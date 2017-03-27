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MNG Holding'den rekor: Türkiye tarihinin en büyük alan adı satışı

Ülkemizin en büyük ve önemli şirketler topluluğu olan MNG Holding, binlerce lira ödeyerek Türkiye’nin bugüne kadarki en büyük alan adı (domain) işlemini gerçekleştirdi ve önemli bir rekora imza attı.
2 yıl
17,9b
1
38
Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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1948 doğumlu Mehmet Nazif Günal tarafından kurulan MNG Şirketler Topluluğu, ülkemizde yurt içi kargo taşımacılığı, enerji üretimi ve pazarlaması, otel yatırımları ve yönetimi, yurt içi ve yurt dışı hava taşımacılığı, finans ve medya da dahil olmak üzere farklı alanlarda faaliyet gösteren bir marka ünvanına sahip.
Ayrıca Bkz. "Akbank'ın sistemleri çöktü: Hiçbir bankacılık işlemi yapılamıyor"
Toplam özkaynakları 900 milyon doları aşan şirket, bugün oldukça önemli bir transfere imza attı. Öyle ki alanadlari.com'un sahibi Okan Yıldırım'dan bizzat edindiğimiz bilgilere göre MNG Holding, "mng.com" alan adını 520 bin TL karşılığında satın alarak Türkiye tarihinin en pahalı domain işlemini gerçekleştirdi.

10 gün süren pazarlık ve anlaşma sürecinin ardından ödeme ve transfer işlemlerinin ise 7 gün içerisinde gerçekleştirildiği ifade ediliyor. Diğer bir değişle 17 gün sonunda "mng.com" alan adı holding bünyesine geçti. Her ne kadar ödenen miktar çok yüksek görünse de MNG Holding’in yıllık geliri ve tanıtım harcamaları düşünüldüğünde verimli bir alışveriş olduğunu söyleyebilmek mümkün. Şu an "mng.com" adresine giriş yapıldığında karşımıza şirketin resmi sayfası çıkıyor.

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hawloo 2 yıl en beğenilen
Geçen ay Bursa'dan zeytin aldım. Çarşamba günü kargoya verildi. Perşembe sabah 10 gibi teslim şubesine geldi. Cuma günü kargo dağıtıma çıktı. Cumartesi öğlen teslim edildi. Zeytin tenekesini görseniz bir ortadan ikiye bölünmediği kalmış. Birde teslim yeri İstanbul.
520 bin mng.com u alıyorum diye artistlik yapıyorsun ama bu sıkıntıya çözüm arama.
Geçen ay Bursa'dan zeytin aldım. Çarşamba günü kargoya verildi. Perşembe sabah 10 gibi teslim şubesine geldi. Cuma günü kargo dağıtıma çıktı. Cumartesi öğlen te...
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Hasegawa 2 yıl
Cinden buraya 10.000 kmden gelen urunler icin kargo istenmiyor, istense de 1$ - 2$ gibi rakamlar. Bunun Turkiye icerisinde teslimati da dahil. Hadi Cinliler bu isi bedavaya yapiyor Turkiye dagitiminin da mi maliyeti yok diyorsun. Sonra sehir ici gonderdigin dosya icin kargonun senden istedigi 10 TL aklina gelince basiyorsun kufru. O para haydan geliyor, huya gitmesi normal. Koymaz adamlara.
Cinden buraya 10.000 kmden gelen urunler icin kargo istenmiyor, istense de 1$ - 2$ gibi rakamlar. Bunun Turkiye icerisinde teslimati da dahil. Hadi Cinliler bu ...
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prowl12 2 yıl
Koca holding için 520 bin denizde su damlası gibi bende başlığı görünce milyonluk bir şey sandım
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2 Avatar Avatar
odeon99 1 yıl
MNG çöp [:\-]
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DH Misafiri 1 yıl
kim nederse desin kimse atıp tutmasın bilmediginiz bir yatırım işine en azından bilenlerin dısında bilmeyenler ortak olmasın alan adı bir yatırımdır emlak gibidir internet olmasa bir üretici potansiyeli asla dısa dönük açılma eğilimi gösteremez, yıl 2017 ve ilerleyen yıllarda bugun adam mng alan adına ister ucuz dersiniz ister ise milyon dolarlar vermiş bune yaa desenizde bir alan adı eger faydalı ise verilen paralar hiç bir zaman asla çok değildir bugun mng veya diğer yerli yabancı alan adlarının satıs fiyatları ne olursa olsun, bir iş sektorü veya diğer dallardaki sektorler, kendi cari hesaplarını internet camiasından gelecek olan katılarını baz alarak verilen ornek 5 million dolarda olsa bu parayı verenin belli bir zaman sonra zaten fazlası ile cıkaracagından verilen ucretler ne olursa olsun o paranın giderine asla bakmaz bunuda boyle bilin ticaretten anlamayıp klavye delisi olmayın,umarım acıklayıcı olmusumdur,
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CumhurReis6 2 yıl
yabancıdan ucuza almışlar, domain yerli de olsa en az 2 milyon'a satılırdı.
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Samed Bey 2 yıl
520k bence çok az.
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Celest 2 yıl Samed Bey
Samed Bey
520k bence çok az.

pot parası qnq
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vincent5555 2 yıl
way be
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Bosu 2 yıl
Tabii haberde eksikler var, bunca zaman domain kimdeymiş, şimdiye kadar ne amaçla kullanılmış, kimden satın almışlar bu tür bilgilerin olmaması (domain transferinin) haber değerini düşürür.
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Extralarge 2 yıl Bosu
Important Dates
Expires On2019-12-27
Registered On2001-12-27
Registrar Data Make Private
Registrant Contact Information:
NameRegistration Private
OrganizationDomains By Proxy, LLC
AddressDomainsByProxy.com
Address14455 N. Hayden Road
CityScottsdale
State / ProvinceArizona
Postal Code85260
CountryUS
Phone+1.4806242599
Fax+1.4806242598
Email
Administrative Contact Information:
NameRegistration Private
OrganizationDomains By Proxy, LLC
AddressDomainsByProxy.com
Address14455 N. Hayden Road
CityScottsdale
State / ProvinceArizona
Postal Code85260
CountryUS
Phone+1.4806242599
Fax+1.4806242598
Email
Technical Contact Information:
NameRegistration Private
OrganizationDomains By Proxy, LLC
AddressDomainsByProxy.com
Address14455 N. Hayden Road
CityScottsdale
State / ProvinceArizona
Postal Code85260
CountryUS
Phone+1.4806242599
Fax+1.4806242598
Email
who.is/...
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ø 2 yıl
tuzla ilçesinde en iyi kargo hizmetini mng veriyor, aras uyuyor, sürat ölü, yurtiçi şubesini çeteler yönetiyor, ptt ve mng iyi hizmet veriyor
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imrancuhadar 2 yıl
Yerli kargo firmaları berbat. Teslimat takip vs vs.
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V4LKyR 2 yıl
520 bin TL para bile değil.
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oxpays 2 yıl
Domain bende olsa 2 milyondan aşağı asla vermezdim
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