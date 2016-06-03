Twitter ve Yahoo birleşmesi gündemde

New York Post kaynaklı rapora göre Twitter olası bir birleşme konusunda Yahoo ile görüşmelerde bulunuyor. Habere göre sosyal medya şirketi geçtiğimiz haftalarda Yahoo CEO'su Marissa Mayer ile yönetim düzeyinde bir toplantı düzenledi. Yahoo, 8 milyar dolar aralığında bazı tekliflerle bilikte ana faaliyetleri için Verizon ve TPG dahil olmak üzere en az 10 firmadan teklif almış durumda.

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Twitter'ın piyasa değeri, hisse senedi fiyatları baz alındığında yaklaşık 10 milyar dolara ulaşıyor. Twitter CEO'su Jack Dorsey'in toplantıya katılım göstermediğinin bildirilmesiyse görüşmelerin ciddiyeti üzerine gölge düşürmüşe benziyor. Konuya yakın kaynaklara göre iki şirket yöneticileri Yahoo'nun finansal bilgileri üzerine birkaç saat müzakerede bulundular. Ardından da stratejik birleşmenin mantıklı olup olmayacağı masaya yatırılmış.

Şirket yetkilileri konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, Twitter sözcüsü "Biz dedikodu ve spekülasyonlar üzerine yorum yapmıyoruz" şeklinde bir ifadede bulundu. Yahoo'nun geleceği tekliflerin ikinci turunda yani önümüzdeki hafta netleşebilir. Telekom devi Verizon hala bir adım önde görünüyor. Diğer talipler arasında AT&T ve bazı özel sermayeli şirketler var. Ayrıca Warren Buffett tarafından desteklenen Quicken Loans'ın kurucusu Dan Gilbert de talipler arasında.

http://nypost.com/2016/06/02/twitter-talks-to-yahoo-about-merger/