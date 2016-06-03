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Twitter ve Yahoo birleşmesi gündemde

Yayınlanan yeni bir rapora göre çalkantılı günler geçiren Yahoo olası bir birleşme için Twitter'la gizli görüşmeler yapıyor. İki şirket yetkilileri stratejik birleşme konusunu masaya yatırdırlar.
2 yıl
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Web Siteleri
Onur Seven
Haber Editörü
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New York Post kaynaklı rapora göre Twitter olası bir birleşme konusunda Yahoo ile görüşmelerde bulunuyor. Habere göre sosyal medya şirketi geçtiğimiz haftalarda Yahoo CEO'su Marissa Mayer ile yönetim düzeyinde bir toplantı düzenledi. Yahoo, 8 milyar dolar aralığında bazı tekliflerle bilikte ana faaliyetleri için Verizon ve TPG dahil olmak üzere en az 10 firmadan teklif almış durumda.
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Twitter'ın piyasa değeri, hisse senedi fiyatları baz alındığında yaklaşık 10 milyar dolara ulaşıyor. Twitter CEO'su Jack Dorsey'in toplantıya katılım göstermediğinin bildirilmesiyse görüşmelerin ciddiyeti üzerine gölge düşürmüşe benziyor. Konuya yakın kaynaklara göre iki şirket yöneticileri Yahoo'nun finansal bilgileri üzerine birkaç saat müzakerede bulundular. Ardından da stratejik birleşmenin mantıklı olup olmayacağı masaya yatırılmış.
Şirket yetkilileri konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, Twitter sözcüsü "Biz dedikodu ve spekülasyonlar üzerine yorum yapmıyoruz" şeklinde bir ifadede bulundu. Yahoo'nun geleceği tekliflerin ikinci turunda yani önümüzdeki hafta netleşebilir. Telekom devi Verizon hala bir adım önde görünüyor. Diğer talipler arasında AT&T ve bazı özel sermayeli şirketler var. Ayrıca Warren Buffett tarafından desteklenen Quicken Loans'ın kurucusu Dan Gilbert de talipler arasında.

http://nypost.com/2016/06/02/twitter-talks-to-yahoo-about-merger/ Yorum Yaz
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mehmedaltair 2 yıl en beğenilen
Aga sen twittersın yav nasıl büyümeyi beceremiyorsun
buradan markın akıllıca hamlelerle facebook'u dünyanın en büyük firmalarından yaptığını görebiliyoruz düzgün ceo olsa twitter da akar giderdi bu potansiyelle
Aga sen twittersın yav nasıl büyümeyi beceremiyorsunburadan markın akıllıca hamlelerle facebook'u dünyanın en büyük firmalarından yaptığını görebil...
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teramit 2 yıl
2 yanlış bir doğru etmez
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kadirirdem 2 yıl
twıtter nasıl büyüyemiyor...
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General. 2 yıl
Al birini vur ötekine, ikisinide sevmiyorum.
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FlyingUnderpants 2 yıl
Twitter dünya üzerinde tanınmış şahsiyetlerin basın açıklaması yaptığı yer.
Twitter gazete yerine okuduğumuz yer.
Twitter ünlü ile ünsüzü buluşturan yer.
Twitter hastagler vasıtasıyla toplum hareketi başlatılan yer.
Twitter cinsel içeriklerin paylaşıldığı yer.
Twitter swingerlar dahil aykırı oluşumların tanıştığı yer.
Twitter facebook gibi bitmez. Instagram Snapchat Periscope parlayıp söner ama Twitter devam eder.
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Barni Moloztaş 2 yıl
Al işte
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orientem 2 yıl
Twitter'ın kendine faydası yok Yahoo'yu mu kurtarıcak
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mehmedaltair 2 yıl en beğenilen
Aga sen twittersın yav nasıl büyümeyi beceremiyorsun
buradan markın akıllıca hamlelerle facebook'u dünyanın en büyük firmalarından yaptığını görebiliyoruz düzgün ceo olsa twitter da akar giderdi bu potansiyelle
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Deleted_User-04 2 yıl
Bi bu eksikti
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