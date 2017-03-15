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Twitter’da #NaziHollanda #NaziAlmanya saldırısı

Twitter'daki pek çok ünlü isim, uluslararası organizasyon ve kuruluşa ait hesaplar hacklenerek #NaziHollanda ve #NaziAlmanya hashtagleri paylaşıldı. Detayları haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,7b
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53
sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Twitter’da #NaziHollanda #NaziAlmanya saldırısı
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Daha önce de siber saldırılar sonucunda Twitter’daki bazı önemli isimlerin hesaplarından farklı paylaşımlar yapıldığına şahit olmuştuk. Bugün ise henüz kim olduğu bilinmeyen kişiler tarafından aralarında Sarah Shahi, UNICEF, Reuters, Forbes, Borussia Dortmund, Javi Martinez, Duke Üniversitesi ve Uluslararası Af Örgütü’nün de bulunduğu birçok hesap saldırıya uğradı.
Twitter’da #NaziHollanda #NaziAlmanya saldırısı
Belli bir kimlik avı olmaksızın sadece takipçi sayısı çok olan hesapların hedeflendiği saldırıda, ele geçirilen hesaplar üzerinden attıkları tweetlerde ‘’16Nisan da görüşmek üzere’’, ‘’#OSMANLITOKADI’’ gibi ifadelerle yer veren hackerların; Twitter kullanıcılarının istatistik, takipçi ve hashtag'leri izlemesine izin veren Twitter Counter adlı üçüncü parti servisinin saldırırarak kullanıcılara spam gönderip hesaplarını ele geçirdiği düşünülüyor. Twitter Counter hesabı ise ‘’Hizmetimizin saldırıya uğradığının farkındayız ve konuyla ilgili inceleme başlattık’’ dedi.

Ele geçirilen hesaplardan bazıları saldırıdan birkaç saat sonra hesaplarını geri alarak paylaşılan tweetleri sildi ve bir saldırıya uğradıklarını ancak şu an durumun kontrolleri altında olduğunu belirten tweetleri takipçileriyle paylaştı.  


https://www.rt.com/news/380783-twitter-accounts-hacked-turkey/ Yorum Yaz
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Angel of the Lord 2 yıl en beğenilen
"nemi yazdım" deyip sonraki cümlede "Türkçe öğren" demesi. İnsanlar gerçekten gerizekalı. Tamam hack becerisi falan benden iyi eyvallah da abi bu nedir? Hadi kendini düşünmüyorsun yurtdışında yaşayan Türkler bu tarz hareketler yüzünden zor duruma düşüyor. Az mantıklı davranın. Nedir yani bu çirkeflik?
"nemi yazdım" deyip sonraki cümlede "Türkçe öğren" demesi. İnsanlar gerçekten gerizekalı. Tamam hack becerisi falan benden iyi eyvallah da abi bu nedir? Hadi k...
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3 Yanıt Yanıtla +119
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yakup13 2 yıl
Utanç tablosu
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lvrantum16 2 yıl Angel of the Lord
Angel of the Lord

"nemi yazdım" deyip sonraki cümlede "Türkçe öğren" demesi. İnsanlar gerçekten gerizekalı. Tamam hack becerisi falan benden iyi eyvallah da abi bu nedir? Hadi kendini düşünmüyorsun yurtdışında yaşayan Türkler bu tarz hareketler yüzünden zor duruma düşüyor. Az mantıklı davranın. Nedir yani bu çirkeflik?

Biraz milleyetçi duygun olsaydın anlardın . Rus bebeleri bile sizden daha milliyetçi
Angel of the Lord"nemi yazdım" deyip sonraki cümlede "Türkçe öğren" demesi. İnsanlar gerçekten gerizekalı. Tamam hack becerisi falan be...
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4 Yanıt Yanıtla +64
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1 Avatar
kadirirdem 2 yıl
Herkes yapamaz ,helal olsun...
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noxiousu 2 yıl
herşeyi anladım da Sarah Shahi'den ne istediniz
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kırılanhayaller 2 yıl
Ben bıktım abi artık, her sene aynı şey, her seçim ve refarandum öncesi aynı şeyleri duymaktan, yaşamaktan.
Halk her sandığa gittiğinde niye bir şeyler oluyor? Niye geriliyoruz.
Tsk'yı siz darbecilerden temizlememiş miydiniz? İşte görüyoruz o darbeci diye hapiste yatırdığınız adamlar darbe günü fetöcu yavşaklarla çatışmış. Hani Tsk darbe yaptı deniyor ya, aslında tsk değil de sizin oraya ellerinizle getirdiğiniz, zil takıp oynadığınız adamların işi olduğu çıkıyor ortaya..
Ekonpmi iyi diyorsunuz, ya ürünlere zam gelir yada gıda ürünlerinin gramajı düşer. İşsizlik aynı tas aynı hamam. Hadi eyvallah yol yaptın, belki kamusal alanda bir şeyler düzeldi,
Daha düne kadar seni fetö konusunda uyaran adamları hapise attın, fetö için paralar bastın sonra iğne sana batmaya başlayınca terörist ilan ettin.
Öyle salak bir ülkede yaşıyoruz ki yıllar önce fetö bir örgüttür diyen adam fetödan hapiste ama fetönun savunuculuğunu yapan adamın ağzından çıkan her şey doğru kabul ediliyor.
Valla genelde korktuğum başıma gelir, eğer bu başkanlık olayı olursa ben idda ediyorum bu fetöcular oraya kendi adamlarını bir şekilde getirirler...
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nokta_28 2 yıl
İyi bari internet boş değilmişiz de. Hack yapan kardeşim azıcık Türkçe öğrense yada oradaki metini ingilizce yassa daha çok kişiye ulaşırdı :)
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Reaktans 2 yıl
Bu hesapları nasıl bu kadar kolay ele geçirebiliyor bunlar?
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mserifoglu 2 yıl
16 nisanda almanya hollanda ne görecekmiş bilen birisi anlatsın hele! Adamlar değil 16 nisandan sonra yılın her günü refah içinde yaşamaya, her istediklerine rahatça ulaşmaya, tarımda ve otomotivde dünya sıralamasında en başta olmaya, her sene milyarlarca euro bütçe fazlası vermeye devam edecekler.*

Neyse ki lamer bozuntuları bizim makarnacıların gazını almış biraz, kalan gazıda diriliş ertuğrul veya payitaht abdülhamit dizisinde alırlar ve bizimkilerde kendini tüm dünyanın kıskandığı süper güç sanmaya devam ederler.


* milliyet.com.tr/...
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Persona_Non_Grata 2 yıl
Yerin dibine girmekten magma ya ulaştım biraz önce.
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Surpentor 2 yıl

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Forum1th 2 yıl
Sanırım mesaj 115 harf, 35 de youtube linki olup, yer yetmediğinden mi yi bitişik yazmış olabilir. Bence de gereksiz bir eylem.
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bkaakco 2 yıl
Çok yanlış. Twitter yetkilileri buna el atmalı.
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