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Twitch önemli değişikliklere gidiyor

4 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Twitch önemli değişikliklere gidiyor

YouTube tarafından satın alındığına dair haberlerin geldiği video akış platformu Twitch, kullanım şartlarında önemli değişikliklere gittiğini duyurdu.

Değişiklikler genelde telif hakkı ile ilgili. İlk değişiklik istek üzerine videolarda - VOD eğer video sahibinin lisanslamadığı bir müzik yer alıyorsa bu videonun sessize alınması. İkinci değişiklik ise videonun kaydedilmesinin önüne geçilmesi. 

Twitch bu değişiklik için Audible Magic teknolojisini kullanıyor ve videoları tarama işlemini bununla yapıyor. Ancak kendisi çalıp kendisi söyleyen kullanıcılar videolarının sessize alındığı konusunda şikayetlerde bulunmaya başladı. Twitch ise bu kullanıcılar için bir başvuru modülü devreye sokacağını duyurdu.

Diğer bir değişiklik ise videoların uzun süre kayıt edilmesi konusunda. Önceden video sahipleri ilk olarak üç gün videolarını saklayabilirken, daha sonra süresiz kayıt etme seçeneği sunuluyordu. Artık videolar 14 gün saklanacak ve sonrasında tamamen silinecek. 

Twitch yaptığı analizde videoların ilk 14 gün sıkça seyredildiğini sonrasında ise atıl kaldığını görmüş. Bu bakımdan videolar için 14 gün sınırı getirilmiş.  

http://www.androidcentral.com/twitch-changes-vod-policies-mute-copyrighted-audio-wipe-saved-videos-after-14-days Yorum Yaz
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keremak35 4 yıl en beğenilen
Google bozucak twitch belli oldu şimdiden geçmiş olsun
1 Yanıt Yanıtla +8
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kandorfeyta 4 yıl
Gereksiz işler.
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darkest earth 4 yıl
Daha kaliteli olur. Maalesef böyle şeyler olacak.
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rotsenz0NZ0 4 yıl
Gugıl amca bozuyor yavaş yavaş
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carter 4 yıl
İyi saçmalamışlar.
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Elsa 4 yıl
Yine mi Google
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BekirTemel 4 yıl
Facebook WhatsApp ı bozar derken asıl google elini neye atsa bozuyor.
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mares626 4 yıl
Ulan google

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Volkanbaba 4 yıl
Ulan Google
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pastadanadam 4 yıl
Ya sanki insanlar Youtube'daki Twitch'deki oyun videolarını müzik dinlemek için açıyorlarda, düşmüşler telifin peşine. Bazı sanatçının full albümleri yıllardır Youtube'da var ona müdahale yok, videoların arkasındaki müziğe takmışlar.
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keremak35 4 yıl en beğenilen
Google bozucak twitch belli oldu şimdiden geçmiş olsun
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bkaakco 4 yıl
Resmen gerileme olmuş. Yazık.
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benkimim50 4 yıl
youtube kokuları gelmeye başlamış twitch ten bekliyordum bir süre sonra bunların başlayacağını zaten.
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