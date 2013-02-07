Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Twitter CEO'su Dick Costolo'nun hedefi, 1 milyar kullanıcı sayısına erişmek

6 yıl
346
1
9
Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Twitter CEO'su Dick Costolo'nun hedefi, 1 milyar kullanıcı sayısına erişmek
Twitter CEO'su Dick Costolo, The Wall Street Journal'a verdiği röportajda sosyal ağ hakkında çeşitli açıklamalar bulundu. Bu açıklamalar şirketin halka arzından geçtiğimiz günlerde kullanıma sunulan kısa video uygulaması Vine'a kadar uzandı.

Halka arzın kaçınılmaz olmadığını dile getiren CEO, röportajda hedeflerine ve öngörülerine de yer verdi. Çalışanlarının değişimden korkmasının en büyük endişesi olduğunu dile getiren CEO, şimdilerde öğrenme eğrisiyle mücadele ettiklerini belirtti. Hedefleri arasında Twitter'ı 1 milyarlık bir kullanıcı sayısına ulaştırmak olduğunu da belirten Costolo, bu hedefi gerçekleştirmek için önemli yatırımlar yaptıklarını dile getirdi. Twitter'daki öne çıkan tweetlerin e-posta yoluyla haftalık olarak kullanıcılara sunulduğu bültenlere de değinen CEO, bu bültenleri önemli bir aşama olarak nitelerken, servisin Twitter'ı kullanıcıların iş akışlarına dahil etmede önemli rol oynayacağını belirtti. 

Facebook'un Instagram'ı almak için kendilerinden önce davrandığını dile getiren Costolo, bununla birlikte kopya bir fotoğraf servisi yerine farklı alanlar üzerinde yoğunlaşarak, "Yükselen Değer" olarak tanımladıkları Vine'ı ortaya koyduklarını belirtti. Altı saniyelik bir video oluşturma uygulaması olan Vine'ın bu kısa videolarını "Hiper anlaşılmadık yayıncılık" olarak tanımlayan CEO, bu durumun yaratıcılığı ön plana çıkararak insanları yeni bir sanat biçiminin içine ittiğini ifade etti. 

1 milyarlık kullanıcı sayısı gibi önemli bir hedefin peşinde olan Twitter'ın yeni bir akım oluşturması beklenen kısa video uygulaması Vine ile insanların yaratıcılığını ne kadar zorlayacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.theverge.com/2013/2/6/3959878/twitter-ceo-dick-costolo-calls-vine-the-next-thing-interview Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mr. Jingles 6 yıl
1 milyar kullanıcı biraz zaman alır. Dick'e bak hele. Dicki kalkmış bunun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bozkurt58 6 yıl
1 milyarmış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akmac 6 yıl
En iyi yönetilen sosyal ağ Twitter.

Özellik bakımından Google+
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dockhanger 6 yıl
fake hesaplarla dolu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BERK BEY 6 yıl
yarısı fake
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tizen 6 yıl
allah'ı seven 999.999.999 kişi takip ediyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
CEO'ya bakın. CEO dediğin sevimli olur. Bakınız SOny CEO'su;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sirchade 6 yıl
ismi acayip hoşuma gitti.
dick.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: Sony Xperia Z Türkiye'de, Qualcomm'dan Nvidia'ya yüklenme, Galaxy S II Plus ve çok daha fazlası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim