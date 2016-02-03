Twitter'da popüler haberler kullanıcı girişi yapılmadan da görüntülenebilecek

Bildiğiniz gibi Twitter'daki popüler haberleri ve trend topic'leri aktif bir şekilde şekilde kullanabilmek için kullanıcı girişi yapmamız şart. Kullanıcı girişi yapmadan Twitter'ı aktif bir şekilde kullanamamak hesaba sahip olmayan çok sayıda kişiyi de bu platformdan uzak tutuyor.

Dünya çapında 500 milyon kullanıcısı olan Twitter bundan böyle ana sayfasını ilk aşamada 23 ülke olmak üzere herkese açıyor. Artık yerel popüler haberleri, trend topic'leri kullanıcı girişi yapmadan Twitter'ın ana sayfasında doğrudan bulabileceksiniz.

Malesef Twitter'ın ana sayfasından yararlanacak bu 23 ülke arasında Türkiye bulunmuyor. Açıklamalara göre ilk aşamada bu özellik Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Kolombiya, Fransa, Almanya, Japonya, Kenya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Meksika, Hollanda, Nijerya, Portekiz, Suudi Arabistan, Güney Kore, İspanya, Güney Afrika, Tayvan, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılacak.



Tabi Tweet'lere yanıt verebilmek için hâlâ kullanıcı girişi yapmak doğal olarak şart, ama Twitter yönetiminin de amacı insanları bu platforma yakınlaştırdıktan sonra platformun üye sayısını arttırmak. Bakalım firmanın bu girişimi insanların ne kadar ilgisini çekecek?





https://blog.twitter.com/2016/bringing-tweets-to-more-people-around-the-world