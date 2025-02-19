Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    X Premium+ ücreti Türkiye'de zamlandı: İki katına çıktı!

    X sosyal medya platformunun (Eski adıyla Twitter) en kapsamlı abonelik seçeneği olan X Premium+ abonelik ücreti Grok 3 lansmanıyla birlikte zamlandı. X Premium+ abonelik ücreti ne kadar?
    Twitter'ın X Premium+ ücreti Türkiye'de zamlandı Tam Boyutta Gör
    X (Eski adıyla Twitter) dün yeni yapay zeka modeli Grok 3’ü tanıttıktan sonra tüm dünyada X Premium+ abonelik ücretine zam yaptı. Türkiye dahil olmak üzere tüm dünyada X Premium+ ücreti iki katına çıktı. Diğer abonelik seçeneklerinin fiyatı aynı kaldı.

    X Premium+ fiyatı ne kadar?

    X’in en kapsamlı abonelik planı olan Premium+ aboneliğin fiyatı aylık 770 TL’den 1.450 TL’ye yükseldi. Yıllık abonelik ücreti ise 14.320 TL’ye çıktı.

    X Premium+ aboneliği sayesinde profiline mavi tik eklenir, gönderileriniz ile para kazanabilir, tamamen reklamsız bir deneyim elde edebilir, yanıtlarınız kısıtlama olmadan öne çıkarılır ve makale yazabilirsiniz. Ayrıca ABD'deki kullanıcılar gündem takip etme aracı olan Radar özelliğine erişiyor.

    Aboneler Grok 3'e erken erişim imkanı elde ediyor

    X Premium+ aboneliği ile kullanıcılar xAI'ın yapay zeka modeli olan Grok 3’ün beta versiyonuna erişim elde edebiliyor. Grok 3, Grok 2’ye kıyasla 10 kat daha fazla hesaplama gücü ile eğitildi. Grok 3’ün maksimum düzeyde gerçeği arayan bir yapay zeka olduğu belirtildi. xAI tarafından paylaşılan tablolara göre Grok 3 Reasoning modelinin matematik, bilim ve kodlama alanlarında GPT-4o, Deepseek ve Gemini-2’yi geride bıraktığı görülüyor.

    Grok 3’ün önemli yeniliklerinden biri DeepSearch adını taşıyan yeni bir özellik. Bu özellik, interneti ve X platformunu tarayarak kullanıcılara detaylı analizler sunuyor. OpenAI’ın “deep research” aracına rakip olarak gösterilen DeepSearch, kullanıcıların karmaşık konuları daha derinlemesine incelemesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

    Grok'un tüm özellikleri için aylık 1.450 TL ödemek yetmiyor

    xAI, Grok 3’te daha fazla DeepSearch ve sınırsız görüntü oluşturma özellikleri içeren SuperGrok adında yeni bir abonelik planı sunmayı planlıyor. SuperGrok abonelik ücretinin aylık 30 dolar olacağı tahmin ediliyor. Grok 3’ün tüm özelliklerine erişmek isteyen abonelerin X Premium+ aboneliğine ek olarak SuperGrok’a da abone olması gerekecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Akira'dan ilham alan elektrikli motosiklet

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    total war shogun 2 türkçe yama en iyi ekg çeken saat swag marka nasıl ssangyong tivoli yorumlar p0300 arıza kodu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo Reno11 F 5G
    Oppo Reno11 F 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3
    Acer Aspire 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum