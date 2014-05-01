Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Twitter aylık aktif kullanıcı artışı yavaşladı

5 yıl
236
1
25
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Twitter aylık aktif kullanıcı artışı yavaşladı

Borsaya açılmasıyla birlikte çeyrek yıl mali tablolarını paylaşmaya başlayan Twitter'ın aylık aktif kullanıcı sayısında son dönemde yavaşlama olduğu ortaya çıktı.

Twitter'ın an itibariyle aylık aktif kullanıcı sayısı 255 milyon dolayında. Bunun 198 milyonu mobil cihazlardan sosyal ağa erişim sağlıyor. Mobil kullanıcıların oranı yüzde 78 olarak ölçülürken, çeyrek bazda aylık aktif kullanıcı artışında durgunluk yaşanıyor. 

2010 yılında Twitter'ın aylık aktif kullanıcı sayısındaki artış yüzde 20 barajını geçmişken, 2012 yılına geldiğimizde bu oranın yüzde 10 civarına düştüğü görülüyor. 2013 yılında ise bu oran yüzde 7 civarına gerilemiş. Yılın ilk çeyreği itibariyle de aylık aktif kullanıcı sayısındaki artış oranı yüzde 5.8 olarak gerçekleşmiş.

Borsaya açıldığı için bu tarz durgunluk veya düşüş eğilimleri firmanın hisse değerini anında etkiliyor. Bu bakımdan firmanın kullanıcı sayısını artırmak için yeni yollar bulması gerektiği belirtiliyor.  

http://www.phonearena.com/news/78-of-Twitters-monthly-active-users-are-tweeting-from-a-mobile-device_id55666 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mehmedaltair 5 yıl en beğenilen
Hep tayyip yüzünden
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Zenci Forvet 5 yıl
Hep ülkedeki siyaset yüzünden.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 5 yıl
düşünceleri SMS gönderi karakteri sayısı ile sınırlarsan haliyle takipçi sayısını da sınırlarsın !
128 karakterle sen insanlara bir şeyler öğretmez anca emirlerimi öğren dersin !
hadi git yat uyu twtr ! :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Tayyiple alakası yok. Olay fake hesapların artması ve twitterın artık küçük kullanıcılar için bir değerinin kalmaması. Orada kendini iyi hissedenler artık büyük bir oranla instagram'a kaymış durumda. Twitter'da kullanıcı oranlarının artması farklı insanların çoğaldığı anlamına gelmiyor. Fake hesapların dahada çoğaldığı gözüküyor. Twitter'ın güncel kalması içinse dünya genelindeki önemli ülkelerde önemli olayların çıkması gerekiyorki son zamanlarda büyük çaplı olaylar çıkmıyorZ
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Tayyiple alakası yok. Olay fake hesapların artması ve twitterın artık küçük kullanıcılar için bir değerinin kalmaması. Orada kendini iyi hissedenler artık büyük bir oranla instagram'a kaymış durumda. Twitter'da kullanıcı oranlarının artması farklı insanların çoğaldığı anlamına gelmiyor. Fake hesapların dahada çoğaldığı gözüküyor. Twitter'ın güncel kalması içinse dünya genelindeki önemli ülkelerde önemli olayların çıkması gerekiyorki son zamanlarda büyük çaplı olaylar çıkmıyorZ


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BARIŞ55 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Tayyiple alakası yok. Olay fake hesapların artması ve twitterın artık küçük kullanıcılar için bir değerinin kalmaması. Orada kendini iyi hissedenler artık büyük bir oranla instagram'a kaymış durumda. Twitter'da kullanıcı oranlarının artması farklı insanların çoğaldığı anlamına gelmiyor. Fake hesapların dahada çoğaldığı gözüküyor. Twitter'ın güncel kalması içinse dünya genelindeki önemli ülkelerde önemli olayların çıkması gerekiyorki son zamanlarda büyük çaplı olaylar çıkmıyorZ

İnstagram kullanıcılarının çoğu twitter da kullanıyor?

Cesareti olmayan misafir üyelikten yazıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Neyinkafasi 5 yıl
E ne olacak insanlar sıkıldı tabi facebook ta öyle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 5 yıl
vay be RTE'ye bak twitter'ı ne hale getirdi




Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Betax 5 yıl
Bir yerden sonra herseyin değeri azalır kanımca. Normal yani bir yerden sonra düşüşe geçmesi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Türkiye'de yasaklandığı için olabilir mi? :)
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drfree1 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Türkiye'de yasaklandığı için olabilir mi? :)

Sanki 1 yildir yasakli mesaj atmak icin mesaj atmayin.
3 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AsiKüleyhan 5 yıl
İlginç
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 5 yıl en beğenilen
Hep tayyip yüzünden
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
frapsxx 5 yıl mehmedaltair
mehmedaltair

Hep tayyip yüzünden


12 yıldır aynı filmi izlemekten artık bıktık. Birde cmhrbaşknlığı hevesi varmış keşke 23 nisanda cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtsalardı.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KakaoluBiskuviCetesi 5 yıl
Yasak koysunlar artar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
236 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Web Siteleri, uygulama haber ve twitter
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Zotac GeForce GTX Titan Black video inceleme "Nvidia'nın en hızlı ekran kartı testte" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim