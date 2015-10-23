Twitter ile Vine arası etkileşim arttırıldı

Haber Editörü
Popüler mikroblog platformu Twitter ile sahip olduğu popüler video platformu Vine, birbirleri arasındaki etkileşimi arttıran bir özelliği kullanıma sundu.
Vine tarafında şimdilik iOS, Twitter tarafında ise iOS ile Android uygulamalarına getirilen özellik, kişilerin Vine profil bağlantılarını Twitter profillerine, Twitter profil bağlantılarını ise Vine profillerine dahil etmesine imkan tanıyor. Bunu hesapların karşılıklı olarak bağlanması ile gerçekleştiren ve böylece hem takip sürecini kolaylaştıran hem de arama sorunları ortadan kaldıran ikili, etkileşimi daha yüksek bir sosyal deneyim ortaya koyuyor.
Vine'ın konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
http://blog.vine.co/post/131698272096/new-ways-to-connect-with-your-favorite-accounts-on Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ortak Özellik
Twitter, kullanıcılarına sunduğu hizmetleri genişletmeye devam ediyor. Sosyal paylaşım platformu, bu kez de Vine ile ortak bir projede birleşerek yeni bir özellik ile karşımıza çıktı.
Bu yeni altyapıda kişilerin birbirlerini her iki platformda da takip edebilmesi için ortak bir çalışma hazırlandı. Bu çalışma için Vine, iOS, Twitter ise iOS ile Android uygulamalarına özelliği getirildi.
Bu ortak çalışma sonucunda Twitter ve Vine, kendi profillerini birbirleri ile birleştirerek kullanıcılarının bu uygulamalara daha kolay ulaşmalar hedefliyor.
Kaynak: https://www.teknolojik.net/twitter-ve-vine-birliktelik-kurdu/detay/