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Twitter kullanıcı profillerine gönderileri Facebook'tan da yayınlama seçeneği ekledi

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın sosyal ağı Google+'ın da kapalı davetiye ile çalışmasına rağmen rekabete sıkı bir şekilde girmesi rakiplerini ilgi çekici yenilikler yapmaya zorluyor. Facebook ve Twitter, görüntülü görüşme, HTML 5 destekli iPad uygulaması, yeni arayüz, konu grupları gibi pek çok yeniliği kullanıcılarına sunmuş durumda. Ancak sosyal ağların birbirini desteklemesi sık rastlanan bir konu değil. Özellikle Google+ sonrasında ağlar arası bağlantı kopmuş durumda. Fakat Twitter bu konuda Facebook'a bir ayrıcalık tanıyor. 

Twitter kullanıcıları artık tweetlerini Facebook'ta da paylaşabiliyor. Bunun için profil sekmesinden "Post Tweets to Facebok" butonuna tıklayarak Twitter ve Facebook hesaplarının ilişkilendirilmesi gerekiyor. Hesaplar ilişkilendirildikten sonra buton alanı değişiyor ve bu ilişkiyi gösteren bir simge ortaya çıkıyor.

Bu işlem yapıldıktan sonra atılan her tweet durum güncellemesi olarak direkt kullanıcının Facebook duvarında yayınlanıyor. Duvarda sadece orijinal tweetler yayınlanıyor. Yapılan mention ve reply işlemleri duvarda yayınlanmıyor.

Twitter gönderilerinin Facebook duvarında yayınlanması aslında bir süredir üçüncü taraf yazılımlar ile mümkün olmaktaydı. Ancak Twitter üçüncü taraf yazılımları ön plana çıkarmak istemediği için yenilikleri bizzat kendisi gerçekleştiriyor.

Twitter gönderilerini Facebook'tan yayınlama özelliği hali hazırda kullanıcıların hesaplarına yüklenmeye başladı. Kısa süre içerisinde yenilik tüm kullanıcılara dağıtılmış olacak.

Twopcharts firmasına göre 300 milyon kullanıcı sınırına yaklaşan Twitter bu hareketle 750 milyon Facebook kullanıcısının da desteğini almış oluyor.


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sadtneverdie 7 yıl en beğenilen
BU özellik zaten yok muydu? Millet sürekli twit paylasıyordu?
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DH Misafiri 7 yıl
ewet aynı sorun bnde devar srkli osayfa cıkıo ve Post Tweets to Facebok" butonu bende grnmuyooor bu nasıl iştr btn tarayıcılarda denedm crome dada olmuyo help me!
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Fear 7 yıl
geç kalmışsınız ne zamandır var
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Elegant Man 7 yıl
tweetlarım facebook duvarına eklenmiyordu son zamanlarda uygulamayı kaldırıp tekrar deneyeyim dedim şimdi twitter uygulama olarak facebooka eklenmiyor.uygulama ekranına tıkladığım zaman twitter kullanıcı girişi sayfası çıkıyor devamlı.
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yasinemir 7 yıl
biraz geç kalınmış
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fuckulteli 7 yıl
Ben zaten bunu uzun süredir kullanıyordum, Twitter'ın Facebook uygulamasıyla Twitter Ve Facebook'u eşleştiriyordum.. Twitter'dan da izin veriyorduk.. Tweet'ler anında Facebook duvarına gidiyordu.. Ve gidiyor yani hâlâ kullanıyorum..
Olay farklı birşeyse onu bir açıklasaydınız keşke.. Öncekilerin Twitter'la alakası yokmuydu? Ama onlarda Twitter'ın kendi Facebook uygulamalarıyla oluyordu..
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photo sir 7 yıl
twitfeed diye bi olay vardı zaten, resmiye dökülmüş oldu.
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mawoix 7 yıl
iyi de benim bildiğim bu bayadır var.. facebooktan twitter uygulamasını aktifleştirip twitter hesabınızla eşleştirince yapıyordu..
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sadtneverdie 7 yıl en beğenilen
BU özellik zaten yok muydu? Millet sürekli twit paylasıyordu?
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