MNG Holding'den rekor: Türkiye tarihinin en büyük alan adı satışı

1948 doğumlu Mehmet Nazif Günal tarafından kurulan MNG Şirketler Topluluğu, ülkemizde yurt içi kargo taşımacılığı, enerji üretimi ve pazarlaması, otel yatırımları ve yönetimi, yurt içi ve yurt dışı hava taşımacılığı, finans ve medya da dahil olmak üzere farklı alanlarda faaliyet gösteren bir marka ünvanına sahip.

Ayrıca Bkz.

"Akbank'ın sistemleri çöktü: Hiçbir bankacılık işlemi yapılamıyor"

10 gün süren pazarlık ve anlaşma sürecinin ardından ödeme ve transfer işlemlerinin ise 7 gün içerisinde gerçekleştirildiği ifade ediliyor. Diğer bir değişle 17 gün sonunda "mng.com" alan adı holding bünyesine geçti. Her ne kadar ödenen miktar çok yüksek görünse de MNG Holding’in yıllık geliri ve tanıtım harcamaları düşünüldüğünde verimli bir alışveriş olduğunu söyleyebilmek mümkün. Şu an "mng.com" adresine giriş yapıldığında karşımıza şirketin resmi sayfası çıkıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Toplam özkaynakları 900 milyon doları aşan şirket, bugün oldukça önemli bir transfere imza attı. Öyle ki alanadlari.com'un sahibi Okan Yıldırım'dan bizzat edindiğimiz bilgilere göre MNG Holding,alan adınıkarşılığında satın alarak Türkiye tarihinin en pahalı domain işlemini gerçekleştirdi.