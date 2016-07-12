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Twitter'a göre Euro 2016′nın en popüler golü belli oldu

Yılın en önemli spor etkinliklerinden olan Euro 2016 için özel bir algoritma geliştiren Twitter, turnuvanın sosyal ağda en fazla yankı uyandıran sürpriz golünü belirledi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Ülkece büyük bir heyecan ve umutla beklediğimiz ancak ne yazık ki istediğimiz sonuçları alamayarak eve erken döndüğümüz Euro 2016, Fransa ve Portekiz arasında oynanan final müsabakasıyla sona erdi. Eder’in 109. dakikada attığı golle kupayı kazanan Portekiz böylelikle turnuvanın en büyük ismi oldu.
Euro 2016'nın sosyal medya tarafındaki görevini ise şüphesiz Twitter üstlendi. Her takıma özel etiket belirleyen ve Eyfel Kulesi’ni maçlardan sonra günün en çok konuşulan ülkenin renkleriyle ışıklandıran mikro blog, turnuvanın ses getiren golünü de açıkladı.
Tahminlerin aksine final maçında Portekiz’in uzatmalarda attığı gol değil, Ukrayna ve Kuzey İrlanda arasındaki grup maçında McGinn’in 90+6'da attığı gol en fazla etkileşimi aldı. Ülkemiz verilerine baktığımızda ise saçıyla gündeme gelen Ozan Tufan’ın Çek Cumhuriyeti’ne attığı gol listenin orta sıralarında görülüyor. Ülkeler, takımlar ve oyuncular bazında Twitter’ın en heyecan veren gollerine ait detaylı bilgilere dilerseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Amd64x2 3 yıl
İşte veri madenciliği.
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TheRECRUIT 3 yıl
Shaqiri ve nainggolan popüyü bilmem en iyileri bunlardı
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