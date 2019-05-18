Türksat 6A'nın çıkışı gecikecek, maliyeti artacak

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Tümüyle yerli ve milli kaynaklarla yapılacak TÜRKSAT 6A haberleşme uydusu projesinde son durum pek iç açıcı değil. Proje henüz tamamlanmamasına rağmen ödeneğin büyük bölümü harcandı ve teslim tarihinin ötelenmesi planlanıyor.

Ödenek bitti

Projenin tamamı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TÜBİTAK bütçelerinden 600 milyon TL ödenek ayrıldı. Bugün bu kaynağın neredeyse tamamı harcanmış durumda ancak projenin yüzde 60’a yakını tamamlandı. Habertürk’ün haberine göre 450-500 milyon TL daha ödenek talebi gündeme geldi. Bu talebin kabul edilmesi halinde ödemeyi yine Ulaştırma Bakanlığı’nın yapması bekleniyor. Bu durumda, projenin maliyeti 1 milyar TL’yi aşacak.

Proje yetişmedi

TÜRKSAT 6A projesi 15 Aralık 2014 tarihinde başladı. 5 yılda tamamlanması gereken proje yetişmedi. “Bir defa ve son kez” olmak kaydıyla süre 2019 yılı Aralık ayından 2020 yılı Aralık ayına uzatıldı. Ancak görünen o ki proje yine yetişmeyecek. Sürenin bir yıl daha uzatılması yani 2021 yılı Aralık ayında tamamlanması planlanıyor.

TÜRKSAT 6A uydusu, hazır olduğu takdirde 42 derece doğu yörüngesine fırlatılacak. Uydunun 18’i aktif 5’i yedek olmak üzere toplam 23 aktarcısı bulunacak ve toplam kütlesi 4 bin 300 kilogram ağırlığında olacak. Uydunun kullanım ömrü ise 16 yıl olacak.

https://www.haberturk.com/turksat-6a-nin-maliyeti-katlanacak-2466709-teknoloji