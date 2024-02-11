Threads ve Instagram algoritması siyaseti öne çıkarmayacak

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından Instagram ve Threads, yeni algoritma sistemiyle beraber artık siyasi içerikleri öne çıkarmama kararı aldı.
Eski adı Twitter olan X'te siyasi paylaşımlar ve haberler ağırlıktayken rakibi olmaya çalışan Threads'ten yeni bir adım geliyor. Instagram CEO'su Adam Mosseri daha önce şirketin, Threads'i politika ve haberlerin haber akışına hakim olduğu bir yere dönüştürmeyi planlamadığını ve Meta'nın da buna sıcak baktığını söylemişti. Şirket de yayınladığı bir blog yazısında Instagram veya Threads'te siyasi içeriğin tanıtımını yapmayacağını duyurdu.
Şirket; en çok kullanılan "Keşfet, Reels, Öneriler" de dahil olmak üzere uygulamalarındaki çeşitli alanlar için algoritması aracılığıyla siyasi içeriği sınırlayacağını söylüyor: "Bu öneri güncellemeleri herkese açık hesaplar ve Keşfet, Reels, Öneriler gibi içerik önerdiğimiz yerler için geçerli; insanlara takip etmeyi seçtikleri hesaplardaki içeriği gösterme şeklimizi değiştirmez."
Siyasi içerik varsayılan olarak sınırlı olsa da kullanıcılar bu özelliği kapatabilecek ve istedikleri tüm siyasi içeriğe izin verebilecek. Şirket, bunun ilk olarak Instagram ve Threads'te uygulanacağını, daha sonra Facebook'un da bu uygulamaya dahil olacağını söyledi.
Siyasi içeriğe yönelik bu sınırlama yalnızca takip edilmeyen hesaplardan önerilen içerikler için geçerli olacak. Eğer takip edilen bir kullanıcı siyasi paylaşımlar yapıyorsa bu akışınızda görünmeye devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.