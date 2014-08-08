Twitch önemli değişikliklere gidiyor





YouTube tarafından satın alındığına dair haberlerin geldiği video akış platformu Twitch, kullanım şartlarında önemli değişikliklere gittiğini duyurdu.





Değişiklikler genelde telif hakkı ile ilgili. İlk değişiklik istek üzerine videolarda - VOD eğer video sahibinin lisanslamadığı bir müzik yer alıyorsa bu videonun sessize alınması. İkinci değişiklik ise videonun kaydedilmesinin önüne geçilmesi.





Twitch bu değişiklik için Audible Magic teknolojisini kullanıyor ve videoları tarama işlemini bununla yapıyor. Ancak kendisi çalıp kendisi söyleyen kullanıcılar videolarının sessize alındığı konusunda şikayetlerde bulunmaya başladı. Twitch ise bu kullanıcılar için bir başvuru modülü devreye sokacağını duyurdu.





Diğer bir değişiklik ise videoların uzun süre kayıt edilmesi konusunda. Önceden video sahipleri ilk olarak üç gün videolarını saklayabilirken, daha sonra süresiz kayıt etme seçeneği sunuluyordu. Artık videolar 14 gün saklanacak ve sonrasında tamamen silinecek.





Twitch yaptığı analizde videoların ilk 14 gün sıkça seyredildiğini sonrasında ise atıl kaldığını görmüş. Bu bakımdan videolar için 14 gün sınırı getirilmiş.

http://www.androidcentral.com/twitch-changes-vod-policies-mute-copyrighted-audio-wipe-saved-videos-after-14-days