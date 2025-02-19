X Premium+ ücreti Türkiye'de zamlandı: İki katına çıktı!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör X (Eski adıyla Twitter) dün yeni yapay zeka modeli Grok 3’ü tanıttıktan sonra tüm dünyada X Premium+ abonelik ücretine zam yaptı. Türkiye dahil olmak üzere tüm dünyada X Premium+ ücreti iki katına çıktı. Diğer abonelik seçeneklerinin fiyatı aynı kaldı.

X Premium+ fiyatı ne kadar?

X’in en kapsamlı abonelik planı olan Premium+ aboneliğin fiyatı aylık 770 TL’den 1.450 TL’ye yükseldi. Yıllık abonelik ücreti ise 14.320 TL’ye çıktı.

Musk’ın yapay zeka şirketi Grok 3’ü tanıttı: İşte detaylar 1 gün önce eklendi

X Premium+ aboneliği sayesinde profiline mavi tik eklenir, gönderileriniz ile para kazanabilir, tamamen reklamsız bir deneyim elde edebilir, yanıtlarınız kısıtlama olmadan öne çıkarılır ve makale yazabilirsiniz. Ayrıca ABD'deki kullanıcılar gündem takip etme aracı olan Radar özelliğine erişiyor.

Aboneler Grok 3'e erken erişim imkanı elde ediyor

X Premium+ aboneliği ile kullanıcılar xAI'ın yapay zeka modeli olan Grok 3’ün beta versiyonuna erişim elde edebiliyor. Grok 3, Grok 2’ye kıyasla 10 kat daha fazla hesaplama gücü ile eğitildi. Grok 3’ün maksimum düzeyde gerçeği arayan bir yapay zeka olduğu belirtildi. xAI tarafından paylaşılan tablolara göre Grok 3 Reasoning modelinin matematik, bilim ve kodlama alanlarında GPT-4o, Deepseek ve Gemini-2’yi geride bıraktığı görülüyor.

Grok 3’ün önemli yeniliklerinden biri DeepSearch adını taşıyan yeni bir özellik. Bu özellik, interneti ve X platformunu tarayarak kullanıcılara detaylı analizler sunuyor. OpenAI’ın “deep research” aracına rakip olarak gösterilen DeepSearch, kullanıcıların karmaşık konuları daha derinlemesine incelemesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Grok'un tüm özellikleri için aylık 1.450 TL ödemek yetmiyor

xAI, Grok 3’te daha fazla DeepSearch ve sınırsız görüntü oluşturma özellikleri içeren SuperGrok adında yeni bir abonelik planı sunmayı planlıyor. SuperGrok abonelik ücretinin aylık 30 dolar olacağı tahmin ediliyor. Grok 3’ün tüm özelliklerine erişmek isteyen abonelerin X Premium+ aboneliğine ek olarak SuperGrok’a da abone olması gerekecek.

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