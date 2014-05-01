Twitter aylık aktif kullanıcı artışı yavaşladı





Borsaya açılmasıyla birlikte çeyrek yıl mali tablolarını paylaşmaya başlayan Twitter'ın aylık aktif kullanıcı sayısında son dönemde yavaşlama olduğu ortaya çıktı.





Twitter'ın an itibariyle aylık aktif kullanıcı sayısı 255 milyon dolayında. Bunun 198 milyonu mobil cihazlardan sosyal ağa erişim sağlıyor. Mobil kullanıcıların oranı yüzde 78 olarak ölçülürken, çeyrek bazda aylık aktif kullanıcı artışında durgunluk yaşanıyor.





2010 yılında Twitter'ın aylık aktif kullanıcı sayısındaki artış yüzde 20 barajını geçmişken, 2012 yılına geldiğimizde bu oranın yüzde 10 civarına düştüğü görülüyor. 2013 yılında ise bu oran yüzde 7 civarına gerilemiş. Yılın ilk çeyreği itibariyle de aylık aktif kullanıcı sayısındaki artış oranı yüzde 5.8 olarak gerçekleşmiş.





Borsaya açıldığı için bu tarz durgunluk veya düşüş eğilimleri firmanın hisse değerini anında etkiliyor. Bu bakımdan firmanın kullanıcı sayısını artırmak için yeni yollar bulması gerektiği belirtiliyor.

http://www.phonearena.com/news/78-of-Twitters-monthly-active-users-are-tweeting-from-a-mobile-device_id55666