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Twitter'da artık herkes mavi onay rozeti alabilecek

Twitter’da şu ana kadar sadece ünlü isim ve markalara verilen mavi renkli onaylanmış hesap rozetine artık herkes başvurabilecek. Gerekli şartlar ve yapılması gerekenler haberimizde.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Twitter'da artık herkes mavi onay rozeti alabilecek
Mikro blog yayınladığı açıklama ile bugüne kadar sanatçıların, sporcuların, gazetecilerin ve siyasetçilerin almaya hak kazandıkları, ilgili profilin gerçekten o kişiye ait resmi hesap olduğunu kanıtlayan onaylanmış hesap programında önemli bir değişikliğe gittiğini duyurdu.
Açıklamada bulunan Twitter Kullanıcı Servisleri Departmanı Başkan Vekili Tina Bhatnagar, bugünden itibaren artık kamuoyunun ilgisini çekebilecek hesaplar konusunda daha esnek davranmaya başladıklarını bildirdi. Kaliteli, yaratıcı ve görülmeye değer işlere imza atan kişilerin daha fazla kullanıcı tarafından keşfedilerek geniş kitlelere ulaşmalarını hedefleyen Twitter, dileyen herkesin mavi rozet için başvurabileceğini ifade ediyor.
Başvuru adımlarına geçmeden önce profilinizde bu bilgilerin eksiksiz şekilde yer alması gerekiyor:
  • Onaylanmış bir telefon numarası
  • Doğrulanmış bir e-posta adresi
  • Kişisel bilgiler
  • Bir profil fotoğrafı
  • Bir doğum günü (şirket, marka veya kuruluşlara ait olmayan hesaplar için)
  • Bir web sitesi
  • Tweet gizlilik ayarlarında Tweetlerin herkese açık olarak ayarlanmış olması

Twitter hesap onaylatma başvurusu nasıl yapılır?

Twitter'da artık herkes mavi onay rozeti alabilecek
Öncelikle buradaki bağlantıdan Twitter hesabınıza giriş yaptıktan sonra açılan ilk sayfada "Continue" butonuna tıklayarak direkt ikinci adıma geçmelisiniz. 
Twitter'da artık herkes mavi onay rozeti alabilecek
Bu bölümde onaylanmasını istediğiniz profilin kullanıcı adını girmeniz isteniyor. Eğer oturum açtığınız hesap için başvuru yapacaksanız "Next" demeniz yeterli. Fakat başvurunuz herhangi bir marka ya da kurumsal hesap içinse ilgili kutucuğu işaretledikten sonra butona tıklamanız gerekiyor.
Üçüncü adımda en az 2 adet web site adresi belirtmenizi isteyen Twitter böylelikle hesabı onaylanacak kişi ya da markanın kimliğinin incelenerek tespit edilmesini amaçlıyor. En fazla 5 adet bağlantının girilebileceği bu bölümde yaptığınız işlere ya markanıza ait haberlerin adresini yazabilirsiniz. Hemen altındaki geniş alanda ise -500 karaktere kadar- neden profilin onaylanması gerektiğini açıklamanız isteniyor.
Twitter'da artık herkes mavi onay rozeti alabilecek
 
Son adımda bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra "Sumbit" diyerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Kısa süre içerisinde mail üzerinden iletişime geçen Twitter olumlu ya da olumsuz geri dönüş sağlıyor. Eğer başvurunuz reddedilirse 30 gün sonra tekrar başvurabiliyorsunuz. 2009 yılında onaylı hesap özelliğini ilk sunan platform olan mikro blog'ta şu an yaklaşık 187 bin onaylı hesap yer alıyor ve bu aylık 310 milyon aktif kullanıcının yaklaşık yüzde 0.06’sına karşılık geliyor.

http://www.prnewswire.com/news-releases/twitter-announces-application-process-for-verified-accounts-300300831.html Yorum Yaz
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Portraitclub 3 yıl en beğenilen
İkamet belgesi, üzerine kayıtlı bir fatura su veya elektrik 2 adet fotoğraf sağlık belgesi sabıka kaydı allahtan istenmiyor.
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Lotus Expeditor 3 yıl
Journalist at Turkey. I worked at most popular technology platforms which linked above.

I like trains. :)
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fenerliso 3 yıl Lotus Expeditor
Ben de sana dicektim beni hesabi onaylat sana zahmet diye
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Ventriküler Fibrilasyon 3 yıl Lotus Expeditor
Lotus Expeditor

Journalist at Turkey. I worked at most popular technology platforms which linked above.

I like trains. :)

Ar yu disko?
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Skogen 3 yıl
Add your website diyor? nasıl halledicez bunu yav
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kadirirdem 3 yıl
aslında iyi olmuş ama çok da gerekli değil...
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Portraitclub 3 yıl en beğenilen
İkamet belgesi, üzerine kayıtlı bir fatura su veya elektrik 2 adet fotoğraf sağlık belgesi sabıka kaydı allahtan istenmiyor.
1 Yanıt Yanıtla +5
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JoeyBane 3 yıl Portraitclub
batucan57

İkamet belgesi, üzerine kayıtlı bir fatura su veya elektrik 2 adet fotoğraf sağlık belgesi sabıka kaydı allahtan istenmiyor.




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fakir-bir-kul 3 yıl
twitter turk sitesi olsaydi
muhtardan ilmuhabir kesin istenirdi
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***Leopard*** 3 yıl
Popiler ugrasir bununla
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S.Vettel 3 yıl
Tam anlamıyla bilgi toplamak için biçilmiş kaftan sonra sağda solda bilgiler açığa çıkınca insanlarımız ağlaşıyor neden ağlaşıyorsun sen zaten kendin vermedin mi bilgilerini? Eminim bir çok insanımız sonuna kadar bilgilerini paylaşır burada
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alemburda34 3 yıl
Adamlarda o kadar çok bilgimiz var ki sadece site adresimi istedi artık oradanda whois aracılığıyla ev adresimi ve ödeme yöntemime kadar herşeyimi bulur.
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Takeshi Kovacs 3 yıl
Güzel bir adım olmuş bence.
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