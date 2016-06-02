Çağ dışı WordPress ve Drupal altyapısı kullanan dev şirketler tehlike altında

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Dünyanın en büyük şirketleri modası geçmiş eski WordPress ve Drupal alt yapıları nedeniyle saldırıya uğrama tehlikesiyle karşı karşıyalar. Tıpkı "Panama Papers" veri sızıntısının merkezinde yer alan hukuk firması Mossack Fonseca gibi.
Bu bilgi FT 30 listesinde yer alan dünyanın en büyük şirketlerini taramadan geçiren ABD merkezli güvenlik firması RiskIQ tarafından geliyor. Şirket, kimlerin WordPress ve Drupal içerik yönetim sistemlerini (CMS) kullandığını ve bu kurulumların kaçının eski sürüm üzerinde çalıştığını görmek adına bir araştırma gerçekleştirmiş durumda.Ayrıca Bkz. "Hacklenen web sitelerinin çoğu WordPress altyapısına sahip"
RiskIQ tarafından analiz edilen şirketlerin arasında British American Tobacco, GE, BP, British Gas, Vodafone, BAE Systems, Royal Bank of Scotland, GlaxoSmithKline ve diğer büyük isimler yer alıyor.
CMS kurulumlarının yüzde 40'ı güvensiz
Güvenlik araştırmacıları, Wordpress veya Drupal'dan birini kullanan 1.069 adet web sitesi tespit etti. Aynı zamanda 773'ünün hangi CMS sürümüyle çalıştıklarını belirlemeyi başardı. Araştırmacılar bu 773 içerik yönetim sisteminde eski sürüm kullanıldığı için CVE kimliği atanmış 307 adet bilinen güvenlik açığı keşfetti. Savunmasız sitelerin sayısı yüzde 40 civarlarında.
Eski WordPress ve Drupal kurulumlarının neden olduğu düşünüldüğü Mossack Fonseca veri ihlali dikkate alındığında bu şirketlerin tam anlamıyla ateşle oynadıkları söylenebilir.
WordPress ve Drupal hackerların favori hedefleri haline geldi
Kırılmış bir CMS sistemi şirketin tüm ağına erişim sağlamayı değil de hackerların daha kapsamlı saldırılar ya da keşif operasyonları için kullandıkları bir başlangıç noktası olabiliyor.
Sucuri ve Check Point gibi diğer güvenlik şirketleri tarafından yayınlanan raporlar da saldırganların özellikle bu iki içerik yönetim sistemlerinin eski sürümleri kullanan şirketleri hedef aldıklarını ortaya koyuyor.
https://www.riskiq.com/blog/business/post/does-your-cms-make-you-vulnerable-we-tapped-the-ftse30-to-find-out Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Drupal kullanılarak yapmaya devam
İlginç.
asplayground piyasadaki en hızlı çalışan forum sistemlerinden biridir. sadece dh üzerinde çok oynadığı için ve fazla reklam olduğu için çöküyor.
Dünya da Wp, kolay olması sebebiyle tercih sebebi oldu. Joomla her zaman biraz daha zordur ama daha özelliklidir. Sonuç olarak bence Cms sistemleri harbi dünya da web sitelerinin gelişmesi için bir nimet oldu. Ama muhakkak en son versiyonlar kullanılmalı, yoksa gümler giderler. Buna rağmen de düzenli yedekler alınmalı. Ha bir de bunların temalarının crackli(kırılmış) versiyonları da piyasada bulunur. Oh onları buldum ne güzel kullanıyorum diye sakın sevinmeyin. % 99 'una ekstra kod bütünleri ekliyorlar ki, milyon dosya arasında o kodları farketmeniz neredeyse imkansız. Bu kodlar genellikle harici sitelere(temaları kıranların sitelerine) hit gönderiyor, yönlendirme yapıyor. Bu yüzden kopya temalar ile google seo larına veda edebilirsiniz. Neden benim sitem yükselemiyor her şeyi doğru yapıyorum diye düşünmeyin. Adamlar babalarının hayrına bu temaları kırıp yayınlamıyorlar.
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