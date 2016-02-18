Twitter'da GIF paylaşımı artık daha rahat

Twitter'ın açıklamalarına göre bu platformda geçen yıl 100 milyondan fazla GIF paylaşıldı. Bazen insanların duygularını en iyi şekilde ifade edebilen GIF'lerin paylaşımını daha kolay hale getirmek için Twitter'dan önemli bir adım geldi. Direkt mesajlarda veya Tweet'lerde yeni arama seçenekleri ile GIF'lere rahatlıkla ulaşabileceksiniz.



Zamanla bütün dünyada açılacak olan bu yeni özellikte anahtar sözcüğü girerek Happy Dance, Mic Drop ve YOLO gibi kategorilerde GIF'lere ulaşmanız mümkün olacak. Twitter; GIPHY ve Riffsy gibi dev GIF kaynaklarını kullanarak istediğimiz görüntülere rahatça ulaşmamızı da sağlamak istiyor.



GIPHY Ceo'su Alex Chung'ın bu işbirliği konusundaki açıklaması şu şekilde: "GIPHY kullanıcıları haberler, eğlence, spor ve çeşitli ifadelerle ilgili GIF'ler yaratarak Tweet'lerini zenginleştirebilir. GIF'lerin daha rahat paylaşılması için Twitter'la çalışmaktan dolayı heyecan duyuyoruz"



Bir diğer GIF kaynağı olan RIFFSY'nin kurucusu ve CEO'su David McIntosh ise "GIF'lerle çok şey rahatlıkla ifade edilebilir ve burada aslolan kısa zamanda doğru GIF'leri hızlı ve etkili biçimde paylaşabilmektir. Twitter'la bunu ortaya çıkarmak için heyecanlıyız."



https://blog.twitter.com/2016/introducing-gif-search-on-twitter