanlığı’nın yapması bekleniyor. Bu durumda, projenin maliyeti 1 milyar TL’yi aşacak.
Proje yetişmedi
TÜRKSAT 6A projesi 15 Aralık 2014 tarihinde başladı. 5 yılda tamamlanması gereken proje yetişmedi. “Bir defa ve son kez” olmak kaydıyla süre 2019 yılı Aralık ayından 2020 yılı Aralık ayına uzatıldı. Ancak görünen o ki proje yine yetişmeyecek. Sürenin bir yıl daha uzatılması yani 2021 yılı Aralık ayında tamamlanması planlanıyor.
TÜRKSAT 6A uydusu, hazır olduğu takdirde 42 derece doğu yörüngesine fırlatılacak. Uydunun 18’i aktif 5’i yedek olmak üzere toplam 23 aktarcısı bulunacak ve toplam kütlesi 4 bin 300 kilogram ağırlığında olacak. Uydunun kullanım ömrü ise 16 yıl olacak.
https://www.haberturk.com/turksat-6a-nin-maliyeti-katlanacak-2466709-teknoloji Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Reis gerek görmemiş uyduya yatırım yapmayı, okçuluk federasyonuna yatırım yapmış.
Ha şimdi de "uydu yapılıyor ancak para yetmedi" Olmayan uydu için para yetmedi, heheh. Her türlü kandırılıyorsun farkında değilsin.
Bir de uydunun sürekli sinyal yok hatası vermesi de ayrı delirtiyor bugünlerde. Kanalların yarısı var yarısı yok. Uydu kablosunu sök tak hop hepsi geri gelmiş...
Uzaydan güçlü sinyal bulutu delip geçmesi gerekirdi değil mi yaaa. Ama geçemiyor.
Bu "uzay teknolojisi" bize anlatıldığı gibi değil. Uzayda dolaşan uydular falan. Yerden atmosfere sinyali gönderiyorlar ve atmosfer yansıtarak çanakla sinyali topluyoruz. Sinyal yerde başlıyor ve yerden cok uzaklaşmadan, yerde bitiyor, uzay ve uydu ise bu işin pazarlaması oluyor. "Her pazarlamacı yalancıdır" Seth Godin.
Uydu ne işimize...
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