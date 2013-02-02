Twitter, saldırıya uğradı: 250 bin hesap bilgisinin sızdırıldığı düşünülüyor

Twitter, kullanıcılarına sunucularından birinin hafta içerisinde korsanların saldırısına uğradığını ve hesap bilgilerinin korsanlar tarafından ele geçirilmiş olabileceğini açıkladı.





Söz konusu durumu kullanıcılarına bir bilgilendirme mesajı göndererek açıklayan Twitter, sunucularından bir tanesinin saldırıya uğradığını ve bu saldırıda 250 bin civarında hesaba ait şifrelenmiş bilginin ele geçirilmiş olabileceğini belirtti. Şu an için saldırının neleri kaybettirdiği konusunda kesin bir bilgi bulunmasa da, oldukça karmaşık bir yapıya sahip olan bu saldırıdan diğer şirketlerinde etkilenmiş olabileceği düşünülüyor.





Konuyla ilgili olarak soruşturma başlatan şirketin gerekli tedbirleri aldığı belirtilirken, şu an için tehlikenin varlığına dair kesin bir kanıt olmadığı ve tehdit oluşturabilecek herhangi bir unsura rastlanmadığını da belirtelim. Ancak Twitter, saldırıdan etkilendiğinizi düşünmüş ve sizi bu konuda bilgilendirmiş ise parolanızı yenisiyle değiştirmenizde fayda var.

http://www.theverge.com/2013/2/1/3942660/twitter-was-also-attacked-this-week-passwords-for-up-to-250000-users-compromised