Twitter, gönderi içinde gönderi özelliğini başlatıyor









Bugüne kadar tweet'lerin içerisine resim, video, haber özeti, uygulama özeti gibi bilgilerin entegre edilmesine imkan tanıyan Twitter, yeni bir özelliği daha hayata geçiriyor.





Bundan sonra Twitter gönderilerinin içerisine fakrlı tweet'ler gömülebilecek. Bunun için kullanılacak tweet'in linkinin kopyalanarak uygulamanın metin kutusuna yazılması yeterli. Yazılan linkler daha sonra bir kutu şeklinde tweet içerisinde görülebilecek. Ancak bu haber kaynağında değil o tweet'e girildiği zaman görülebilecek.





Bu işlem retweet yapmanın uzun bir yolu olarak dikkat çekiyor. Ancak özellik şu an sadece Android ve iOS uygulamalar için geçerli olacak ve henüz resmi olarak tantılmış değil.















