Twitter, Mac uygulamasını Retina ekran ve Türkçe dil destekleriyle güncelledi

Son zamanlarda mobil platformlara daha fazla ilgi göstermeye başlayan Twitter, Mac platformu için geliştirilen uygulamasını da nihayet güncelledi.





Güncellemeyle birlikte uygulama, biraz geç de olsa Retina ekran desteğine kavuştu. Retina ekran desteğinin yanı sıra, 14 yeni dil eklenen uygulamada artık Türkçe dil desteğine de mevcut. Yeni bir tweet oluşturucu tasarımına kavuşan uygulamada artık pic.twitter.com'a fotoğraf yollama işlevini de gerçekleştirebiliyor. Ayrıca, uygulama simgesi ve genel simge görünümünün de elden geçirildiğini belirtelim.





Güncellemeyle birlikte 2.2 versiyon numarasına ulaşan Twitter uygulamasına Mac Appstore üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/twitter/id409789998