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Çağ dışı WordPress ve Drupal altyapısı kullanan dev şirketler tehlike altında

RiskIQ tarafından yayınlanan yeni bir rapor dünyanın en büyük şirketlerinin eski WordPress ve Drupal altyapıları nedeniyle her an telafi edilmeyecek saldırılarla karşılaşabileceklerini ortaya koyuyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Güvenlik
Onur Seven
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük şirketleri modası geçmiş eski WordPress ve Drupal alt yapıları nedeniyle saldırıya uğrama tehlikesiyle karşı karşıyalar. Tıpkı "Panama Papers" veri sızıntısının merkezinde yer alan hukuk firması Mossack Fonseca gibi.
Bu bilgi FT 30 listesinde yer alan dünyanın en büyük şirketlerini taramadan geçiren ABD merkezli güvenlik firması RiskIQ tarafından geliyor. Şirket, kimlerin WordPress ve Drupal içerik yönetim sistemlerini (CMS) kullandığını ve bu kurulumların kaçının eski sürüm üzerinde çalıştığını görmek adına bir araştırma gerçekleştirmiş durumda.
Ayrıca Bkz. "Hacklenen web sitelerinin çoğu WordPress altyapısına sahip"
RiskIQ tarafından analiz edilen şirketlerin arasında British American Tobacco, GE, BP, British Gas, Vodafone, BAE Systems, Royal Bank of Scotland, GlaxoSmithKline ve diğer büyük isimler yer alıyor.

CMS kurulumlarının yüzde 40'ı güvensiz

Güvenlik araştırmacıları, Wordpress veya Drupal'dan birini kullanan 1.069 adet web sitesi tespit etti. Aynı zamanda 773'ünün hangi CMS sürümüyle çalıştıklarını belirlemeyi başardı. Araştırmacılar bu 773 içerik yönetim sisteminde eski sürüm kullanıldığı için CVE kimliği atanmış 307 adet bilinen güvenlik açığı keşfetti. Savunmasız sitelerin sayısı yüzde 40 civarlarında.
Eski WordPress ve Drupal kurulumlarının neden olduğu düşünüldüğü Mossack Fonseca veri ihlali dikkate alındığında bu şirketlerin tam anlamıyla ateşle oynadıkları söylenebilir.

WordPress ve Drupal hackerların favori hedefleri haline geldi

Kırılmış bir CMS sistemi şirketin tüm ağına erişim sağlamayı değil de hackerların daha kapsamlı saldırılar ya da keşif operasyonları için kullandıkları bir başlangıç noktası olabiliyor.
Sucuri ve Check Point gibi diğer güvenlik şirketleri tarafından yayınlanan raporlar da saldırganların özellikle bu iki içerik yönetim sistemlerinin eski sürümleri kullanan şirketleri hedef aldıklarını ortaya koyuyor.

https://www.riskiq.com/blog/business/post/does-your-cms-make-you-vulnerable-we-tapped-the-ftse30-to-find-out Yorum Yaz
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oglım_aşortman_gey 3 yıl en beğenilen
çağ dışı forum altyapısı kullanan turuncu bir site biliyorum. keşke arkaplanda 10 tane yazılımcı çalıştıracağına çağdaş bir platforma geçse de ordan arttırdığı parayla daha az reklam gösterse. reklamları gözümüze gözümüze sokmasa.
çağ dışı forum altyapısı kullanan turuncu bir site biliyorum. keşke arkaplanda 10 tane yazılımcı çalıştıracağına çağdaş bir platforma geçse de ordan arttırdığı...
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1 Yanıt Yanıtla +52
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TakBiFilm 3 yıl
Drupal tabanlı firmaların güvenilir olduğuna dair açıklama daha önce yapılmıştı. He tamam çok güvenilir veri tabanı yok ama Drupal'da sızma olayı zor diye biliyorum. Bende Drupal ile çalışıyorum.
Drupal kullanılarak yapmaya devam
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irish 3 yıl
Altyapı değişirse büyük ihtimalle bir daha girmem bu foruma.
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Barni Moloztaş 3 yıl
Forum çokta kötü değil ya
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umtcnkrt 3 yıl
DH'nin PHP'ye geçme ihtimali sizce yüzde kaç? :)
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Bosu 3 yıl
Joomla içinde wordpress içinde internet üstünde "dışarıdan injeksiyon" metodları da hatta dokümentasyonu da bulmak mümkün, durum böyle olunca bu sistemleri kullanmamak yada sürekli ama sürekli güncellemek hatta güncelleme dışında php kod alt yapısını ilaveten geliştirmek, gerekli. Bütce acısından CMS dediğimiz hazır scriptleri "İçerik Yonetim Sistemi" kullanıcam abi, diyenler için yapacak fazlaca bir şey yok ama bütcesi olanlar içinse SOSO gibi yazılımları kullanmalarını öneririm sosovn.com/...
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tachyon 3 yıl
Çağ dışı dan kasıt büyük ihtimalle eski sürüm CM kullanan siteler kastediliyor. Yoksa genel anlamda bu CM'ler zaten her zaman oldukça esnek, yenilikçi ve güncel olmak zorunda.
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alemburda34 3 yıl
Dh forum gunluk trafigi cok yuksek bu halde bile 300 gb uzeride ram kullaniyor ve forumda seo bile yok ama sunu soyleyebilirim dh mobil uygulamasi ciktiginda foruma bilgisayardan girmek istemeyeceksiniz o derece super.
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V4LKyR 3 yıl
DH sitesinden memnun olanları ilk defa gördüm...

İlginç.
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netstat 3 yıl
oglım_aşortman_gey
çağ dışı forum altyapısı kullanan turuncu bir site biliyorum. keşke arkaplanda 10 tane yazılımcı çalıştıracağına çağdaş bir platforma geçse de ordan arttırdığı parayla daha az reklam gösterse. reklamları gözümüze gözümüze sokmasa.

asplayground piyasadaki en hızlı çalışan forum sistemlerinden biridir. sadece dh üzerinde çok oynadığı için ve fazla reklam olduğu için çöküyor.
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Spiderhip 3 yıl
Wordpress zaten blog diye başladı, sonradan bir gelişti Joomla'ya rakip oldu. Drupal deseniz çok yavaş ilerliyor. Düzgün destek yok. Başından beri en iyi, en güvenlisi Joomla. Bu tabi en iyi sistem demek anlamına gelmez. Daha da iyisi açık kaynak kodlu olmayan, kendinize özgü cms sistemi yarattırmanız. Ama bunu da güvenlik açıklarını kapatmayı gerçekten iyi bilen kodcuların yazması gerekir. O yüzden standart bir kaç kodcu açık kaynak kodlu olmasına rağmen Joomla'dan daha güvenli yazacaktır diye bir kaide de yok.
Dünya da Wp, kolay olması sebebiyle tercih sebebi oldu. Joomla her zaman biraz daha zordur ama daha özelliklidir. Sonuç olarak bence Cms sistemleri harbi dünya da web sitelerinin gelişmesi için bir nimet oldu. Ama muhakkak en son versiyonlar kullanılmalı, yoksa gümler giderler. Buna rağmen de düzenli yedekler alınmalı. Ha bir de bunların temalarının crackli(kırılmış) versiyonları da piyasada bulunur. Oh onları buldum ne güzel kullanıyorum diye sakın sevinmeyin. % 99 'una ekstra kod bütünleri ekliyorlar ki, milyon dosya arasında o kodları farketmeniz neredeyse imkansız. Bu kodlar genellikle harici sitelere(temaları kıranların sitelerine) hit gönderiyor, yönlendirme yapıyor. Bu yüzden kopya temalar ile google seo larına veda edebilirsiniz. Neden benim sitem yükselemiyor her şeyi doğru yapıyorum diye düşünmeyin. Adamlar babalarının hayrına bu temaları kırıp yayınlamıyorlar.
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Firaristt 3 yıl
Haberin yapıldığı sitenin altyapısı ne o zaman? Eeeeeyy Citizen, 750 satırlık kelime reklam kodu yazacağına güncel, çağdaş bir altyapıya geçir siteyi... Bir de çökertme artık
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Virinom 3 yıl
Tek tıkla güncellenebilen bir şey güncellemiyorlarsa hacklensinler beter olsunlar.
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oglım_aşortman_gey 3 yıl
çağ dışı forum altyapısı kullanan turuncu bir site biliyorum. keşke arkaplanda 10 tane yazılımcı çalıştıracağına çağdaş bir platforma geçse de ordan arttırdığı parayla daha az reklam gösterse. reklamları gözümüze gözümüze sokmasa.
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