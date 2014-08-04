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Twitter hashtag'ları daha açıklayıcı hale getiriyor

4 yıl
182
1
8
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Twitter hashtag'ları daha açıklayıcı hale getiriyor

Twitter'ın en önemli ögelerinden birisi olan hastag'ler trendleri belirlemesi açısından da ayrı bir önem taşıyor. Ancak özellikle dünya gündeminde iken trend hashtag'lerin ne anlama geldiğini genelde bilmiyoruz. Twitter da bu soruna el atıyor.

Twitter yeni bir güncelleme ile hashtag'ların ne manaya geldiğini de açıklayacak. İngiltere'de başlayan ilk denemelerde kısaltma hashtag'larının uzun anlamlarının da yazıldığı farkedildi. Herhangi bir hashtag üzerine tıklandığı zaman tweet'lerden önce hashtag'in uzun yazılımı karşınıza geliyor. Ancak bu özellik tüm hashtag'larda çalışmıyor.

Bunun haricinde farklı dillere çevirme gibi yenilikler sözkonusu değil. Sadece kısaltılmış hash'tagların uzun açıklamalarının gösterileceği belirtiliyor. Kısa süre sonra özellik tüm kullanıcılara sunulmuş olacak. 

http://mashable.com/2014/08/01/twitter-translated-explained-hashtags/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
karınca kokusu 4 yıl
Twitter önce sahte hesaplara çare bulsun
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Lightr 4 yıl
Akıl etmeleri iyi olmuş
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Kotyora 4 yıl
#dh donanımhaber bilmeyen ölsün :)
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KakaoluBiskuviCetesi 4 yıl
#RT Erdoğan desem kaç kişi beyenirr 333
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Mr. Jingles 4 yıl KakaoluBiskuviCetesi
KakaoluBiskuviCetesi
#RT Erdoğan desem kaç kişi beyenirr 333

Sen ilk önce imlânı düzelt. "Beyenmek" değil, "beğenmek"tir.
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kandorfeyta 4 yıl
#manutd 'ı manchester united sanmayan ölsün
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Witsel 4 yıl kandorfeyta
kandorfeyta

#manutd 'ı manchester united sanmayan ölsün


+1
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createemir 4 yıl
#rt Türkçe Twitter'da "retweet" olarak gösterilirse şaşırmamak lazım
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