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Twitter, saldırıya uğradı: 250 bin hesap bilgisinin sızdırıldığı düşünülüyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Twitter, saldırıya uğradı: 250 bin hesap bilgisinin sızdırıldığı düşünülüyor
Twitter, kullanıcılarına sunucularından birinin hafta içerisinde korsanların saldırısına uğradığını ve hesap bilgilerinin korsanlar tarafından ele geçirilmiş olabileceğini açıkladı. 

Söz konusu durumu kullanıcılarına bir bilgilendirme mesajı göndererek açıklayan Twitter, sunucularından bir tanesinin saldırıya uğradığını ve bu saldırıda 250 bin civarında hesaba ait şifrelenmiş bilginin ele geçirilmiş olabileceğini belirtti. Şu an için saldırının neleri kaybettirdiği konusunda kesin bir bilgi bulunmasa da, oldukça karmaşık bir yapıya sahip olan bu saldırıdan diğer şirketlerinde etkilenmiş olabileceği düşünülüyor.

Konuyla ilgili olarak soruşturma başlatan şirketin gerekli tedbirleri aldığı belirtilirken, şu an için tehlikenin varlığına dair kesin bir kanıt olmadığı ve tehdit oluşturabilecek herhangi bir unsura rastlanmadığını da belirtelim. Ancak Twitter, saldırıdan etkilendiğinizi düşünmüş ve sizi bu konuda bilgilendirmiş ise parolanızı yenisiyle değiştirmenizde fayda var. 

http://www.theverge.com/2013/2/1/3942660/twitter-was-also-attacked-this-week-passwords-for-up-to-250000-users-compromised Yorum Yaz
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V4LKyR 6 yıl en beğenilen
Benim de Twitter'im yok ve hala ne işe yaradığını tam olarak anlamış değilim. Gereksiz, salakça bir şey gibi geliyor bana.
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dhyorumcusu 6 yıl
Bizim memlekette anlamadığı veya kullanmasını bilmediği şeyleri kötülemek moda sanırım. Facebook yok kafam rahat, twitter yok oh dünya ne güzel! Bunu demek ne kadar saçma. Kafan facebook kullanırken de rahat olur twitter kullanırken de. Önemli olan kullanmayı bilmek. Girersin twitter'a saçma sapan şeyler yazarsın hemen herkesin seni takip edeceğini, etkileşimde bulanacağını sanırsın. Birçok insan fark yaratarak ünlü oldu, kitap çıkarttı, cumhurbaşkanı bile bunları ağırladı. Cumhurbaşkanı kullanıyor, ABD Başkanı kullanıyor ama ben anlamadım o zaman saçma! Ne güzel dünya!
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teramit 6 yıl
Ele geçen hesaplarla korsanlar topluma faydalı mesajlar atmışlar, durumdan şüphelenen twitter yetkilileri hesapların çalındığını anlamış.
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SystemApps 6 yıl
tweet kullanmıyorum kafam raad saçma buluyorum o kadar gereksiz şeyler yazılıyorki boş geyik namına herşey var.birde bu sosyal ağlara güvenen devlet büyükleri felan gerçekten utanıyorum koskoca insanlar tweet atıyor sanki başka yol yok...

ha birde o kadar samanlaştırıyorki insanı adam intihar ederken tweet atıyor.yok ordayım yok şurdayım yok tuvaletteyim... dünya oyala

nma yeri eywallahta bunun dibine vurmanın alemi yok yani insan biraz ne yaptığının farkında olmalı.su hayattır ama su zehirlenmesi diye bişeyde var dolayısı ile tadında bırakın hayatınızı tweetlemeyin bu ne yaf off kustum resmen...
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|M|N|Ç| 6 yıl
V4LKyR
Benim de Twitterim yok ve hala ne işe yaradığını tam olarak anlamış değilim. Gereksiz, salakça bir şey gibi geliyor bana.

+yanyatık8
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V4LKyR 6 yıl en beğenilen
Benim de Twitter'im yok ve hala ne işe yaradığını tam olarak anlamış değilim. Gereksiz, salakça bir şey gibi geliyor bana.
1 Yanıt Yanıtla +4
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Moribito 6 yıl V4LKyR
V4LKyR

Benim de Twitter'im yok ve hala ne işe yaradığını tam olarak anlamış değilim. Gereksiz, salakça bir şey gibi geliyor bana.

Ilk ciktiginda guzeldi, simdi spam merkezine donustu.
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Recharged 6 yıl
Bende aktif şekilde kullanıyorum geçen günlerde girişte sorun yaşanıyordu ama kim bizim hesabımızı ne yapsın ?
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Tantum.35 6 yıl
Twitterim yok kafam rahat
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GoldPunch 6 yıl
İçlerinde DH üyesi var mı merak ettim.
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cengizhan1903 6 yıl
bende neden giremiyorum diyodum ikidebir sunucu hatası veriyodu
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