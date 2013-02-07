Twitter CEO'su Dick Costolo'nun hedefi, 1 milyar kullanıcı sayısına erişmek

Twitter CEO'su Dick Costolo, The Wall Street Journal'a verdiği röportajda sosyal ağ hakkında çeşitli açıklamalar bulundu. Bu açıklamalar şirketin halka arzından geçtiğimiz günlerde kullanıma sunulan kısa video uygulaması Vine'a kadar uzandı.





Halka arzın kaçınılmaz olmadığını dile getiren CEO, röportajda hedeflerine ve öngörülerine de yer verdi. Çalışanlarının değişimden korkmasının en büyük endişesi olduğunu dile getiren CEO, şimdilerde öğrenme eğrisiyle mücadele ettiklerini belirtti. Hedefleri arasında Twitter'ı 1 milyarlık bir kullanıcı sayısına ulaştırmak olduğunu da belirten Costolo, bu hedefi gerçekleştirmek için önemli yatırımlar yaptıklarını dile getirdi. Twitter'daki öne çıkan tweetlerin e-posta yoluyla haftalık olarak kullanıcılara sunulduğu bültenlere de değinen CEO, bu bültenleri önemli bir aşama olarak nitelerken, servisin Twitter'ı kullanıcıların iş akışlarına dahil etmede önemli rol oynayacağını belirtti.





Facebook'un Instagram'ı almak için kendilerinden önce davrandığını dile getiren Costolo, bununla birlikte kopya bir fotoğraf servisi yerine farklı alanlar üzerinde yoğunlaşarak, "Yükselen Değer" olarak tanımladıkları Vine'ı ortaya koyduklarını belirtti. Altı saniyelik bir video oluşturma uygulaması olan Vine'ın bu kısa videolarını "Hiper anlaşılmadık yayıncılık" olarak tanımlayan CEO, bu durumun yaratıcılığı ön plana çıkararak insanları yeni bir sanat biçiminin içine ittiğini ifade etti.





1 milyarlık kullanıcı sayısı gibi önemli bir hedefin peşinde olan Twitter'ın yeni bir akım oluşturması beklenen kısa video uygulaması Vine ile insanların yaratıcılığını ne kadar zorlayacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.theverge.com/2013/2/6/3959878/twitter-ceo-dick-costolo-calls-vine-the-next-thing-interview