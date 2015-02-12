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Twitter, içerik üreticileri reklam yıldızı yapan Niche şirketini satın aldı

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Twitter, içerik üreticileri reklam yıldızı yapan Niche şirketini satın aldı
Popüler mikroblog platformu Twitter, sosyal ağlardaki içerik üreticilerini büyük şirketler ile buluşturarak adeta bir reklam yıldızı haline getiren Niche şirketini satın aldığını duyurdu.
Vine ve Twitter'da fenomen haline gelmiş kişiler ile markaları birleştirerek iki taraflı maddi getiri sağlayan sosyal ajans Niche, resmi blog sitesi üzerinden yapılan resmi açıklamaya göre bundan sonra Twitter bünyesinde çalışma gösterecek. Satın almanın tam olarak ne kadar tuttuğu hakkında açıklanmış bir bilgi bulunmazken, Niche'nin geçtiğimiz yıl birçok Vine ve Twitter yıldızı ile projeler oluşturduğu, Twitter bünyesinde de aynı kilit rolü üstlenmeye devam edeceği belirtiliyor.
Şimdiden 7000'e yakın içerik üreticiye ulaşan servisin, Twitter bünyesinde çok daha büyük kitlerle ulaşarak dünyaca ünlü şirketlere daha çok seçenek sunabileceği yapılan tahminler arasında yer alıyor. Niche'nin Vine yıldızlarından Zach King ile yaptığı örnek ticari çalışamalardan bir tanesini aşağıda görebilirsiniz.



http://www.engadget.com/2015/02/11/twitter-buys-social-agency-niche/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Habere sevindim


Ayrıca Zack King'de soyadının hakkını veriyor, adam bu işlerde kral gibi bir şey benim gözümde
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SEO 4 yıl
İlginç görüntüymüş beğendim
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