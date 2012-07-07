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Twitter, web uygulamasına otomatik arama tamamlama özelliği kazandırıyor

6 yıl
1,4b
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3
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Kullanıcı sayısı 400 milyonu geçen mikroblog sitesi Twitter, kullanıcılarına daha basit bir deneyim sunmak için çalışmalarına devam ediyor.

Firma son olarak web uygulamasında, arama esnasında otomatik tamamlama ve takip ettiğiniz kişileri gerçek zamanlı listeleme özelliğini denemeye başladı.

Arama çubuğuna yazmaya başladığınız anda isimler, takip ettiğiniz kişiler, varsa ilgili hastag veya hesap sırayla aşağıya doğru listelenecek.

Arama modülünde ayrıca yazım düzeltme, birden çok tanım içeren başlıklarda ilgili tanımı önerme, kişinin adı ve soyadı ile kullanıcı adının da listelenmesi, Hepsi ve Popüler başlığının yanında sadece takip ettiğiniz kişilerden gelen tweet'leri gösteren seçenek şeklinde yenilikler yapılmış.

Yenilikler zamanla tüm bölgelere verilecek. Ayrıca iPhone ve Android için Twitter uygulamaları da yeniliklerden faydalanacak.
Twitter, web uygulamasına otomatik arama tamamlama özelliği kazandırıyor
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http://blog.twitter.com/2012/07/simpler-search.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Oziko 6 yıl
Twitter bu popülerlikle tadını kaçırmadan ilerlerse çok daha keyifli olacağa benziyor.
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Narrator. 6 yıl
Twitter için olması gereken en güzel özellik.
Kesinlikle daha keyifli ve rahat olacak. Erişim için ideal bir özellik. Ah bide şu liste işini düzeltseler daha iyi olur. Eklenmesi gereken bir diğer özellikte, facebook'taki abonelik sisteminden çıkınca home'a o kişiden post düşmüyor. Twitter'da da olmalı diye düşünüyorum.
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Recharged 6 yıl
Bu yerinde ve güzel bir yenilik olacak.Twitter'ın sadeliği bozmadan bu tarz yenilikleride arttıracağını düşünüyorum.
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