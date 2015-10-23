Twitter ile Vine arası etkileşim arttırıldı

Popüler mikroblog platformu Twitter ile sahip olduğu popüler video platformu Vine, birbirleri arasındaki etkileşimi arttıran bir özelliği kullanıma sundu.

Vine tarafında şimdilik iOS, Twitter tarafında ise iOS ile Android uygulamalarına getirilen özellik, kişilerin Vine profil bağlantılarını Twitter profillerine, Twitter profil bağlantılarını ise Vine profillerine dahil etmesine imkan tanıyor. Bunu hesapların karşılıklı olarak bağlanması ile gerçekleştiren ve böylece hem takip sürecini kolaylaştıran hem de arama sorunları ortadan kaldıran ikili, etkileşimi daha yüksek bir sosyal deneyim ortaya koyuyor.

Vine'ın konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://blog.vine.co/post/131698272096/new-ways-to-connect-with-your-favorite-accounts-on