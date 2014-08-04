Twitter hashtag'ları daha açıklayıcı hale getiriyor





Twitter'ın en önemli ögelerinden birisi olan hastag'ler trendleri belirlemesi açısından da ayrı bir önem taşıyor. Ancak özellikle dünya gündeminde iken trend hashtag'lerin ne anlama geldiğini genelde bilmiyoruz. Twitter da bu soruna el atıyor.





Twitter yeni bir güncelleme ile hashtag'ların ne manaya geldiğini de açıklayacak. İngiltere'de başlayan ilk denemelerde kısaltma hashtag'larının uzun anlamlarının da yazıldığı farkedildi. Herhangi bir hashtag üzerine tıklandığı zaman tweet'lerden önce hashtag'in uzun yazılımı karşınıza geliyor. Ancak bu özellik tüm hashtag'larda çalışmıyor.





Bunun haricinde farklı dillere çevirme gibi yenilikler sözkonusu değil. Sadece kısaltılmış hash'tagların uzun açıklamalarının gösterileceği belirtiliyor. Kısa süre sonra özellik tüm kullanıcılara sunulmuş olacak.

http://mashable.com/2014/08/01/twitter-translated-explained-hashtags/