Twitter'da artık herkes mavi onay rozeti alabilecek

Mikro blog yayınladığı açıklama ile bugüne kadar sanatçıların, sporcuların, gazetecilerin ve siyasetçilerin almaya hak kazandıkları, ilgili profilin gerçekten o kişiye ait resmi hesap olduğunu kanıtlayan onaylanmış hesap programında önemli bir değişikliğe gittiğini duyurdu.

Açıklamada bulunan Twitter Kullanıcı Servisleri Departmanı Başkan Vekili Tina Bhatnagar, bugünden itibaren artık kamuoyunun ilgisini çekebilecek hesaplar konusunda daha esnek davranmaya başladıklarını bildirdi. Kaliteli, yaratıcı ve görülmeye değer işlere imza atan kişilerin daha fazla kullanıcı tarafından keşfedilerek geniş kitlelere ulaşmalarını hedefleyen Twitter, dileyen herkesin mavi rozet için başvurabileceğini ifade ediyor.

Başvuru adımlarına geçmeden önce profilinizde bu bilgilerin eksiksiz şekilde yer alması gerekiyor:

Onaylanmış bir telefon numarası

Doğrulanmış bir e-posta adresi

Kişisel bilgiler

Bir profil fotoğrafı

Bir doğum günü (şirket, marka veya kuruluşlara ait olmayan hesaplar için)

Bir web sitesi

Tweet gizlilik ayarlarında Tweetlerin herkese açık olarak ayarlanmış olması

Twitter hesap onaylatma başvurusu nasıl yapılır?

"Continue" butonuna tıklayarak direkt ikinci adıma geçmelisiniz. Öncelikle buradaki bağlantıdan Twitter hesabınıza giriş yaptıktan sonra açılan ilk sayfadabutonuna tıklayarak direkt ikinci adıma geçmelisiniz.

Bu bölümde onaylanmasını istediğiniz profilin kullanıcı adını girmeniz isteniyor. Eğer oturum açtığınız hesap için başvuru yapacaksanız "Next" demeniz yeterli. Fakat başvurunuz herhangi bir marka ya da kurumsal hesap içinse ilgili kutucuğu işaretledikten sonra butona tıklamanız gerekiyor.

Üçüncü adımda en az 2 adet web site adresi belirtmenizi isteyen Twitter böylelikle hesabı onaylanacak kişi ya da markanın kimliğinin incelenerek tespit edilmesini amaçlıyor. En fazla 5 adet bağlantının girilebileceği bu bölümde yaptığınız işlere ya markanıza ait haberlerin adresini yazabilirsiniz. Hemen altındaki geniş alanda ise -500 karaktere kadar- neden profilin onaylanması gerektiğini açıklamanız isteniyor.

Son adımda bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra "Sumbit" diyerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Kısa süre içerisinde mail üzerinden iletişime geçen Twitter olumlu ya da olumsuz geri dönüş sağlıyor. Eğer başvurunuz reddedilirse 30 gün sonra tekrar başvurabiliyorsunuz. 2009 yılında onaylı hesap özelliğini ilk sunan platform olan mikro blog'ta şu an yaklaşık 187 bin onaylı hesap yer alıyor ve bu aylık 310 milyon aktif kullanıcının yaklaşık yüzde 0.06’sına karşılık geliyor.

http://www.prnewswire.com/news-releases/twitter-announces-application-process-for-verified-accounts-300300831.html