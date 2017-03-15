Twitter’da #NaziHollanda #NaziAlmanya saldırısı

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Daha önce de siber saldırılar sonucunda Twitter’daki bazı önemli isimlerin hesaplarından farklı paylaşımlar yapıldığına şahit olmuştuk. Bugün ise henüz kim olduğu bilinmeyen kişiler tarafından aralarında Sarah Shahi, UNICEF, Reuters, Forbes, Borussia Dortmund, Javi Martinez, Duke Üniversitesi ve Uluslararası Af Örgütü’nün de bulunduğu birçok hesap saldırıya uğradı.

Belli bir kimlik avı olmaksızın sadece takipçi sayısı çok olan hesapların hedeflendiği saldırıda, ele geçirilen hesaplar üzerinden attıkları tweetlerde ‘’16Nisan da görüşmek üzere’’, ‘’#OSMANLITOKADI’’ gibi ifadelerle yer veren hackerların; Twitter kullanıcılarının istatistik, takipçi ve hashtag'leri izlemesine izin veren Twitter Counter adlı üçüncü parti servisinin saldırırarak kullanıcılara spam gönderip hesaplarını ele geçirdiği düşünülüyor. Twitter Counter hesabı ise ‘’Hizmetimizin saldırıya uğradığının farkındayız ve konuyla ilgili inceleme başlattık’’ dedi.

Ele geçirilen hesaplardan bazıları saldırıdan birkaç saat sonra hesaplarını geri alarak paylaşılan tweetleri sildi ve bir saldırıya uğradıklarını ancak şu an durumun kontrolleri altında olduğunu belirten tweetleri takipçileriyle paylaştı.

https://www.rt.com/news/380783-twitter-accounts-hacked-turkey/